Два ундециллиона рублей требуют российские телеканалы от Google

Пока компания не выплатит неустойку, сумма будет ежедневно расти

29 октября 2024, 16:34, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

17 российских телеканалов требуют от Google два ундециллиона рублей (ундециллион – единица с 36 нулями), сообщает РБК.

Российский суд назначил Google штраф из-за того, что компания не восстановила аккаунты российских медиа на YouTube (видеохостинг принадлежит Google). Пострадавшими в качестве третьих лиц проходят телеканалы "Звезда", Первый канал, ВГТРК и другие федеральные источники.

По вышеуказанным искам суд ранее обязал Google восстановить аккаунты на YouTube и взыскать неустойку в случае неисполнения требований. Если решение суда не выполнят в течение девяти месяцев с момента вступления в силу, за каждый день неисполнения будет начисляться штраф в размере 100 тыс. руб. Сумма удваивается каждую неделю, пока решение не будет выполнено. Ограничения общей суммы штрафа нет.

Один из участников судебного процесса рассказал, что в сентябре размер штрафа был равен почти 13 дециллионам (единица с 33 нулями).