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Два ундециллиона рублей требуют российские телеканалы от Google

Пока компания не выплатит неустойку, сумма будет ежедневно расти

29 октября 2024, 16:34, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

17 российских телеканалов требуют от Google два ундециллиона рублей (ундециллион – единица с 36 нулями), сообщает РБК.

Российский суд назначил Google штраф из-за того, что компания не восстановила аккаунты российских медиа на YouTube (видеохостинг принадлежит Google). Пострадавшими в качестве третьих лиц проходят телеканалы "Звезда", Первый канал, ВГТРК и другие федеральные источники.

По вышеуказанным искам суд ранее обязал Google восстановить аккаунты на YouTube и взыскать неустойку в случае неисполнения требований. Если решение суда не выполнят в течение девяти месяцев с момента вступления в силу, за каждый день неисполнения будет начисляться штраф в размере 100 тыс. руб. Сумма удваивается каждую неделю, пока решение не будет выполнено. Ограничения общей суммы штрафа нет.

Один из участников судебного процесса рассказал, что в сентябре размер штрафа был равен почти 13 дециллионам (единица с 33 нулями).

Комментарии 14

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Гость

16:40:40 29-10-2024

ну так-то не много. делов то

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медведь-шатун

16:41:28 29-10-2024

Завтра им выплатят долг - и всё!
Каналы закроются, положат деньги под проценты - зачем работать когда у тебя - ундециллион !!!! пусть даже рублей.....
шутка..., смеются там в гугл тоже наверное.....

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Гость

16:53:38 29-10-2024

это скока? скока скока ....

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Бдыщ...

16:56:10 29-10-2024

Гугл скажет-а хуху не хохо?

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Гость

16:59:18 29-10-2024

Почему-то мне кажется, что можно смело требовать и стопитсот ундециллионов

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Элен без ребят

19:38:24 29-10-2024

Гость (16:59:18 29-10-2024) Почему-то мне кажется, что можно смело требовать и стопитсот... вот да. тоже подумалось, что мало требуют.

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Гость

17:02:55 29-10-2024

Мне Русский Дом Селенга должен примерно столько же. Вложенные 600 тысяч рублей под 0,6% в сутки в ~1994 году по сложному проценту с учетом деноминации дают примерно 10 в 32-й степени рублей. Это сто миллионов триллионов триллионов рублей. Это всего лишь ВВП всей планеты Земля за миллион триллионов лет

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Гость

17:15:31 29-10-2024

Аппетиты, как у Дерипаски: тот аналогично претендует на дополнительный доход от ежесуточного штрафа в 100 тысяч с Тинькова за просрочку выплаты "хотя бы" 20 млн (вместо первоначальных 2 млрд!), требуемых "кристально чистым бизнесменом" в качестве "компенсации" вреда, нанесённого развязавшим язык банкиром его "безупречной репутации". Дело за "малым" - воплотить маниловскую мечту в действительность...

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Гость

17:25:26 29-10-2024

Требовать то они могу сколько угодно, только кто же им даст?

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Гость

17:39:03 29-10-2024

Ну все, конец гуглу! Бездуховные америкашки рвут волосы на всем теле и готовятся к неминуемому банкротству...

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Гость

18:03:19 29-10-2024

Столько денег во всем мире нет, зачем требовать заведомо невыполнимого? Несерьезно для правосудия.

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гость

07:19:02 30-10-2024

Гость (18:03:19 29-10-2024) Столько денег во всем мире нет, зачем требовать заведомо нев... гигабайтами возьмут

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Гость

13:50:13 30-10-2024

а если не отдадут? с паяльником можно навестить?

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умник

13:53:58 30-10-2024

если ты должен тысячу рублей то долг -твоя проблема а если больше -то не твоя а того кто тебе давал в долг (народная мудрость 1990х)

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