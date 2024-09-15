Аналитик рассказал, поднимет ли ЦБ ключевую ставку выше 20%
При этом повышения до 20% он не исключает
15 сентября 2024, 21:30, ИА Амител
По мнению начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, Банк России в этом году не будет повышать ключевую ставку выше 20%. Об этом сообщает РИА Новости.
В пятницу Центробанк вновь поднял ключевую ставку – на этот раз на 1 процентный пункт, до 19% годовых. Это максимальное значение ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.
Как сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров, ЦБ готов принимать решения по ключевой ставке для возврата инфляции к 4%. В том числе допускается возможность повышения ставки до уровня выше 20%.
Однако Максим Осадчий считает, что в этом году регулятор вряд ли решится поднять ставку выше 20%. При этом он не исключает, что до конца года ставка может быть повышена до 20%.
Большинство аналитиков в последние дни ожидали, что на этот раз ЦБ воздержится от повышения ставки. Повышение ее на 1 процентный пункт считалось менее вероятным событием.
Эксперт уверен, что сентябрьское повышение ключевой ставки до 19% будет способствовать снижению инфляционного давления за счет ослабления спроса на кредитные ресурсы.
"Другое следствие роста ставки – охлаждение "перегретой" экономики, снижение темпов роста ВВП", – добавил он.
22:56:56 15-09-2024
Это ещё хорошо, что у нас одна из первых экономик. А то все 30 было бы
23:11:11 15-09-2024
Гость (22:56:56 15-09-2024) Это ещё хорошо, что у нас одна из первых экономик. А то все ... Нашли чем пугать.
23:32:43 15-09-2024
Гость (22:56:56 15-09-2024) Это ещё хорошо, что у нас одна из первых экономик. А то все ... у нас первая экономика Европы
01:01:50 16-09-2024
Аналитик узнал какую новую брошку она себе купила?
06:03:58 16-09-2024
Передайте Владимиру Владимировичу - нам и 30 по плечу
22:43:20 16-09-2024
Да, и кредиты под 50% ждем, уже по ним соскучились!