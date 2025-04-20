Здоровый человек может съедать и несколько яиц

20 апреля 2025, 11:30, ИА Амител

Раскрашенные пасхальные яйца / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Людям, имеющим проблемы с желчным пузырем, с заболеваниями печени, с почечной недостаточностью или аллергией на куриный белок стоит отказаться от традиционного пасхального угощения. Взрослый здоровый человек же может съедать и несколько яиц в день. Об этом РИА Новости рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

"Яйцо – хороший питательный продукт, и в настоящее время практически сняты ограничения по количеству его употребления. Взрослый здоровый человек может съедать даже несколько яиц в день в зависимости от количества другой пищи. Важно не превышать общее количество калорий. Отказаться от традиционного пасхального угощения следует людям, имеющим проблемы с желчным пузырем, с заболеваниями печени, с почечной недостаточностью, аллергией на куриный белок", – пояснил врач.

Тем, кто держал пост и ограничивал себя в животном белке, можно позволить себе не более двух яиц в день. При этом врач отметил, что к привычному рациону после поста нужно возвращаться постепенно, начинать с небольших порций. Иначе можно получить проблемы с ЖКТ.

Врач добавил, что наиболее безопасны именно натуральные красители: луковая шелуха, куркума, чай, свекольный сок. Также безопасны специальные пищевые красители.