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"Амител" стал вторым в рейтинге самых цитируемых СМИ Алтайского края

Amic.ru стабильно удерживает серебро

13 марта 2025, 08:25, ИА Амител

Сетевое издание "Амител" / Фото: "Амител"
Сетевое издание "Амител" / Фото: "Амител"

Российская компания "Медиалогия" опубликовала рейтинг самых цитируемых СМИ Алтайского края за 2024 год. По результатам исследования, ИА "Амител" заняло вторую строчку, уступив "Толку" и опередив "Банкфакс".

На четвертом месте – ГТРК "Алтай", на пятом – "Катунь 24".

Рейтинг самых цитируемых СМИ Алтайского края за 2024 год / "Медиалогия"

Примечательно, что по итогам 2023 года amic.ru располагался на той же позиции – агентство ни повысило, ни снизило показатели индекса цитируемости.

Рейтинг составляется на основе индекса цитируемости "Медиалогии" – учитывается количество ссылок на источник информации в других СМИ и социальная влиятельность источника, использовавшего ссылку.

Алтайский край Статистика рейтинги сми интернет

Комментарии 10

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Сергей Писарев

08:48:10 13-03-2025

Я вас с удовольствием читаю. Молодцы. У вас больше позитива. А это очень необходимо сейчас

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Гость

08:58:56 13-03-2025

Сергей Писарев (08:48:10 13-03-2025) Я вас с удовольствием читаю. Молодцы. У вас больше позитива.... Читаю периодически, но если корректный коммент потрут, тогда 2-3 месяца не читаю

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Гость

09:01:08 13-03-2025

Гость (08:58:56 13-03-2025) если корректный коммент потрут, тогда 2-3 месяца не читаю... обиженка?

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Гость

08:55:10 13-03-2025

Толк вообще не читаю, давно. Толку нет.

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Стас Пле

09:31:26 13-03-2025

Цитирование друг друга информагентствами такое себе достижение :-D

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Гость

10:58:28 13-03-2025

Бред какой-то!
Сходил посмотрел...
Во-первых только сегодня о них узнал.
Во-вторых комментариев там вообще ноль! Их вообще кто-то считает?!
Один, и тот к той новости что они первые...!
Наверное сами себе написали...

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Гость

12:48:01 13-03-2025

Алтапресс, совсем усох, а когда то там бурлило.

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Гость

13:02:16 13-03-2025

Гость (12:48:01 13-03-2025) Алтапресс, совсем усох, а когда то там бурлило.... все за мной сюда перешли...

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Гость

13:18:31 13-03-2025

Гость (12:48:01 13-03-2025) Алтапресс, совсем усох, а когда то там бурлило.... Там никогда не бурлило, только комменты удаляли зачем-то.

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гость

13:17:23 13-03-2025

Если комментарии устраивают,то публикуют

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