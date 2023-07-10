Аналитик предрек доллар по 120 рублей к концу года
По словам Артура Мейнхарда, российский рынок испытывает "валютное голодание"
10 июля 2023, 14:35, ИА Амител
К концу 2023 года доллар США может вырасти до 100–120 рублей за единицу. Об этом агентству ura.ru сказал аналитик Артур Мейнхард.
По его словам, фундаментальных факторов для укрепления рубля не видно, так как российский рынок испытывает "валютное голодание" на фоне падения нефтегазовых доходов и санкций, ограничивающих экспорт.
Кроме того, со стороны спроса на котировки давит поступательное восстановление импорта, отток капитала из страны и уход населения от рублевого риска, пояснил эксперт.
Ранее аналитик Иван Панов сообщил, что рубль в ближайшее время может укрепиться за счет спекуляций и временного роста цен на нефть. В рамках коррекции доллар может вернуться в район 88–89 рублей, но тренд на ослабление национальной валюты вряд ли завершится.
14:41:48 10-07-2023
К концу 2023 года доллар США может вырасти до 100–120 рублей за единицу. Об этом агентству ura.ru сказал аналитик Артур Мейнхард.-- Налетай торопись, покупай живопись, разочарован, аналитики обещали по 200 р
15:22:59 10-07-2023
Покажите сначала десяток его сбывшихся прогнозов. Тогда можно прислушаться. И то, зачем? Панику разгонять? Сейчас каждый в кого не плюнь "аналитик". По-хорошему надо "на карандаш" взять его вангование, и если не сбудется, то забыть о нем как о балаболе.
15:27:30 10-07-2023
Вот не нужно вкидывать такие слухи, Амик. Вы специально это делаете чтобы подогреть ситуацию ? Чтобы больные на голову сейчас поскакали в обменники скупать валюту ?
15:41:28 10-07-2023
Гость (15:27:30 10-07-2023) Вот не нужно вкидывать такие слухи, Амик. Вы специально это ... А её продают?
16:09:24 10-07-2023
Очередной Глеб Задоя
16:22:23 10-07-2023
Гость (16:09:24 10-07-2023) Очередной Глеб Задоя... Это кто?