В Минтруде рассказали, сколько россиян работают в теневом секторе экономики

Рабочие группы проводят рейды, чтобы выявлять незаконно трудящихся граждан

08 ноября 2024, 11:24, ИА Амител

Работа за компьютером / Фото: pxhere.com/ru/photo/100973

Директор департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда России Михаил Кирсанов сообщил, что потенциальная численность россиян в теневом секторе экономики составляет около 6,5 млн человек, наибольший риск – в сфере услуг. Об этом пишет ТАСС.

"Методика подсчета основана на данных ФОМС о количестве лиц, имеющих основания не работать, и исключает учащихся и инвалидов. Получается около 6,5 млн человек, которые могут находиться в теневой занятости, их доходы не имеют оснований. Мы работаем с этими данными аккуратно, учитывая конкретные доказательства", – пояснил Кирсанов на круглом столе в Совете Федерации.

Члены рабочих групп проводят рейды для выявления россиян, работающих без оформления трудовых отношений, договоров гражданско-правового характера или без соответствующего статуса. Работодателям предлагают добровольно устранить нарушения.

Кирсанов уточнил, что ранее комиссии могли направлять информацию в госинспекцию труда для принятия мер, но сейчас эта информация не является основанием для проверок из-за моратория.

Заместитель начальника Управления осуществления федерального надзора в сфере труда Роструда Елена Ширшова добавила, что в 2024 году планировалось легализовать 516 тыс. россиян, за девять месяцев показатель выполнен на 128%, в некоторых регионах он превышает 100%. Легализация происходит по-разному: через заключение трудовых договоров, самозанятость или регистрацию в качестве ИП. Планируется провести большой анализ.