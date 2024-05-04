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Amic.ru покажет прямую трансляцию праздничного богослужения в честь Пасхи

Служба начнется 4 мая в 23:30

04 мая 2024, 11:00, ИА Амител

Пасхальное богослужение / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Пасхальное богослужение / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Православные христиане Барнаула готовятся к празднованию Пасхи. В 2024 году ее отметят в ночь с 4 на 5 мая во всех храмах города.

В Александро-Невском соборе Божественную литургию возглавит глава Алтайской митрополии Сергий. Пасхальное богослужение традиционно начнется в субботу в 23:30, а ровно в полночь состоится крестный ход: священнослужители и прихожане трижды обойдут храм, затем вернутся в него и продолжат службу внутри.

Телеканал "Катунь 24" проведет прямую трансляцию этого события. Читатели amic.ru также могут посмотреть ее на нашем сайте.

Барнаул пасха
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Комментарии 2

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Гость

11:07:36 04-05-2024

Я. верю Богу и в этом светопреставление участие не буду принимать, чтобы не огорчать Бога.

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Гость

15:41:13 04-05-2024

а почему матчи РПЛ не показывает амик?

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