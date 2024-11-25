Один пилот погиб при крушении грузового самолета на жилой дом в Литве
Еще одного летчика удалось спасти
25 ноября 2024, 13:45, ИА Амител
Самолет / Фото: unsplash.com / Gary Lopater
Жертвой крушения самолета компании DHL, упавшего на дом в Вильнюсе, стал один из пилотов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на литовское агентство Delfi.
По данным отдела координирования ситуаций Департамента пожарной безопасности и спасения, лайнер рухнул на двухэтажный жилой дом. О пострадавших среди жильцов не сообщается. На борту находились четыре человека: два пилота и два представителя DHL. Одного из пилотов экстренным службам удалось спасти.
Из-за авиакатастрофы специалисты экстренных служб закрыли участок дороги от улицы Дзуку до магазина Maximа на улице Лепкальне. Причины аварии пока неизвестны.
08:01:04 26-11-2024
в Литве --- ну поди не обвинят