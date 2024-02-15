Американский журналист Карлсон заявил, что продукты в России дешевле, чем в США

Он также сказал, что не заметил влияния санкций на полках магазинов

15 февраля 2024, 18:30, ИА Амител

Кадр из видео, опубликованного Такером Карлсоном

Американский журналист Такер Карлсон опубликовал в социальных сетях видеоролик, снятый в российском магазине. Он сравнил цены на продукты в РФ и США.

По словам Карлсона, за набор продуктов, который он собрал в России, у себя на родине ему пришлось бы отдать в четыре раза больше денег.

Он также удивился тому, что увидел на полках российского супермаркета западные товары.

"Но все это похоже на западную продукцию: Mars, Twix, Snickers, Milky Way, Bounty, Gillette, Halls, Mentos. Что-то не вижу санкций, хотя откуда мне знать?" – отметил Карлсон.

По мнению журналиста, посещение обычного российского магазина способно настроить американцев против Вашингтона.