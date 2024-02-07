СМИ назвали дату выхода интервью Путина Карлсону

Песков подтвердил, что глава государства пообщался с американским журналистом

07 февраля 2024, 17:05, ИА Амител

Фото: кадр из видео на канале Такера Карлсона на YouTube

Американский журналист Такер Карлсон, вероятно, опубликует свое интервью с президентом РФ Владимиром Путиным 8 февраля. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Напомним, что ранее Карлсон обещал, что скоро возьмет интервью у Путина. По его словам, он лично оплатил для этого поездку в Москву. После этого блогер Алекс Джонс заявил, что Карлсон уже взял интервью – оно длилось два часа.

Отметим, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Карлсон взял интервью у Путина вчера, 6 февраля. Вместе с тем он назвал фейком появление выдержек из интервью, пишет ТАСС.

О том, кто такой Такер Карлсон и о чем он хотел говорить с Путиным, ранее рассказывал amic.ru.