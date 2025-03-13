"Амител" стал вторым в рейтинге самых цитируемых СМИ Алтайского края

Amic.ru стабильно удерживает серебро

13 марта 2025, 08:25, ИА Амител

Сетевое издание "Амител" / Фото: "Амител"

Российская компания "Медиалогия" опубликовала рейтинг самых цитируемых СМИ Алтайского края за 2024 год. По результатам исследования, ИА "Амител" заняло вторую строчку, уступив "Толку" и опередив "Банкфакс".

На четвертом месте – ГТРК "Алтай", на пятом – "Катунь 24".

Рейтинг самых цитируемых СМИ Алтайского края за 2024 год / "Медиалогия"

Примечательно, что по итогам 2023 года amic.ru располагался на той же позиции – агентство ни повысило, ни снизило показатели индекса цитируемости.

Рейтинг составляется на основе индекса цитируемости "Медиалогии" – учитывается количество ссылок на источник информации в других СМИ и социальная влиятельность источника, использовавшего ссылку.