Amic.ru покажет прямую трансляцию праздничного богослужения в честь Пасхи
Служба начнётся 15 апреля в 23:30
15 апреля 2023, 09:35, ИА Амител
Фото: amic.ru
Православные христиане готовятся к празднованию Пасхи. 15 апреля в 23:30 в барнаульском храме Александра Невского начнётся Пасхальное богослужение.
В начале торжественной службы пройдёт крестный ход. Священнослужители и прихожане трижды пройдут вокруг храма, затем вернутся в него и продолжат службу внутри.
Телекомпания "Катунь 24" будет вести прямую трансляцию этого события. Читатели amic.ru также могут посмотреть её на нашем сайте.
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