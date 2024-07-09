Досрочное погашение кредитов в банках может навредить клиенту
Банки могут воспринять вас как "нерентабельного клиента"
09 июля 2024, 20:36, ИА Амител
Досрочное погашение кредитов может привести к снижению кредитного рейтинга заемщика. Об этом риске предупредила аналитик рынка недвижимости Мария Сорока, пишет "АиФ".
Банки могут воспринять такую стратегию заемщика как признак того, что он не очень выгодный клиент. Поэтому в будущем, когда он попытается получить новый кредит, финансовые организации могут одобрить заявку на более высокий процент и уменьшить запрашиваемую сумму займа.
По словам Марии Сороки, досрочное погашение кредитов не приносит особой выгоды банкам. Такая тактика уменьшает итоговую сумму, которую кредитор получает от клиента за предоставление и обслуживание кредита. Поэтому она советует использовать эту стратегию нечасто.
22:06:39 09-07-2024
Можно мы сами решим когда погашать и сколько!
23:17:44 09-07-2024
Да пофиг. Вообще кредитование зло. Обходитесь без кредитов, и не кормите банковских дармоедов.
07:16:58 10-07-2024
Многие успели получить льготную ипотеку под низкую процентную ставку - ниже 10%. Учитывая нынешнюю ставку рефинансирования ЦБ РФ погашать такие кредиты досрочно нельзя ни в коем случае)
10:34:00 10-07-2024
Все для народа.
10:44:04 10-07-2024
Помню, в начале 20-х тысячных покупала технику в кредит, так банк наоборот одобрил досрочное погашение. И еще выдал схему взносов, где помесячно была указанна сумма платежа и сумма процентов. А сейчас лишь бы людей обобрать.
11:32:11 10-07-2024
Гость (10:44:04 10-07-2024) Помню, в начале 20-х тысячных покупала технику в кредит, так... Ничего не изменилось, и тогда и сейчас все это выдается. И досрочно можешь гасить. Речь то в статье о том что банку это невыгодно, процентов с тебя не поимеют своих конских. Причем тут график ваших платежей ?
12:13:44 10-07-2024
Гость (11:32:11 10-07-2024) Ничего не изменилось, и тогда и сейчас все это выдается. И д... А сейчас берешь кредит и даешь расписку, что не будешь преждевременно погашать его. И сейчас платишь сначала проценты, а потом сам кредит.
12:24:00 10-07-2024
Гость (12:13:44 10-07-2024) А сейчас берешь кредит и даешь расписку, что не будешь прежд... Не было никаких расписок. Вам наверное это втюхали.
18:22:49 10-07-2024
Гость (12:13:44 10-07-2024) А сейчас берешь кредит и даешь расписку, что не будешь прежд... Так было всегда, а не только сейчас - сначала %% + 1 рубль кредита
23:22:51 10-07-2024
Гость (18:22:49 10-07-2024) Так было всегда, а не только сейчас - сначала %% + 1 рубль к... Вы наверное слишком молоды... Такая "шляпа", когда платеж одинаковый из месяца в месяц, т.е. аннуитетный, то там в первую очередь платятся проценты, а само тело кредита выплачивается намного позднее. Но в том же Сбербанке в конце 90-х годов были обычные кредиты. Там платеж с каждой оплатой понижался... Переплату между этими кредитами сами можете посчитать. В интернете для этого есть все возможности.:)
11:25:49 10-07-2024
Еще бы мне банки не диктовали, как тратить и возвращать МОИ ДЕНЬГИ.
13:28:12 10-07-2024
Поэтому банк идёт на хитрость. В начале срока кредита гасятся проценты, а тело кредита минимально. Банк свое все равно заберет