Аналитик рассказал, куда пойдут работать уволенные чиновники
По его словам, они смогут побороть кадровый голод
11 ноября 2024, 22:30, ИА Амител
Сотрудники государственных органов, которые будут уволены к июлю 2025 года, могут помочь решить проблему нехватки квалифицированных специалистов в стране. Об этом сообщил Александр Сафонов, проректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Его слова приводит издание "Абзац".
Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что к началу июля следующего года правительство планирует сократить штат государственных служащих на 10%. Это затронет около 400 тысяч чиновников, в основном работающих в региональных органах власти. В результате на рынке труда появится большое количество опытных специалистов, оставшихся без работы.
По словам Сафонова, эти специалисты могут помочь в различных сферах, включая преподавание и науку. Их опыт и знания могут быть востребованы в разных областях.
Эксперт считает, что бывшие государственные служащие могут стать ценным активом для управления. Кроме того, они могут попробовать свои силы в предпринимательстве. Сафонов отметил, что в стране существует нехватка кадров, особенно квалифицированных управленцев.
22:33:28 11-11-2024
От они вам нарабо-о-отают...😆
22:34:23 11-11-2024
Этих административных реформ уже мы видели наверное десятки. Все останутся, все нужны )))
22:47:51 11-11-2024
На заводы в качестве токарей и фрезеровщиков они точно не пойдут.
00:28:06 12-11-2024
-Вы кто?
-Мы топ-менеджеры!
-А ну пошли от сюда!
Топ, топ, топ….
Никогда не возьму на работу человека с Администрации! Лучше уж школьника отучить!
05:20:33 12-11-2024
Екх (00:28:06 12-11-2024) -Вы кто?-Мы топ-менеджеры!-А ну пошли от сюда!То... Ты смотри, чтоб тебя не уволили, хэдхантер доморощенный.
06:01:01 12-11-2024
Кадровый голод на рынке рабочих профессий. Как его может решить гос. служащий? А региональных гос.служащих точно переизбыток? А то опыты сокращений есть, а работать потом некому.
11:39:19 12-11-2024
Гость (06:01:01 12-11-2024) Кадровый голод на рынке рабочих профессий. Как его может реш...
ага. вон половина конкурсов на вакантные должности признаются несостоявшимися -никто не заявляется. там уже условия участия упрощают донельзя и ве идут. кого вы там сократить собираетесь...
14:36:17 12-11-2024
Гость (06:01:01 12-11-2024) Кадровый голод на рынке рабочих профессий. Как его может реш... Учитывая ЗП в 25 тыс. рублей, на госслужбу сейчас не идут работать, разве что пенсионеры. Куча невостребованных вакансий в ОИВ региона! И та же куча полномочий, которые кто-то должен выполнять!
06:55:25 12-11-2024
во всем СССР было 1,5 млн чиновников, в РФ с населением в 2 раза меньше их 4 млн...
08:00:59 12-11-2024
расплодились как на заказ (06:55:25 12-11-2024) во всем СССР было 1,5 млн чиновников, в РФ с населением в 2 ... Ага, это не считая партийный аппарат
07:32:09 12-11-2024
Так мигрантов замешать надо. Чтобы в мусоре не утонуть. Ну и пристально смотреть за рынком "решал"
08:48:39 12-11-2024
"По словам Сафонова, эти специалисты могут помочь в различных сферах, включая преподавание и науку."
Преподавать они не будут, но под них в университетах создадут новые отделы и управления с соответствующим штатом бездельников, а зарплаты преподавателям сократят.
08:57:05 12-11-2024
Хорошая новость. Без работы не останутся. Лишь бы за справками после этого дольше бегать не пришлось. И про идите в бизнес порадовало. Предпринимателей у нас мало, надо дальше капиталлизм развивать
09:21:38 12-11-2024
Собираются сокращать низшее звено. Тех, кто собственно работает. Их начальников, которые контролируют работающих, оставят нак местах.
09:29:39 12-11-2024
Они все пойдут советниками на предприятия! Как на шинном. Там есть директора, заместители и теперь еще советников добавили :)
10:16:07 12-11-2024
Я однажды уволясь с госслужбы ОЧЕНЬ долго не мог найти работу. Как увидят стаж, так больше не замечают тебя. Совет - пока работаешь, уже думай где можно себя применить, может курсы обучающие пройти, категорию в правах открыть ..
12:06:17 12-11-2024
За последние десятилетия идет обратный процесс.
12:24:38 12-11-2024
Так их сокращали уже - и не раз. Результат один - после каждого объявленного сокращения чиновников всех мастей становится только больше. Сокращение - это особый способ размножения чиновничьего племени.
12:24:55 12-11-2024
Бабы из админок - срочно в декрет! Фиг вас уволят!