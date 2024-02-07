Американский журналист Такер Карлсон оказался в базе ресурса "Миротворец"

Карлсону приписывают "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины" и "манипуляцию общественно значимой информацией"

07 февраля 2024, 20:23, ИА Амител

Такер Карлсон на форуме "Россия" / Фото: amic.ru

Американский журналист Такер Карлсон числится в базе украинского экстремистского проекта "Миротворец". Как сообщает ТАСС, его внесли туда еще 8 июня 2023 года – некоторые СМИ сообщили, что он якобы в него только что.

Карлсону приписывают "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины" и "манипуляцию общественно значимой информацией".

Напомним, что ранее Карлсон обещал, что возьмет интервью у президента Владимира Путина. По его словам, он лично оплатил для этого поездку в Москву. Позже блогер Алекс Джонс заявил, что Карлсон уже взял интервью – оно длилось два часа.

По сообщениям СМИ, беседа уже состоялась – ее опубликуют в ближайшее время.