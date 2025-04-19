Amic.ru покажет прямую трансляцию праздничного богослужения в честь Пасхи
Служба начнется 19 апреля в 23:30
19 апреля 2025, 11:00, ИА Амител
Встреча Пасхи в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Православные христиане Барнаула готовятся к празднованию Пасхи. В 2025 году ее отметят в ночь с 19 на 20 апреля во всех храмах города.
В Александро-Невском соборе Божественную литургию возглавит митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. Пасхальное богослужение традиционно начнется в субботу в 23:30, а ровно в полночь состоится крестный ход: священнослужители и прихожане трижды обойдут храм, затем вернутся в него и продолжат службу внутри.
Телеканал "Катунь 24" проведет прямую трансляцию этого события. Читатели amic.ru также могут посмотреть ее на нашем сайте.
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Хоть бы раз посмотреть прямую и надлежащего качества трансляцию ежегодного "чуда" - нисхождения Благодатного огня без посредников, дабы убедиться лично в сверхъестественности его источника или разоблачить наконец многовековую фальсификацию!