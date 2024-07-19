Жириновский предсказал покушение на Дональда Трампа: "Убьют, как Джона Кеннеди"

Об этом легендарный политик заявил восемь лет назад

19 июля 2024, 15:00, ИА Амител

Бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский восемь лет назад предсказал покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, сообщает SHOT.

"Дональд Трамп что-то не то будет делать – убьют, как Джона Кеннеди. Вот случайно, в каком-то штате, какой-то сумасшедший", – заявил Жириновский.

Напомним, Трамп получил ранение во время стрельбы на митинге в Пенсильвании. Стрелок находился на крыше промышленного предприятия примерно в 100 метрах от сцены, он выстрелил в сторону сцены несколько раз. Погиб один из зрителей, еще двое получили ранения. В этот же день Трамп выступил с заявлением.