Аналитик Муртазин назвал иск к Google на два ундециллиона судебным курьезом
По его словам, суд может подтолкнуть западную корпорацию к блокировке всех устройств и сервисов в РФ
29 октября 2024, 18:38, ИА Амител
Владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что иском на 2 ундециллиона рублей суд может подтолкнуть Google к блокировке всех устройств и сервисов на территории России. Об этом сообщает телеканал "360".
По его словам, иск выглядит "как судебный курьез", и подобного размера выплат нет нигде в мире.
"Я тоже могу нарисовать любые деньги и требовать их выплаты. Выполнить требование суда невозможно, поэтому это все курьез, и считать, что люди что-либо будут платить, как минимум смешно", – сказал он.
Муртазин считает подобную стратегию самоубийственной в силу отсутствия отечественных альтернатив всем сервисам Google.
20:37:49 29-10-2024
Судьи арифметику не знают, что такое два ундециллиона, а берутся судить.
09:55:39 30-10-2024
это сколько же нужно будет заплатить госпошлины. Бред какой-то