Amic.ru покажет прямую трансляцию праздничного богослужения в честь Пасхи

Служба начнется 4 мая в 23:30

04 мая 2024, 11:00, ИА Амител

Пасхальное богослужение / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Православные христиане Барнаула готовятся к празднованию Пасхи. В 2024 году ее отметят в ночь с 4 на 5 мая во всех храмах города.

В Александро-Невском соборе Божественную литургию возглавит глава Алтайской митрополии Сергий. Пасхальное богослужение традиционно начнется в субботу в 23:30, а ровно в полночь состоится крестный ход: священнослужители и прихожане трижды обойдут храм, затем вернутся в него и продолжат службу внутри.

Телеканал "Катунь 24" проведет прямую трансляцию этого события. Читатели amic.ru также могут посмотреть ее на нашем сайте.