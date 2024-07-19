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Жириновский предсказал покушение на Дональда Трампа: "Убьют, как Джона Кеннеди"

Об этом легендарный политик заявил восемь лет назад

19 июля 2024, 15:00, ИА Амител

Бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский восемь лет назад предсказал покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, сообщает SHOT.

"Дональд Трамп что-то не то будет делать – убьют, как Джона Кеннеди. Вот случайно, в каком-то штате, какой-то сумасшедший", – заявил Жириновский.

Напомним, Трамп получил ранение во время стрельбы на митинге в Пенсильвании. Стрелок находился на крыше промышленного предприятия примерно в 100 метрах от сцены, он выстрелил в сторону сцены несколько раз. Погиб один из зрителей, еще двое получили ранения. В этот же день Трамп выступил с заявлением.

Покушение на Дональда Трампа / Фото: кадр из видео

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США Владимир Жириновский
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Комментарии 6

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Мусик

15:25:40 19-07-2024

вольфыч входя в раж и не такое выдавал.

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Гость

15:31:56 19-07-2024

Жирик все знал! Лучше бы говорил ну что ставки в спорте делать! Обогатились бы)))

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Гость

15:49:43 19-07-2024

восемь лет назад --- офигеть, походу понимал ситуацию

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Гость

15:50:30 19-07-2024

случайно, в каком-то штате, какой-то сумасшедший --- ну как такое можно знать

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Элен без ребят

16:32:13 19-07-2024

хватит из Вольфыча какую-то Вангу делать.
тоже нашли провидца... просто умный дядька был и хороший аналитик. это всё.

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Musik

20:32:32 19-07-2024

Элен без ребят (16:32:13 19-07-2024) хватит из Вольфыча какую-то Вангу делать. тоже нашли пр... Да, этого достаточно.
Не хватает таких...

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