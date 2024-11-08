В Минтруде рассказали, сколько россиян работают в теневом секторе экономики
Рабочие группы проводят рейды, чтобы выявлять незаконно трудящихся граждан
08 ноября 2024, 11:24, ИА Амител
Директор департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда России Михаил Кирсанов сообщил, что потенциальная численность россиян в теневом секторе экономики составляет около 6,5 млн человек, наибольший риск – в сфере услуг. Об этом пишет ТАСС.
"Методика подсчета основана на данных ФОМС о количестве лиц, имеющих основания не работать, и исключает учащихся и инвалидов. Получается около 6,5 млн человек, которые могут находиться в теневой занятости, их доходы не имеют оснований. Мы работаем с этими данными аккуратно, учитывая конкретные доказательства", – пояснил Кирсанов на круглом столе в Совете Федерации.
Члены рабочих групп проводят рейды для выявления россиян, работающих без оформления трудовых отношений, договоров гражданско-правового характера или без соответствующего статуса. Работодателям предлагают добровольно устранить нарушения.
Кирсанов уточнил, что ранее комиссии могли направлять информацию в госинспекцию труда для принятия мер, но сейчас эта информация не является основанием для проверок из-за моратория.
Заместитель начальника Управления осуществления федерального надзора в сфере труда Роструда Елена Ширшова добавила, что в 2024 году планировалось легализовать 516 тыс. россиян, за девять месяцев показатель выполнен на 128%, в некоторых регионах он превышает 100%. Легализация происходит по-разному: через заключение трудовых договоров, самозанятость или регистрацию в качестве ИП. Планируется провести большой анализ.
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