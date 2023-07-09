Аналитик предупредил о риске пересмотра пенсионного возраста в России

Это связано с ростом числа пенсионеров

09 июля 2023, 15:48, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса "Выберу.ру" Ирина Андриевская рассказала о том, что в России могут пересмотреть возраст выхода на пенсию. Ее слова передает портал URA.ru.

По словам специалиста, на повышение пенсионного возраста влияет снижение рождаемости и рост числа пенсионеров. По прогнозам ООН, к 2050 году доля пенсионеров в мире увеличится до 22 процентов, а соотношение работающих и неработающих будет один к одному.

Андриевская пояснила, что для сохранения пенсионного возраста нужно, чтобы число работающих пенсионеров превышало число неработающих.

Такая тенденция, отметила эксперт, актуальна для России также, как и для всего мира.