Американского журналиста Эвана Гершковича приговорили к 16 годам тюрьмы

Его признали виновным в шпионаже

19 июля 2024, 20:29, ИА Амител

Тюрьма / Фото: pxhere.com/ru/photo/1095378

Корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича признали виновным в шпионаже и приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает Baza.

Свердловский областной суд установил, что гражданин США собирал секретную информацию о деятельности оборонного предприятия "Уралвагонзавод", которое занимается выпуском и ремонтом военной техники. По версии следствия, он делал это по заданию Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Свою вину Гершкович не признал.

Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге в марте 2023 года после того, как он посетил Нижний Тагил. После ареста его перевезли в Москву и поместили в СИЗО "Лефортово".

В интервью Такеру Карлсону Владимир Путин сказал, что не исключает возможности возвращения Гершковича на родину в рамках обмена. 17 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что вопрос о возможном обмене журналиста обсуждается между спецслужбами двух стран.