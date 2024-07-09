Досрочное погашение кредитов в банках может навредить клиенту

Банки могут воспринять вас как "нерентабельного клиента"

09 июля 2024, 20:36, ИА Амител

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Досрочное погашение кредитов может привести к снижению кредитного рейтинга заемщика. Об этом риске предупредила аналитик рынка недвижимости Мария Сорока, пишет "АиФ".

Банки могут воспринять такую стратегию заемщика как признак того, что он не очень выгодный клиент. Поэтому в будущем, когда он попытается получить новый кредит, финансовые организации могут одобрить заявку на более высокий процент и уменьшить запрашиваемую сумму займа.

По словам Марии Сороки, досрочное погашение кредитов не приносит особой выгоды банкам. Такая тактика уменьшает итоговую сумму, которую кредитор получает от клиента за предоставление и обслуживание кредита. Поэтому она советует использовать эту стратегию нечасто.