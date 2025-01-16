Аналитики подсчитали, на сколько за год подорожали "однушки" в барнаульских новостройках

Небольшие квартиры остаются самыми востребованными на рынке

16 января 2025, 09:15, ИА Амител

Строительство в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле, как и в большинстве крупных городов страны, в течение 2024 года дорожали квартиры в строящихся домах. Сегмент малогабаритного жилья (как один из самых популярных) – особенно сильно.

Так, средняя стоимость квадратного метра квартир (в расчет взяты объекты до 32 "квадратов") выросла на 28,4% и составила 156,1 тыс. рублей. При этом средняя цена объекта достигла 4,3 млн рублей (+29,4%). Такие данные приводит портал "Мир квартир".

Больше всего за год подорожали малогабаритки Новокузнецка (+64%), Омска (+63,4%), Грозного (+62,8%), Астрахани (+50,8%) и Оренбурга (+48,9%). Меньше всего – в Мурманске (+0,5%), Архангельске (+1,3%), Ставрополе (+3,9%), Краснодаре (+5,2%) и Пензе (+7%). Падение цены произошло в Махачкале (-5,7%), Ярославле (-5,1%), Белгороде (-1%) и Симферополе (-0,3%).

Эксперты объясняют рост цен в первую очередь спросом: эти квартиры отличает сравнительно невысокая стоимость, поэтому их легче всего купить без ипотеки или с минимальным размером кредита.

Отметим, что, по информации барнаульских экспертов, средняя цена квадратного метра в новостройках достигла 140 тыс. рублей.