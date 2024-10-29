Аналитик Муртазин назвал иск к Google на два ундециллиона судебным курьезом

По его словам, суд может подтолкнуть западную корпорацию к блокировке всех устройств и сервисов в РФ

29 октября 2024, 18:38, ИА Амител

Фото: unsplash.com / Arthur Osipyan

Владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что иском на 2 ундециллиона рублей суд может подтолкнуть Google к блокировке всех устройств и сервисов на территории России. Об этом сообщает телеканал "360".

По его словам, иск выглядит "как судебный курьез", и подобного размера выплат нет нигде в мире.

"Я тоже могу нарисовать любые деньги и требовать их выплаты. Выполнить требование суда невозможно, поэтому это все курьез, и считать, что люди что-либо будут платить, как минимум смешно", – сказал он.

Муртазин считает подобную стратегию самоубийственной в силу отсутствия отечественных альтернатив всем сервисам Google.