Два ундециллиона рублей требуют российские телеканалы от Google
Пока компания не выплатит неустойку, сумма будет ежедневно расти
29 октября 2024, 16:34, ИА Амител
17 российских телеканалов требуют от Google два ундециллиона рублей (ундециллион – единица с 36 нулями), сообщает РБК.
Российский суд назначил Google штраф из-за того, что компания не восстановила аккаунты российских медиа на YouTube (видеохостинг принадлежит Google). Пострадавшими в качестве третьих лиц проходят телеканалы "Звезда", Первый канал, ВГТРК и другие федеральные источники.
По вышеуказанным искам суд ранее обязал Google восстановить аккаунты на YouTube и взыскать неустойку в случае неисполнения требований. Если решение суда не выполнят в течение девяти месяцев с момента вступления в силу, за каждый день неисполнения будет начисляться штраф в размере 100 тыс. руб. Сумма удваивается каждую неделю, пока решение не будет выполнено. Ограничения общей суммы штрафа нет.
Один из участников судебного процесса рассказал, что в сентябре размер штрафа был равен почти 13 дециллионам (единица с 33 нулями).
16:40:40 29-10-2024
ну так-то не много. делов то
16:41:28 29-10-2024
Завтра им выплатят долг - и всё!
Каналы закроются, положат деньги под проценты - зачем работать когда у тебя - ундециллион !!!! пусть даже рублей.....
шутка..., смеются там в гугл тоже наверное.....
16:53:38 29-10-2024
это скока? скока скока ....
16:56:10 29-10-2024
Гугл скажет-а хуху не хохо?
16:59:18 29-10-2024
Почему-то мне кажется, что можно смело требовать и стопитсот ундециллионов
19:38:24 29-10-2024
Гость (16:59:18 29-10-2024) Почему-то мне кажется, что можно смело требовать и стопитсот... вот да. тоже подумалось, что мало требуют.
17:02:55 29-10-2024
Мне Русский Дом Селенга должен примерно столько же. Вложенные 600 тысяч рублей под 0,6% в сутки в ~1994 году по сложному проценту с учетом деноминации дают примерно 10 в 32-й степени рублей. Это сто миллионов триллионов триллионов рублей. Это всего лишь ВВП всей планеты Земля за миллион триллионов лет
17:15:31 29-10-2024
Аппетиты, как у Дерипаски: тот аналогично претендует на дополнительный доход от ежесуточного штрафа в 100 тысяч с Тинькова за просрочку выплаты "хотя бы" 20 млн (вместо первоначальных 2 млрд!), требуемых "кристально чистым бизнесменом" в качестве "компенсации" вреда, нанесённого развязавшим язык банкиром его "безупречной репутации". Дело за "малым" - воплотить маниловскую мечту в действительность...
17:25:26 29-10-2024
Требовать то они могу сколько угодно, только кто же им даст?
17:39:03 29-10-2024
Ну все, конец гуглу! Бездуховные америкашки рвут волосы на всем теле и готовятся к неминуемому банкротству...
18:03:19 29-10-2024
Столько денег во всем мире нет, зачем требовать заведомо невыполнимого? Несерьезно для правосудия.
07:19:02 30-10-2024
Гость (18:03:19 29-10-2024) Столько денег во всем мире нет, зачем требовать заведомо нев... гигабайтами возьмут
13:50:13 30-10-2024
а если не отдадут? с паяльником можно навестить?
13:53:58 30-10-2024
если ты должен тысячу рублей то долг -твоя проблема а если больше -то не твоя а того кто тебе давал в долг (народная мудрость 1990х)