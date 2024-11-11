Аналитик рассказал, куда пойдут работать уволенные чиновники

По его словам, они смогут побороть кадровый голод

11 ноября 2024, 22:30, ИА Амител

Работа / Фото: unsplash.com/photos/people-sitting-near-table-with-laptop-computer-qCi_MzVODoU

Сотрудники государственных органов, которые будут уволены к июлю 2025 года, могут помочь решить проблему нехватки квалифицированных специалистов в стране. Об этом сообщил Александр Сафонов, проректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Его слова приводит издание "Абзац".

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что к началу июля следующего года правительство планирует сократить штат государственных служащих на 10%. Это затронет около 400 тысяч чиновников, в основном работающих в региональных органах власти. В результате на рынке труда появится большое количество опытных специалистов, оставшихся без работы.

По словам Сафонова, эти специалисты могут помочь в различных сферах, включая преподавание и науку. Их опыт и знания могут быть востребованы в разных областях.

Эксперт считает, что бывшие государственные служащие могут стать ценным активом для управления. Кроме того, они могут попробовать свои силы в предпринимательстве. Сафонов отметил, что в стране существует нехватка кадров, особенно квалифицированных управленцев.