Аналитик объяснил, будет ли рубль слабеть дальше

Иван Панов назвал причину ослабления российской валюты

08 июля 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

За последние две недели курс доллара вырос на 9% и перескочил отметку в 90 рублей. При этом до конца месяца мы можем увидеть и еще более слабый рубль, рассказал "Секрету фирмы" старший аналитик УК "Первая" Иван Панов.

Эксперт объяснил, что рубль "приболел" из-за того, что давление на него в последний месяц усилилось из-за торгового баланса – разницы между импортом и экспортом. Импорт в Россию восстанавливается из-за роста зарплат и государственных расходов. Экспортеры при этом имеют стабильную валютную выручку, но не спешат продавать ее из-за ожидания более привлекательного курса. В итоге спрос на рубль растет, предложение сокращается – это и приводит к росту цен на валюту.

Панов считает, что в течение месяца давление на рубль продолжится, иностранные компании могут продавать бизнес в России, и это усилит спрос на валюту.

Мировые центробанки, в свою очередь, могут продолжить повышать процентные ставки из-за растущей инфляции. Ужесточение политики мировых ЦБ ударит по спросу на энергоресурсы и сырьевые товары (их экспортирует РФ), что приведет к снижению их стоимости на рынке.

Рубль при этом в ближайшее время может укрепиться за счет спекуляций и временного роста цен на нефть. В рамках коррекции доллар может вернуться в район 88–89 рублей, но тренд на ослабление национальной валюты вряд ли завершится, считает эксперт.