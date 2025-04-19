Добраться домой после ночного богослужения горожане смогут на трамвае или троллейбусе

19 апреля 2025, 16:55, ИА Амител

Барнаульский трамвай / Фото: amic.ru

В пасхальную ночь с 19 на 20 апреля в Барнауле запустят несколько ночных маршрутов общественного транспорта. После богослужений в главных храмах краевой столицы горожане смогут добраться до дома на трамвае или троллейбусе.

О том, по каким маршрутам будет ходить транспорт, – в материале amic.ru.

1 Из каких храмов в Барнауле можно будет уехать на общественном транспорте? Ночные маршруты будут стартовать от трех храмов города: Покровский кафедральный собор;

Александро-Невский собор;

Свято-Никольская церковь.

2 По каким маршрутам будут ходить ночные трамваи на Пасху? Трамваи отвезут прихожан домой после богослужений в Покровском и Александро-Невском соборах. Маршрутов будет четыре: трамвай от Покровского собора (в 02:05) – пр. Красноармейский – пл. Свободы (02:15) – пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Ленина – Северо-Западная – маршрут на заход в депо (Коммунаров, 128);

трамвай от Покровского собора (02:25) – ул. Анатолия – ст. Депо № 1 (Анатолия, 302) – ул. Челюскинцев – ул. А. Петрова – ул. Попова – ст. Докучаево – маршрут на заход в депо (Коммунаров, 128);

трамвай от Александро-Невского собора (02:30) – ул. А. Петрова – ул. Северо-Западная – пр. Калинина – пр. Космонавтов – ул. Малахова – ул. А. Петрова – ул. Попова – ст. Докучаево – маршрут на заход в депо (ул. Гридасова, 5);

трамвай от Александро-Невского собора (02:30) – ул. А. Петрова – ул. Малахова – пр. Космонавтов – пр. Калинина – ул. Северо-Западная – ул. А. Петрова – ул. Попова – ст. Докучаево – маршрут заход в депо (ул. Гридасова, 5).

3 Как будут ходить троллейбусы в пасхальную ночь в Барнауле? От Никольской церкви после пасхального богослужения отправятся два троллейбуса: троллейбус от Никольской церкви (02:30) – пр. Ленина – ул. Матросова – ул. Юрина – Солнечная Поляна – маршрут на заход в троллейбусное депо (ул. Германа Титова, 52);

троллейбус от Никольской церкви (02:45) – пр. Ленина – пр. Космонавтов – ост. "Троллейбусное депо" (ул. Германа Титова, 52).