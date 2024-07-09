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Досрочное погашение кредитов в банках может навредить клиенту

Банки могут воспринять вас как "нерентабельного клиента"

09 июля 2024, 20:36, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/885946
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/885946

Досрочное погашение кредитов может привести к снижению кредитного рейтинга заемщика. Об этом риске предупредила аналитик рынка недвижимости Мария Сорока, пишет "АиФ".

Банки могут воспринять такую стратегию заемщика как признак того, что он не очень выгодный клиент. Поэтому в будущем, когда он попытается получить новый кредит, финансовые организации могут одобрить заявку на более высокий процент и уменьшить запрашиваемую сумму займа.

По словам Марии Сороки, досрочное погашение кредитов не приносит особой выгоды банкам. Такая тактика уменьшает итоговую сумму, которую кредитор получает от клиента за предоставление и обслуживание кредита. Поэтому она советует использовать эту стратегию нечасто.

банки

Комментарии 12

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Гость

22:06:39 09-07-2024

Можно мы сами решим когда погашать и сколько!

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Гость

23:17:44 09-07-2024

Да пофиг. Вообще кредитование зло. Обходитесь без кредитов, и не кормите банковских дармоедов.

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Гость

07:16:58 10-07-2024

Многие успели получить льготную ипотеку под низкую процентную ставку - ниже 10%. Учитывая нынешнюю ставку рефинансирования ЦБ РФ погашать такие кредиты досрочно нельзя ни в коем случае)

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Гость

10:34:00 10-07-2024

Все для народа.

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Гость

10:44:04 10-07-2024

Помню, в начале 20-х тысячных покупала технику в кредит, так банк наоборот одобрил досрочное погашение. И еще выдал схему взносов, где помесячно была указанна сумма платежа и сумма процентов. А сейчас лишь бы людей обобрать.

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Гость

11:32:11 10-07-2024

Гость (10:44:04 10-07-2024) Помню, в начале 20-х тысячных покупала технику в кредит, так... Ничего не изменилось, и тогда и сейчас все это выдается. И досрочно можешь гасить. Речь то в статье о том что банку это невыгодно, процентов с тебя не поимеют своих конских. Причем тут график ваших платежей ?

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Гость

12:13:44 10-07-2024

Гость (11:32:11 10-07-2024) Ничего не изменилось, и тогда и сейчас все это выдается. И д... А сейчас берешь кредит и даешь расписку, что не будешь преждевременно погашать его. И сейчас платишь сначала проценты, а потом сам кредит.

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Гость

12:24:00 10-07-2024

Гость (12:13:44 10-07-2024) А сейчас берешь кредит и даешь расписку, что не будешь прежд... Не было никаких расписок. Вам наверное это втюхали.

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Гость

18:22:49 10-07-2024

Гость (12:13:44 10-07-2024) А сейчас берешь кредит и даешь расписку, что не будешь прежд... Так было всегда, а не только сейчас - сначала %% + 1 рубль кредита

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Гость

23:22:51 10-07-2024

Гость (18:22:49 10-07-2024) Так было всегда, а не только сейчас - сначала %% + 1 рубль к... Вы наверное слишком молоды... Такая "шляпа", когда платеж одинаковый из месяца в месяц, т.е. аннуитетный, то там в первую очередь платятся проценты, а само тело кредита выплачивается намного позднее. Но в том же Сбербанке в конце 90-х годов были обычные кредиты. Там платеж с каждой оплатой понижался... Переплату между этими кредитами сами можете посчитать. В интернете для этого есть все возможности.:)

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Гость

11:25:49 10-07-2024

Еще бы мне банки не диктовали, как тратить и возвращать МОИ ДЕНЬГИ.

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Гость

13:28:12 10-07-2024

Поэтому банк идёт на хитрость. В начале срока кредита гасятся проценты, а тело кредита минимально. Банк свое все равно заберет

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