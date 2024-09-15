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Аналитик рассказал, поднимет ли ЦБ ключевую ставку выше 20%

При этом повышения до 20% он не исключает

15 сентября 2024, 21:30, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553730
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553730

По мнению начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, Банк России в этом году не будет повышать ключевую ставку выше 20%. Об этом сообщает РИА Новости.

В пятницу Центробанк вновь поднял ключевую ставку – на этот раз на 1 процентный пункт, до 19% годовых. Это максимальное значение ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.

Как сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров, ЦБ готов принимать решения по ключевой ставке для возврата инфляции к 4%. В том числе допускается возможность повышения ставки до уровня выше 20%.

Однако Максим Осадчий считает, что в этом году регулятор вряд ли решится поднять ставку выше 20%. При этом он не исключает, что до конца года ставка может быть повышена до 20%.

Большинство аналитиков в последние дни ожидали, что на этот раз ЦБ воздержится от повышения ставки. Повышение ее на 1 процентный пункт считалось менее вероятным событием.

Эксперт уверен, что сентябрьское повышение ключевой ставки до 19% будет способствовать снижению инфляционного давления за счет ослабления спроса на кредитные ресурсы.

"Другое следствие роста ставки – охлаждение "перегретой" экономики, снижение темпов роста ВВП", – добавил он.

деньги банки

Комментарии 6

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Гость

22:56:56 15-09-2024

Это ещё хорошо, что у нас одна из первых экономик. А то все 30 было бы

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Musik

23:11:11 15-09-2024

Гость (22:56:56 15-09-2024) Это ещё хорошо, что у нас одна из первых экономик. А то все ... Нашли чем пугать.

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Так президент сказал

23:32:43 15-09-2024

Гость (22:56:56 15-09-2024) Это ещё хорошо, что у нас одна из первых экономик. А то все ... у нас первая экономика Европы

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Гость

01:01:50 16-09-2024

Аналитик узнал какую новую брошку она себе купила?

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Гость

06:03:58 16-09-2024

Передайте Владимиру Владимировичу - нам и 30 по плечу

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Гость

22:43:20 16-09-2024

Да, и кредиты под 50% ждем, уже по ним соскучились!

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