Аналитик предупредил о риске пересмотра пенсионного возраста в России
Это связано с ростом числа пенсионеров
09 июля 2023, 15:48, ИА Амител
Директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса "Выберу.ру" Ирина Андриевская рассказала о том, что в России могут пересмотреть возраст выхода на пенсию. Ее слова передает портал URA.ru.
По словам специалиста, на повышение пенсионного возраста влияет снижение рождаемости и рост числа пенсионеров. По прогнозам ООН, к 2050 году доля пенсионеров в мире увеличится до 22 процентов, а соотношение работающих и неработающих будет один к одному.
Андриевская пояснила, что для сохранения пенсионного возраста нужно, чтобы число работающих пенсионеров превышало число неработающих.
Такая тенденция, отметила эксперт, актуальна для России также, как и для всего мира.
15:57:40 09-07-2023
Кто тут мечтал о возврате пенсионного возраста, пора вернуться в реальность.
16:31:47 09-07-2023
Гореть в аду тем кто решится повысить еще раз пенсионный возраст а России
08:40:13 10-07-2023
Гость (16:31:47 09-07-2023) Гореть в аду тем кто решится повысить еще раз пенсионный воз... Нет. Вы просто сдохните, а они попадут в рай.
18:24:59 09-07-2023
Поднимется пенсионный возраст еще больше - пенсионеры просто не смогут работать по состоянию здоровья.
19:59:40 09-07-2023
13% — это налог на доход физического лица (НДФЛ). Его вы платите государству, чтобы оно строило дороги и школы. Помимо этого работодатель должен отчислять 22% от вашего оклада в Пенсионный фонд. Именно из этих денег формируется ваша пенсия. 22!!!
02:43:54 10-07-2023
Александр (19:59:40 09-07-2023) 13% — это налог на доход физического лица (НДФЛ). Его вы пла... Я РАБОТАЛА 40 ЛЕТ. ПОСЧИТАЙТЕ ТАМ МОИ ОТЧИСЛЕНИЯ.
20:17:45 09-07-2023
5000\в месяц отчисления\*12=60000*40\лет\=2400000\выплаты\:10\дожить до 65- 75\=240000:12=20000-моя пенсия.Я её и получаю.И кто её заработал?И где здесь 1,5 человека, которые на меня работали?
23:32:47 09-07-2023
Александр добавил (20:17:45 09-07-2023) 5000\в месяц отчисления\*12=60000*40\лет\=2400000\выплаты\:1... Только один год будешь получать пенсию???
02:23:12 10-07-2023
Как там один господин говорил- а что? Вы хотите, как во Франции? Нет господа- это вы хотите, как во Франции. Ну ладно.
08:42:07 10-07-2023
Всё правильно. Работать должны с рождения до смерти, от восхода до заката. И желательно подохнуть пораньше.
10:53:41 10-07-2023
Да зачем вам пенсия? Едьте жить в Африку. Оттуда люди едут в Европу, а вы вместо них Африку осваивайте. Урожай круглый год - лучше, чем на даче. Из одежды минимум. Лепота. Негры обленились, хотят задарма пожить в европах, а русский человек просто смотреть на пустой клочок земли не сможет. Это не сарказм. Там где белые люди в Африке - там процветание террорий. Не расизм, если что, а констатация факта.