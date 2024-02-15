Американский журналист Карлсон заявил, что продукты в России дешевле, чем в США
Он также сказал, что не заметил влияния санкций на полках магазинов
15 февраля 2024, 18:30, ИА Амител
Американский журналист Такер Карлсон опубликовал в социальных сетях видеоролик, снятый в российском магазине. Он сравнил цены на продукты в РФ и США.
По словам Карлсона, за набор продуктов, который он собрал в России, у себя на родине ему пришлось бы отдать в четыре раза больше денег.
Он также удивился тому, что увидел на полках российского супермаркета западные товары.
"Но все это похоже на западную продукцию: Mars, Twix, Snickers, Milky Way, Bounty, Gillette, Halls, Mentos. Что-то не вижу санкций, хотя откуда мне знать?" – отметил Карлсон.
По мнению журналиста, посещение обычного российского магазина способно настроить американцев против Вашингтона.
18:43:17 15-02-2024
А средние зарплаты он сравнивал? А цены на другие товары, например одинаковые автомобили?
18:58:07 15-02-2024
Карлсончик ещё зарплаты и пенсии у трудящихся не видел.
19:08:22 15-02-2024
А насколько зарплаты в России "дешевле", он не озвучилл?Не рассказали об этом видимо Карлсону, а то бы шок испытал. Сообщите ему размер зарплаты в долларах в Алтайском крае. Хочу увидеть его лицо .
19:52:07 15-02-2024
Гость (19:08:22 15-02-2024) А насколько зарплаты в России "дешевле", он не озвучилл?Не р... 300 баксов) Он такой "что?!" Да за 300 баксов это я с друзьями один раз в баню могу на родине сходить
19:08:46 15-02-2024
Ну так и зарплаты в разы меньше, чем в Америке
19:09:45 15-02-2024
Только он забыл сказать, что средняя зарплата у них выше в 6 раз
19:10:37 15-02-2024
Сколько можно его мусолить? Ничего не изменится.
20:55:43 15-02-2024
Уверен, что в следующий приезд ему врУчат российский паспорт, а может быть вручАт. Заслужил. И квартирку ему нужно выделить в одном подъезде с Депардье и Сигалом. Хватит уже в Америке горе мыкать. Вэлком в Рашу.
21:52:37 15-02-2024
Гость (20:55:43 15-02-2024) Уверен, что в следующий приезд ему врУчат российский паспорт... Всучат))) картинка красивее реальности. Смотрю его репортажи. Прям горжусь страной. В кавычках))))
23:22:40 15-02-2024
Цены в Америке не беспокоят совсем, для меня важнее социализм или капитализм.
01:23:16 16-02-2024
ОК, давайте про зарплаты и доходы. Тут все вышеотписавшиеся отметили, что заработки в США выше. Да, выше. С этим спорить не стану. Только давайте тогда раскроем тему полностью. Не у всех и не всегда выше. Это раз. Например, средняя почасовая ставка - это 25 usd, или 3900 $ в месяц. При этом минимальная ставка - 2,13$ в час. Отпуск максимум 14 дней в году. Никаких праздников. Далее: налоги. Бомжам 10%. Богатым - более 10 тысяч брутто-зарплаты в год - 35%. То есть от 3900 нужно отнять треть. Остается 2600. Стоимость аренды жилья: от 500 баксов в деревне, до 1500 баксов в конуре в Нью-Йорке. Остается штука - полторы в зависимости от локации. Интернет и связь - еще минус 200 бакинских. Бенз в пересчете на литры - более бакса за литр. Общественного транспорта практически нет. Только в больших городах метро, и то - поганое. Пачка сигарет - 8,90. Пиво за 0,33 - 3,20 бачей. Обед в фаст-фуде - 10-15 баксов. В ресторане/кафе - от 35 без алкоголя. Медстраховка бесплатная от работодателя обычно покрывает только самый минимальный набор. Медстраховка в нашем понимании от 400 до 1000 баксов. Вот и весь расклад до копейки. А вы живите в своем розовом мире и дальше, думая что там рай, а здесь вам ад приготовлен.
08:51:25 16-02-2024
Гость (01:23:16 16-02-2024) ОК, давайте про зарплаты и доходы. Тут все вышеотписавшиеся ... а у нас с зарплаты всяких налогов и взносов сколько, ась? давайте посчитаем НДФЛ - 13%, взносы в СФР - 30%. Итого 43% с зарплаты каждого работника и не надо писать, что это платит работодатель, он берет эти суммы с вашей зарплаты, не из своей же прибыли он эти расходы платит. Съем жилья у нас так же комната 10 тыс. , квартира от 20 тыс, а ипотека платеж и того выше от 35 тыс. Если есть машина, еще расходы на бензин, обслуживание и авто кредит. И сколько же тогда остается у нашего работника? А столько, чтобы считать его работающим нищим, то есть практически ничего. Ибо только в нашей стране существует такое явление, как "работающий нищий", причем больше половины этих работающих работают на государство (врачи, санитарки, учителя, библиотекари и т.д., то есть это государство не платит людям нормальную зарплату, но зато платит огромную зарплату своим "эффективным менеджерам"). Там за океаном и Европе нет рая, но его нет и здесь, притом при всем, что здесь столько природных ресурсов, что хватит всем гражданам жить хорошо. Да еще выпускать продукции из своих же ресурсов, и обеспечить рабочими местами свое население, а не население Европы и Америки, куда мы эти ресурсы гоним.
09:57:12 16-02-2024
Гость (08:51:25 16-02-2024) а у нас с зарплаты всяких налогов и взносов сколько, ась? да... Выражение "работающий нищий" как раз произошло из Америки, причем очень давно. Комментатор выше обозначил в целом правильный расклад, только не учел, что, помимо федерального налога существует еще масса других, местных, налогов штата и городских. Например, школьный налог (даже если в семье нет детей). Пенсионеры избавляются от собственности в виде даже полностью выплаченного дома, потому что не тянут налог на недвижимость. Коммуналка очень высокая. Топят в небольших городах углем или соляркой, за зиму можно разориться, а летом без кондея жить невозможно. Про медицину, в частности, зубы, вообще молчу.
10:23:51 18-02-2024
Гость (08:51:25 16-02-2024) а у нас с зарплаты всяких налогов и взносов сколько, ась? да... Уважаемый, когда озвучивается в статистике средняя заработная плата, которую сравнивают, то в ней нет налогов СВ и пенсионных. То есть указывается ЗПЛ с которой удерживается только НДФЛ в размере 13% для резидентов. А в США люди с начисленной им зарплаты оплачивают мед. Страховку и остальные налоги. Если мы включим 30% СВ, то у нас и средняя зарплата вырастет.
09:14:27 16-02-2024
Гость (01:23:16 16-02-2024) ОК, давайте про зарплаты и доходы. Тут все вышеотписавшиеся ... Не надо втирать очки .Уровень жизни там в разы выше нашего.Сейчас достаточно развиты разные средства коммуникации,так что узнать какая там жизнь не составит особого труда.Не зря туда рвутся детки наших "хозяев" жизни.
10:01:36 16-02-2024
Повсекакий (09:14:27 16-02-2024) Не надо втирать очки .Уровень жизни там в разы выше нашего.С... Могу дать совет: поезжайте и поживите. Не у друзей и родственников, а сами. Не с мешком денег, как "детки" богатых и знаменитых, а просто как рядовой американец со средним доходом.
03:41:20 16-02-2024
Нашел Данные в свободном доступе, после этой статьи я решил поинтересоваться, какая ЗП в рублях у господина Карсона... 906 млн. рублей в год. 75.5 млн. рублей в месяц... Конечно дешевые продукты, с такой ЗП и одежда в московском ГУМе недорогой покажется.
08:17:39 16-02-2024
А еще у нас люди лучше, чем где либо в мире)))
11:50:58 16-02-2024
гость (08:17:39 16-02-2024) А еще у нас люди лучше, чем где либо в мире)))... Были.
15:19:06 16-02-2024
Всё правильно:он же прилетел со своим кошельком.Вот и сравнил )