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Аналитик предупредил о риске пересмотра пенсионного возраста в России

Это связано с ростом числа пенсионеров

09 июля 2023, 15:48, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса "Выберу.ру" Ирина Андриевская рассказала о том, что в России могут пересмотреть возраст выхода на пенсию. Ее слова передает портал URA.ru

По словам специалиста, на повышение пенсионного возраста влияет снижение рождаемости и рост числа пенсионеров. По прогнозам ООН, к 2050 году доля пенсионеров в мире увеличится до 22 процентов, а соотношение работающих и неработающих будет один к одному.

Андриевская пояснила, что для сохранения пенсионного возраста нужно, чтобы число работающих пенсионеров превышало число неработающих.

Такая тенденция, отметила эксперт, актуальна для России также, как и для всего мира.

пенсии

Комментарии 11

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Гость

15:57:40 09-07-2023

Кто тут мечтал о возврате пенсионного возраста, пора вернуться в реальность.

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Гость

16:31:47 09-07-2023

Гореть в аду тем кто решится повысить еще раз пенсионный возраст а России

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Гость

08:40:13 10-07-2023

Гость (16:31:47 09-07-2023) Гореть в аду тем кто решится повысить еще раз пенсионный воз... Нет. Вы просто сдохните, а они попадут в рай.

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Гость

18:24:59 09-07-2023

Поднимется пенсионный возраст еще больше - пенсионеры просто не смогут работать по состоянию здоровья.

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Александр

19:59:40 09-07-2023

13% — это налог на доход физического лица (НДФЛ). Его вы платите государству, чтобы оно строило дороги и школы. Помимо этого работодатель должен отчислять 22% от вашего оклада в Пенсионный фонд. Именно из этих денег формируется ваша пенсия. 22!!!

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Гость

02:43:54 10-07-2023

Александр (19:59:40 09-07-2023) 13% — это налог на доход физического лица (НДФЛ). Его вы пла... Я РАБОТАЛА 40 ЛЕТ. ПОСЧИТАЙТЕ ТАМ МОИ ОТЧИСЛЕНИЯ.

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Александр добавил

20:17:45 09-07-2023

5000\в месяц отчисления\*12=60000*40\лет\=2400000\выплаты\:10\дожить до 65- 75\=240000:12=20000-моя пенсия.Я её и получаю.И кто её заработал?И где здесь 1,5 человека, которые на меня работали?

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Гость

23:32:47 09-07-2023

Александр добавил (20:17:45 09-07-2023) 5000\в месяц отчисления\*12=60000*40\лет\=2400000\выплаты\:1... Только один год будешь получать пенсию???

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Евгений

02:23:12 10-07-2023

Как там один господин говорил- а что? Вы хотите, как во Франции? Нет господа- это вы хотите, как во Франции. Ну ладно.

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Гость

08:42:07 10-07-2023

Всё правильно. Работать должны с рождения до смерти, от восхода до заката. И желательно подохнуть пораньше.

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Гость

10:53:41 10-07-2023

Да зачем вам пенсия? Едьте жить в Африку. Оттуда люди едут в Европу, а вы вместо них Африку осваивайте. Урожай круглый год - лучше, чем на даче. Из одежды минимум. Лепота. Негры обленились, хотят задарма пожить в европах, а русский человек просто смотреть на пустой клочок земли не сможет. Это не сарказм. Там где белые люди в Африке - там процветание террорий. Не расизм, если что, а констатация факта.

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