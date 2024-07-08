ЦБ запустит единую базу с рейтингами компаний

Так инвесторам будет проще искать нужную информацию

08 июля 2024, 16:17, ИА Амител

Таблица с данными / Фото: pxhere.com/ru/photo/1432569

Центральный банк России запускает новую платформу – единую базу данных с рейтингами компаний. Об этом пишет газета "Известия".

Теперь российским инвесторам будет проще принимать решение о покупке активов. Раньше им приходилось самостоятельно искать необходимую информацию. С появлением базы данных процесс станет более быстрым и удобным.

Это особенно важно в условиях, когда компании имеют право скрывать часть своей отчетности для защиты от санкций. Репозиторий будет содержать рейтинги юридических лиц и облигаций от всех четырех российских рейтинговых агентств.