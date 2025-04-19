Как в Барнауле будет ходить общественный транспорт в пасхальную ночь?
Добраться домой после ночного богослужения горожане смогут на трамвае или троллейбусе
19 апреля 2025, 16:55, ИА Амител
Барнаульский трамвай / Фото: amic.ru
В пасхальную ночь с 19 на 20 апреля в Барнауле запустят несколько ночных маршрутов общественного транспорта. После богослужений в главных храмах краевой столицы горожане смогут добраться до дома на трамвае или троллейбусе.
О том, по каким маршрутам будет ходить транспорт, – в материале amic.ru.
1
Из каких храмов в Барнауле можно будет уехать на общественном транспорте?
Ночные маршруты будут стартовать от трех храмов города:
- Покровский кафедральный собор;
- Александро-Невский собор;
- Свято-Никольская церковь.
2
По каким маршрутам будут ходить ночные трамваи на Пасху?
Трамваи отвезут прихожан домой после богослужений в Покровском и Александро-Невском соборах. Маршрутов будет четыре:
- трамвай от Покровского собора (в 02:05) – пр. Красноармейский – пл. Свободы (02:15) – пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Ленина – Северо-Западная – маршрут на заход в депо (Коммунаров, 128);
- трамвай от Покровского собора (02:25) – ул. Анатолия – ст. Депо № 1 (Анатолия, 302) – ул. Челюскинцев – ул. А. Петрова – ул. Попова – ст. Докучаево – маршрут на заход в депо (Коммунаров, 128);
- трамвай от Александро-Невского собора (02:30) – ул. А. Петрова – ул. Северо-Западная – пр. Калинина – пр. Космонавтов – ул. Малахова – ул. А. Петрова – ул. Попова – ст. Докучаево – маршрут на заход в депо (ул. Гридасова, 5);
- трамвай от Александро-Невского собора (02:30) – ул. А. Петрова – ул. Малахова – пр. Космонавтов – пр. Калинина – ул. Северо-Западная – ул. А. Петрова – ул. Попова – ст. Докучаево – маршрут заход в депо (ул. Гридасова, 5).
3
Как будут ходить троллейбусы в пасхальную ночь в Барнауле?
От Никольской церкви после пасхального богослужения отправятся два троллейбуса:
- троллейбус от Никольской церкви (02:30) – пр. Ленина – ул. Матросова – ул. Юрина – Солнечная Поляна – маршрут на заход в троллейбусное депо (ул. Германа Титова, 52);
- троллейбус от Никольской церкви (02:45) – пр. Ленина – пр. Космонавтов – ост. "Троллейбусное депо" (ул. Германа Титова, 52).
4
Проезд в общественном транспорте в пасхальную ночь будет платным или бесплатным?
За проезд на ночном трамвае или троллейбусе после пасхального богослужения нужно будет заплатить.
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