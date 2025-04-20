Amic.ru запустил пасхальную игру, позволяющую стукнуться "электронными" яйцами

Для этого необходимо отправить в комментарии во "ВКонтакте" соответствующий смайлик

20 апреля 2025, 12:30, ИА Амител

В честь Пасхи amic.ru запустил игру, позволяющую стукнуться крашеными яйцами, не отходя от смартфона, компьютера или ноутбука. Для этого нужно открыть страницу агентства в социальной сети "ВКонтакте" и перейти к соответствующему посту.

В комментарии отправляется смайлик яйца, и после этого вы узнаете, стали ли вы победителем или же ваш "боец" треснул. Также возможен сценарий, при котором трескаются оба яйца.

Ранее amic.ru рассказал, как правильно биться яйцами на Пасху.