Amic.ru запустил пасхальную игру, позволяющую стукнуться "электронными" яйцами
Для этого необходимо отправить в комментарии во "ВКонтакте" соответствующий смайлик
20 апреля 2025, 12:30, ИА Амител
В честь Пасхи amic.ru запустил игру, позволяющую стукнуться крашеными яйцами, не отходя от смартфона, компьютера или ноутбука. Для этого нужно открыть страницу агентства в социальной сети "ВКонтакте" и перейти к соответствующему посту.
В комментарии отправляется смайлик яйца, и после этого вы узнаете, стали ли вы победителем или же ваш "боец" треснул. Также возможен сценарий, при котором трескаются оба яйца.
Ранее amic.ru рассказал, как правильно биться яйцами на Пасху.
Читайте также в сюжете: Пасха - 2025
Комментарии 0