Amic.ru покажет прямую трансляцию праздничного богослужения в честь Пасхи
Служба начнется 4 мая в 23:30
04 мая 2024, 11:00, ИА Амител
Пасхальное богослужение / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Православные христиане Барнаула готовятся к празднованию Пасхи. В 2024 году ее отметят в ночь с 4 на 5 мая во всех храмах города.
В Александро-Невском соборе Божественную литургию возглавит глава Алтайской митрополии Сергий. Пасхальное богослужение традиционно начнется в субботу в 23:30, а ровно в полночь состоится крестный ход: священнослужители и прихожане трижды обойдут храм, затем вернутся в него и продолжат службу внутри.
Телеканал "Катунь 24" проведет прямую трансляцию этого события. Читатели amic.ru также могут посмотреть ее на нашем сайте.
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Я. верю Богу и в этом светопреставление участие не буду принимать, чтобы не огорчать Бога.
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а почему матчи РПЛ не показывает амик?