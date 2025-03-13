"Амител" стал вторым в рейтинге самых цитируемых СМИ Алтайского края
Amic.ru стабильно удерживает серебро
13 марта 2025, 08:25, ИА Амител
Сетевое издание "Амител" / Фото: "Амител"
Российская компания "Медиалогия" опубликовала рейтинг самых цитируемых СМИ Алтайского края за 2024 год. По результатам исследования, ИА "Амител" заняло вторую строчку, уступив "Толку" и опередив "Банкфакс".
На четвертом месте – ГТРК "Алтай", на пятом – "Катунь 24".
Рейтинг самых цитируемых СМИ Алтайского края за 2024 год / "Медиалогия"
Примечательно, что по итогам 2023 года amic.ru располагался на той же позиции – агентство ни повысило, ни снизило показатели индекса цитируемости.
Рейтинг составляется на основе индекса цитируемости "Медиалогии" – учитывается количество ссылок на источник информации в других СМИ и социальная влиятельность источника, использовавшего ссылку.
08:48:10 13-03-2025
Я вас с удовольствием читаю. Молодцы. У вас больше позитива. А это очень необходимо сейчас
08:58:56 13-03-2025
Сергей Писарев (08:48:10 13-03-2025) Я вас с удовольствием читаю. Молодцы. У вас больше позитива.... Читаю периодически, но если корректный коммент потрут, тогда 2-3 месяца не читаю
09:01:08 13-03-2025
Гость (08:58:56 13-03-2025) если корректный коммент потрут, тогда 2-3 месяца не читаю... обиженка?
08:55:10 13-03-2025
Толк вообще не читаю, давно. Толку нет.
09:31:26 13-03-2025
Цитирование друг друга информагентствами такое себе достижение :-D
10:58:28 13-03-2025
Бред какой-то!
Сходил посмотрел...
Во-первых только сегодня о них узнал.
Во-вторых комментариев там вообще ноль! Их вообще кто-то считает?!
Один, и тот к той новости что они первые...!
Наверное сами себе написали...
12:48:01 13-03-2025
Алтапресс, совсем усох, а когда то там бурлило.
13:02:16 13-03-2025
Гость (12:48:01 13-03-2025) Алтапресс, совсем усох, а когда то там бурлило.... все за мной сюда перешли...
13:18:31 13-03-2025
Гость (12:48:01 13-03-2025) Алтапресс, совсем усох, а когда то там бурлило.... Там никогда не бурлило, только комменты удаляли зачем-то.
13:17:23 13-03-2025
Если комментарии устраивают,то публикуют