Один пилот погиб при крушении грузового самолета на жилой дом в Литве

Еще одного летчика удалось спасти

25 ноября 2024, 13:45, ИА Амител

Самолет / Фото: unsplash.com / Gary Lopater

Жертвой крушения самолета компании DHL, упавшего на дом в Вильнюсе, стал один из пилотов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на литовское агентство Delfi.

По данным отдела координирования ситуаций Департамента пожарной безопасности и спасения, лайнер рухнул на двухэтажный жилой дом. О пострадавших среди жильцов не сообщается. На борту находились четыре человека: два пилота и два представителя DHL. Одного из пилотов экстренным службам удалось спасти.

Из-за авиакатастрофы специалисты экстренных служб закрыли участок дороги от улицы Дзуку до магазина Maximа на улице Лепкальне. Причины аварии пока неизвестны.