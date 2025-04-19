Amic.ru покажет прямую трансляцию праздничного богослужения в честь Пасхи

Служба начнется 19 апреля в 23:30

19 апреля 2025, 11:00, ИА Амител

Встреча Пасхи в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Православные христиане Барнаула готовятся к празднованию Пасхи. В 2025 году ее отметят в ночь с 19 на 20 апреля во всех храмах города.

В Александро-Невском соборе Божественную литургию возглавит митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. Пасхальное богослужение традиционно начнется в субботу в 23:30, а ровно в полночь состоится крестный ход: священнослужители и прихожане трижды обойдут храм, затем вернутся в него и продолжат службу внутри.

Телеканал "Катунь 24" проведет прямую трансляцию этого события. Читатели amic.ru также могут посмотреть ее на нашем сайте.