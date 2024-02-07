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Американский журналист Такер Карлсон оказался в базе ресурса "Миротворец"

Карлсону приписывают "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины" и "манипуляцию общественно значимой информацией"

07 февраля 2024, 20:23, ИА Амител

Такер Карлсон на форуме "Россия" / Фото: amic.ru
Такер Карлсон на форуме "Россия" / Фото: amic.ru

Американский журналист Такер Карлсон числится в базе украинского экстремистского проекта "Миротворец". Как сообщает ТАСС, его внесли туда еще 8 июня 2023 года – некоторые СМИ сообщили, что он якобы в него только что.

Карлсону приписывают "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины" и "манипуляцию общественно значимой информацией".

Напомним, что ранее Карлсон обещал, что возьмет интервью у президента Владимира Путина. По его словам, он лично оплатил для этого поездку в Москву. Позже блогер Алекс Джонс заявил, что Карлсон уже взял интервью – оно длилось два часа.

По сообщениям СМИ, беседа уже состоялась – ее опубликуют в ближайшее время.

Политика украина

Комментарии 13

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Гость

20:52:32 07-02-2024

Внесли в список потому что манипулятор.Этот американец не доносит правды...

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Гость

07:31:56 08-02-2024

Гость (20:52:32 07-02-2024) Внесли в список потому что манипулятор.Этот американец не до... Да ты мой хороший хохлик) а кто по твоему правду доносит? Негритоска-лесбиянка пресс-сек Белого дома Карин Жан-Пьер?)

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Гость

20:56:12 07-02-2024

Вот оно, мурло территории 404. Вот так они глушат любой голос против них.

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Гость

21:00:31 07-02-2024

Он не писал правды, поэтому и занесëн в украинский ресурс)

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Гость

21:31:04 07-02-2024

Гость (21:00:31 07-02-2024) Он не писал правды, поэтому и занесëн в украинский ресурс) ... Слышь, бандеровец, о какой правде ты можешь рассуждать? Завравшаяся кругом твоя страна с клоуном в руководстве давно про правду и честь забыла, живет мриями о перемоге. Вруны и попрошайки.

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Гость

06:06:11 08-02-2024

Гость (21:31:04 07-02-2024) Слышь, бандеровец, о какой правде ты можешь рассуждать? Завр... К врачу сходи да голову проверь 🤦‍♂️

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Гость

07:33:17 08-02-2024

Гость (06:06:11 08-02-2024) К врачу сходи да голову проверь 🤦‍♂️... А ты из какой палаты пишешь и почему санитары тебе мобилку в руки дали?

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Гость

07:32:24 08-02-2024

Гость (21:00:31 07-02-2024) Он не писал правды, поэтому и занесëн в украинский ресурс) ... Повторяешься, самоед.

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Гость

21:24:39 07-02-2024

Очередная шняга переобутая. Жить будет тоже на аэродроме?

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Гость

07:33:46 08-02-2024

Гость (21:24:39 07-02-2024) Очередная шняга переобутая. Жить будет тоже на аэродроме?... Шняга - это твоя унылая жизнь.

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Гость

09:42:55 08-02-2024

он же хотел у Зеленского взять интервью.

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Гость

10:27:09 08-02-2024

Гость (09:42:55 08-02-2024) он же хотел у Зеленского взять интервью. ... Зеленскому хозяин не разрешил. Бзд.т.

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Афиноген

09:51:24 08-02-2024

Люблю людей неподкупных,истинных правдолюбов.Это его дело ,с кем и у кого брать интервью,главное чтобы истина была донесена до всех.А уж кому она там не по носу ,дело десятое.

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