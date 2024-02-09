Amic.ru собрал главные высказывания президента России Владимира Путина в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном

09 февраля 2024, 10:02, ИА Амител

Владимир Путин на интервью у Такера Карлсона / Фото: скриншот из видео

Резонансное интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом Владимиром Путиным, наконец, вышло в Сети 9 февраля. Путин много говорил о конфликте на Украине, о переговорах и об отношениях с США. Интервью длилось более двух часов. Amic.ru собрал главные цитаты из этого разговора.

О создании Украины

"В 1922 году, когда создавался СССР, большевики начали строительство СССР и создали Советскую Украину, которой раньше никогда не существовало. Сталин настаивал на включении этих республик в состав СССР на правах автономных образований. По какой-то необъяснимой причине Ленин, основатель советского государства, настаивал на том, чтобы они имели право выйти из СССР. И снова, по неизвестным причинам, он передал этой вновь созданной советской республике Украина часть земель вместе с живущими там людьми, хотя эти земли никогда не назывались Украиной, и тем не менее они вошли в состав этой советской республики Украина".

О развале СССР

"Развал Советского Союза был фактически инициирован российским руководством. Я не понимаю, чем оно тогда руководствовалось, но подозреваю, было несколько причин думать, что все будет хорошо".

"Прежнее российское руководство считало, что Советский Союз прекратил свое существование и, следовательно, больше нет идеологических разделительных линий. Россия даже добровольно и активно согласилась на распад Советского Союза и считала, что так называемый цивилизованный Запад воспримет это как приглашение к сотрудничеству и ассоциации".

Такер Карлсон на интервью с Путиным/ Фото: скриншот из видео

О расширении НАТО

"Вы обманули нас. Когда я говорю "вы", я не имею в виду вас лично. Конечно, я говорю о США. Обещание заключалось в том, что НАТО не будет расширяться на Восток. Но это произошло пять раз. Было пять волн расширения. Мы все это терпели. Мы пытались их убедить. Мы говорили: пожалуйста, не надо. У нас рыночная экономика и нет власти Коммунистической партии. Давайте договариваться".

"Мы согласились с тем, что после распада Советского Союза наши границы должны проходить по границам бывших союзных республик. Мы согласились на это, но никогда не соглашались на расширение НАТО и, более того, мы никогда не соглашались на то, чтобы Украина была в НАТО. Мы не соглашались на размещение там баз НАТО без всякого обсуждения с нами. На протяжении десятилетий мы продолжали просить: не делайте этого".

О вступлении России в НАТО

"На встрече здесь, в Кремле, с уходящим президентом Биллом Клинтоном, прямо здесь, в соседней комнате, я сказал ему, я спросил его: Билл, как ты думаешь, если бы Россия попросила о вступлении в НАТО, это было бы возможно? Внезапно он сказал: "Знаете, это интересно. Я так думаю". Но вечером, когда мы встретились за ужином, он сказал: "Вы знаете, я говорил со своей командой, нет, сейчас это невозможно". Вы можете спросить его. Я думаю, он посмотрит наше интервью, он это подтвердит".

О поддержке США сепаратизма на Кавказе

"Я неоднократно поднимал вопрос о том, что США не должны поддерживать сепаратизм и терроризм на Северном Кавказе. Но они все равно продолжали это делать. И политическая поддержка, информационная поддержка, финансовая поддержка, даже военная поддержка террористических группировок на Кавказе исходила от США и их сателлитов".

Такер Карлсон на интервью с Путиным/ Фото: скриншот из видео

О совместной системе ПРО с США и ЕС

У меня состоялся очень серьезный разговор с президентом Бушем и его командой. Я предлагал Соединенным Штатам, России и Европе совместно создать систему противоракетной обороны, которая, по нашему мнению, в случае ее создания в одностороннем порядке угрожала бы нашей безопасности. Несмотря на то, что США официально заявили, что она создается против ракетной угрозы со стороны Ирана. Это и послужило оправданием развертывания системы противоракетной обороны.

О гиперзвуковых системах

"Мы сейчас опережаем всех, и США, и другие страны, по развитию гиперзвуковых ударных систем. И мы совершенствуем их каждый день. Мы предлагали пойти другим путем, но нас оттолкнули".

О юго-востоке Украины

"Все президенты, пришедшие к власти на Украине, в той или иной мере опирались на электорат с хорошим отношением к России. Это юго-восток Украины. Это большое количество людей. И переубедить этот электорат, который положительно относился к России, было очень сложно".

О причинах конфликта на Украине

"Встал вопрос об ассоциации с Евросоюзом. Когда мы прочитали договор об ассоциации, то для нас это оказалось проблемой, так как у нас была зона свободной торговли и открытые таможенные границы с Украиной, которая по этой ассоциации должна была открыть свои границы для Европы, что привело бы к наводнению нашего рынка. Мы сказали: нет, это не сработает. Мы закроем наши границы с Украиной, таможенные границы то есть. Янукович начал подсчитывать, сколько Украина получит, а сколько потеряет, и сказал своим европейским партнерам: "Мне нужно больше времени подумать, прежде чем подписывать". В тот момент, когда он это сказал, оппозиция начала предпринимать деструктивные шаги, которые были поддержаны Западом. Все сводилось к Майдану и госперевороту на Украине".

"В 2008 году двери НАТО открылись для Украины. В 2014 году произошел государственный переворот. Они начали преследовать тех, кто не принял переворот. Они создали угрозу Крыму, который нам пришлось взять под свою защиту. Войну в Донбассе они начали в 2014 году, применив авиацию и артиллерию против мирного населения".

"Политическое руководство США подтолкнуло нас к той черте, которую мы не могли переступить, потому что это могло бы погубить саму Россию. Кроме того, мы не могли оставить наших братьев по вере. По сути, перед лицом этой "военной машины" оказалась часть русского народа".

"Президент Янукович согласился на все условия, он был готов провести досрочные выборы, на победу на которых у него, откровенно говоря, не было шансов. Все это знали. Тогда почему переворот? Почему жертвы? Зачем угрожать Крыму? Зачем начинать операцию в Донбассе? Этого я не понимаю".

Владимир Путин на интервью / Фото скриншот из видео

О Минских соглашениях

"Нынешнее руководство Украины заявило, что не будет выполнять Минские соглашения, которые были подписаны, как известно, после событий 2014 года в Минске, где был изложен план мирного урегулирования в Донбассе. Но нет, нынешнее украинское руководство, министр иностранных дел, все остальные чиновники, а затем и сам президент заявили, что им ничего не нравится в Минских соглашениях. Другими словами, они не собирались его реализовывать. Год-полтора назад бывшие лидеры Германии и Франции открыто заявили всем, что они действительно подписали Минские соглашения, но никогда не собирались их выполнять, а просто водили нас за нос".

"Я искренне верю, что если бы нам удалось убедить жителей Донбасса и нам пришлось бы немало потрудиться, чтобы убедить их вернуться в украинскую государственность, то постепенно раны начали бы затягиваться".

О спецоперации

"Украинцы начали войну в 2014 году. Наша цель – остановить эту войну. И не мы начали эту войну в 2022 году. Это попытка ее остановить".

"Украина объявила русских нетитульной национальностью, приняв при этом законы, ограничивающие права нетитульных национальностей на Украине. Украина, получив в дар от русского народа все юго-восточные территории, вдруг объявила, что русские являются нетитульной национальностью на этой территории. Это нормально? Все это в совокупности привело к решению о прекращении войны. Этот неонацизм появился в Украине в 2014 году".

Такер Карлсон на интервью с Путиным/ Фото: скриншот из видео

О денацификации Украины

"Мы еще не достигли своих целей, потому что одна из них – денацификация. Это означает запрет всех видов неонацистских движений. Это одна из проблем, которые мы обсуждали в ходе переговорного процесса, завершившегося в Стамбуле в начале этого года".

"Я говорю, что украинцы – часть единого русского народа. Они говорят: нет, мы отдельный народ. Хорошо. Если они считают себя отдельным народом, они имеют на это право. Но не на основе нацизма, нацистской идеологии".

"Вы говорите, что Гитлер мертв уже много лет, 80 лет. Но его пример живет. Живы люди, истреблявшие евреев, русских или поляков. И президент, нынешний президент сегодняшней Украины, аплодирует такому в канадском парламенте, аплодирует стоя. Можем ли мы сказать, что мы полностью искоренили эту идеологию? Мы должны избавиться от тех людей, которые придерживаются этой концепции, поддерживают эту практику и пытаются ее сохранить. Вот что такое денацификация. Вот что мы имеем в виду".

"Во время переговоров в Стамбуле мы договорились, что у нас все это будет в письменном виде. Неонацизм не будет культивироваться на Украине, в том числе будет запрещен на законодательном уровне. Мы согласились с этим. Это, оказывается, можно сделать в ходе переговорного процесса. И в этом нет ничего унизительного для Украины как современного, цивилизованного государства. Есть ли какое-либо государство, которому разрешено пропагандировать нацизм?"

О переговорах в Стамбуле

"Мои коллеги во Франции и в Германии сказали: "Как вы можете себе представить, чтобы они подписывали договор с приставленным к голове пистолетом?" Войска должны быть выведены из Киева. Я сказал: ладно. Мы вывели войска из Киева. Как только мы вывели свои войска из Киева, наши украинские переговорщики тут же выбросили в мусорное ведро все наши договоренности, достигнутые в Стамбуле, и приготовились к длительному вооруженному противостоянию с помощью США и их сателлитов в Европе. Так сложилась ситуация и так она выглядит сейчас".

"После того, как мы вывели свои войска из Киева, как я уже сказал, другая сторона отказалась от всех этих соглашений и подчинилась указаниям западных стран, европейских стран и США бороться с Россией до победного конца. Более того, президент Украины законодательно запретил вести переговоры с Россией. Он подписал указ, запрещающий всем вести переговоры с Россией. Но как мы будем договариваться, если он запретил себе и всем это делать? Мы знаем, что он выдвигает какие-то идеи по поводу этого урегулирования, но, чтобы о чем-то договориться, нам нужен диалог. Разве это не так?"

"Мы подготовили огромный документ в Стамбуле, который был парафирован главой украинской делегации. Он поставил свою подпись под некоторыми положениями, а не под всеми. Он поставил свою подпись, а потом сам сказал, мы готовы это подписать, и война давно бы закончилась. 18 месяцев назад. Однако пришел премьер-министр Джонсон и поговорил с нами об этом, и мы упустили этот шанс. Ну ты это пропустил. Вы сделали ошибку. Пусть они к этому вернутся. Вот и все. Почему мы должны утруждать себя и исправлять чужие ошибки?"

Такер Карлсон на интервью с Путиным/ Фото: скриншот из видео

О разговоре с Байденом

"Если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки оружия. Это закончится через несколько недель. Вот и все. И тогда мы сможем договориться о некоторых условиях. Что проще? Зачем мне звонить ему? О чем мне с ним поговорить? Или умолять его о чем-то?"

Об атаке на Польшу

"Нас не интересует Польша, Латвия или другие страны. Зачем нам это делать? У нас просто нет никакого интереса".

О применении ядерного оружия

Средства сдерживания, безусловно, есть. Они все время пугали всех, кто был с нами. "Завтра Россия применит тактическое ядерное оружие. Завтра Россия этим воспользуется. Нет, послезавтра". С целью вымогательства дополнительных денег у налогоплательщиков США и европейских налогоплательщиков в противостоянии с Россией на украинском театре военных действий. Но цель состоит в том, чтобы максимально ослабить Россию.

О войне с США

"Если у кого-то возникнет желание отправить регулярные войска, это наверняка поставит человечество на грань очень серьезного глобального конфликта. Это очевидно. Нужно ли это Соединенным Штатам? Зачем? Тысячи миль от вашей национальной территории. Больше нечем заняться? У вас проблемы на границе. Проблемы с миграцией, проблемы с госдолгом. Более 33 триллионов долларов. Вам больше нечего делать, как драться на Украине. Не лучше ли было бы договориться с Россией? Заключите соглашение, уже понимая ситуацию, которая сегодня складывается, понимая, что Россия будет бороться за свои интересы до конца".

Об информационной войне с США

"В пропагандистской войне США очень сложно победить, поскольку США контролируют все мировые СМИ и многие европейские СМИ. Конечным бенефициаром крупнейших европейских СМИ являются американские финансовые институты. Так что подключиться к этой работе можно, но это, так сказать, запредельно дорого. Мы можем просто раскрыть наши источники информации и не добьемся результатов".

Владимир Путин на интервью/ Фото: скриншот из видео

О взрыве "Северного потока"

"В этом случае надо искать не только того, кто заинтересован, но и того, у кого есть возможности, потому что заинтересованных может быть много, но не все из них способны спуститься на дно Балтийского моря и устроить взрывы. Эти два компонента должны быть связаны: кому это интересно и кто способен это сделать".

"Меня это тоже смущает, но сегодняшнее руководство Германии руководствуется интересами коллективного Запада, а не его национальными интересами. Иначе трудно объяснить логику их действия или бездействия. Ведь речь идет не только о первом "Северном потоке", который взорвался. "Северный поток – 2" был поврежден, но одна труба цела и невредима, и по ней газ можно поставлять в Европу. Но Германия ее не открывает. Мы готовы. Пожалуйста".

О мировом устройстве

"Мир должен быть единым целым. Безопасность должна быть общей, а не предназначенной для "золотого миллиарда". Это единственный сценарий, при котором мир может быть стабильным, устойчивым и предсказуемым. Если голова раскололась на две части, это болезнь, тяжелое, неблагоприятное состояние. Сейчас мир переживает период тяжелой болезни. Но я думаю, что честная журналистика сродни работе врачей. И поможет это как-то исправить".

О долларе

"Вы знаете, использовать доллар как инструмент внешнеполитической борьбы – это одна из крупнейших стратегических ошибок политического руководства США. Доллар является краеугольным камнем мощи Соединенных Штатов. Я думаю, все прекрасно понимают, что сколько бы долларов ни было напечатано, они быстро разлетаются по всему миру".

О Китае

"Мы соседи с Китаем. Вы не можете выбирать соседей, как и не можем выбирать близких родственников. У нас с ними общая граница в 1000 км. Это номер один. Во-вторых, у нас многовековая история сосуществования. Мы к этому привыкли. В-третьих, философия внешней политики Китая не является агрессивной. Его идея – всегда искать компромисс".

Владимир Путин на интервью / Фото: скриншот из видео

О БРИКС

Страны БРИК в целом развиваются очень быстро. Посмотрите, если мне не изменяет память, еще в 1992 году доля стран "Большой семерки" в мировой экономике составляла 47%, тогда как в 2022 году она снизилась, думаю, чуть больше 30%. На страны БРИК в 1992 году приходилось всего 16%, но сейчас их доля больше, чем у G7. К событиям на Украине это не имеет никакого отношения. Это связано с тенденциями глобального развития и мировой экономики, о чем я только что сказал. И это неизбежно. Это будет продолжаться. Это похоже на лучи солнца. Вы не можете предотвратить восход солнца. Вы должны к этому адаптироваться.

Об отношениях с Бушем и Трампом

"Вы только что спросили меня, придет ли другой лидер и что-то изменит? Дело не в лидере. Речь не идет о личности конкретного человека. У меня были очень хорошие отношения, скажем, с Бушем. У меня были такие же личные отношения с Трампом. Дело не в личности лидера. Речь идет о мышлении элиты, договоре лидера. Если в американском обществе будет преобладать идея доминирования любой ценой, в том числе и силовыми действиями, ничего не изменится. Будет только хуже. Но если в конце концов прийти к осознанию того, что мир меняется в силу объективных обстоятельств, и что к ним надо уметь вовремя адаптироваться, используя те преимущества, которые у США есть и сегодня, то, возможно, что-то и изменится".

О мире с Украиной

"Мы неоднократно, неоднократно предлагали искать решение проблем, возникших в Украине после государственного переворота 2014 года, мирным путем. Но нас никто не слушает. Более того, украинские лидеры, находившиеся под полным контролем США, вдруг заявили, что не будут соблюдать Минские соглашения. Им там все не понравилось, и они продолжили военную деятельность на этой территории".

"В Стамбуле они заявили, что готовы подписать этот документ, но пришел господин Джонсон, тогдашний премьер-министр, и отговорил нас от этого, сказав, что лучше воевать с Россией. Они бы отдали все необходимое, чтобы мы вернули утраченное в ходе столкновений с Россией. И мы согласились с этим предложением. Смотрите, его заявление опубликовано. Он сказал это публично. Смогут ли они вернуться к этому или нет? Вопрос в том, хотят они этого или нет? Далее президент Украины издал указ, запрещающий переговоры с нами. Пусть он отменит этот указ. Вот и все. Мы действительно никогда не отказывались от переговоров. Мы все время слышим: готова ли Россия? Да. Мы не отказались. Именно они публично отказались. Ну пусть отменит свой указ и вступит в переговоры".

Такер Карлсон на интервью с Путиным / Фото: скриншот из видео

О Зеленском

"Он пришел к власти в надежде украинского народа, что он приведет Украину к миру. Он говорил об этом. Именно благодаря этому он с подавляющим преимуществом выиграл выборы. Но потом, когда он пришел к власти, он, на мой взгляд, понял две вещи. Во-первых, с неонацистами и националистами лучше не конфликтовать, потому что они агрессивны и очень активны. От них можно ожидать чего угодно. А во-вторых, Запад во главе с США поддерживает их и всегда будет поддерживать тех, кто враждует с Россией. Это выгодно и безопасно. Поэтому он занял соответствующую позицию, несмотря на обещание своему народу положить конец войне на Украине. Он обманул своих избирателей".

О религии и русской душе

"Что касается религии вообще, то, знаете ли, дело не во внешних проявлениях. Речь не идет о том, чтобы каждый день ходить в церковь или биться головой об пол. Это в сердце, и наша культура очень ориентирована на человека. Об этом, о русской душе много говорил Достоевский, который был очень известен на Западе, гений русской культуры, русской литературы. В конце концов, западное общество более прагматично. Русские люди больше думают о вечном, о нравственных ценностях".

Об Илоне Маске и искусственном интеллекте

"Я думаю, что Илона Маска не остановить. Он сделает так, как считает нужным. Тем не менее вам придется найти с ним общий язык. Ищите способы убедить его. Я думаю, что он умный человек. Я искренне верю, что он есть. Поэтому вам придется с ним договориться, потому что этот процесс должен быть формализован и подчинен определенным правилам. Человечеству необходимо задуматься над тем, что произойдет благодаря новейшим разработкам в области генетики или искусственного интеллекта. Можно сделать приблизительный прогноз того, что произойдет".

О задержанном репортере Wall Street Journal Эване Гершковиче

"Мы сделали столько жестов доброй воли из приличия, что, думаю, они у нас закончились. Мы никогда не видели, чтобы кто-то отвечал нам взаимностью подобным образом. Однако теоретически можно сказать, что мы не исключаем, что сможем это сделать, если наши партнеры предпримут ответные шаги. Когда я говорю о партнерах, я в первую очередь имею в виду спецслужбы. Спецслужбы находятся в контакте друг с другом. Они говорят о рассматриваемом вопросе. Для решения этого вопроса не существует табу. Мы готовы его решить, но есть определенные условия, которые обсуждаются по каналам спецслужб. Я верю, что соглашение может быть достигнуто".

О невозможности победы над Россией

"До сих пор раздавались шум и крики о нанесении России стратегического поражения на поле боя. Но теперь они, видимо, начинают понимать, что добиться этого трудно, если вообще возможно. На мой взгляд, это невозможно по определению. Этого никогда не произойдет. Мне кажется, теперь это осознали и те, кто находится у власти на Западе. Если да, если пришло осознание, им придется подумать, что делать дальше. Мы готовы к этому диалогу".

О восстановлении отношений между русскими и украинцами

"Отношения между двумя народами в любом случае будут восстановлены. Это займет много времени, но они заживут. Я приведу вам очень необычные примеры. На поле боя происходит боевая встреча. Вот конкретный пример. Украинские солдаты попадают в окружение. Это пример из реальной жизни. Наши солдаты кричали им: "Нет никаких шансов. Сдайтесь. Выходи – и будешь жив". Внезапно украинские солдаты закричали оттуда по-русски. Идеальный русский. Говорят, русские не сдаются. И все они погибли. Они до сих пор идентифицируют себя как русских".