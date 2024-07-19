Американского журналиста Эвана Гершковича приговорили к 16 годам тюрьмы
Его признали виновным в шпионаже
19 июля 2024, 20:29, ИА Амител
Корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича признали виновным в шпионаже и приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает Baza.
Свердловский областной суд установил, что гражданин США собирал секретную информацию о деятельности оборонного предприятия "Уралвагонзавод", которое занимается выпуском и ремонтом военной техники. По версии следствия, он делал это по заданию Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Свою вину Гершкович не признал.
Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге в марте 2023 года после того, как он посетил Нижний Тагил. После ареста его перевезли в Москву и поместили в СИЗО "Лефортово".
В интервью Такеру Карлсону Владимир Путин сказал, что не исключает возможности возвращения Гершковича на родину в рамках обмена. 17 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что вопрос о возможном обмене журналиста обсуждается между спецслужбами двух стран.
22:11:25 19-07-2024
Если дали большой срок, то, значит, будут обменивать. Да и суд что-то мгновенно прошёл.Своих барыг годами маринуют, а тут в два дня управились.