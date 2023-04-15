Amic.ru покажет прямую трансляцию праздничного богослужения в честь Пасхи

Служба начнётся 15 апреля в 23:30

15 апреля 2023, 09:35, ИА Амител

Фото: amic.ru

Православные христиане готовятся к празднованию Пасхи. 15 апреля в 23:30 в барнаульском храме Александра Невского начнётся Пасхальное богослужение.

В начале торжественной службы пройдёт крестный ход. Священнослужители и прихожане трижды пройдут вокруг храма, затем вернутся в него и продолжат службу внутри.

Телекомпания "Катунь 24" будет вести прямую трансляцию этого события. Читатели amic.ru также могут посмотреть её на нашем сайте.