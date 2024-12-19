Ан-2 совершил аварийную посадку на Камчатке

Коммерческий рейс пропал с радаров сегодня утром

19 декабря 2024, 11:23, ИА Амител

Самолет / Фото: unsplash.com / S O C I A L . C U T

Спасатели получили сигнал об аварийной посадке самолета Ан-2 на Камчатке. Как пишет ТАСС, об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Изначально СМИ сообщили, что борт пропал с радаров во время коммерческой перевозки груза по маршруту Мильково – Оссора. Как рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев, на борту не было пассажиров.

Позднее МЧС заявило об аварийной посадке. Для проведения поисковых мероприятий из села Тилички вылетели спасатели. Кроме того, готовится к вылету вертолет Ми-8.

Камчатский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта). Кроме того, свою проверку начала Дальневосточная транспортная прокуратура.