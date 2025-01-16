Аналитики подсчитали, на сколько за год подорожали "однушки" в барнаульских новостройках
Небольшие квартиры остаются самыми востребованными на рынке
16 января 2025, 09:15, ИА Амител
В Барнауле, как и в большинстве крупных городов страны, в течение 2024 года дорожали квартиры в строящихся домах. Сегмент малогабаритного жилья (как один из самых популярных) – особенно сильно.
Так, средняя стоимость квадратного метра квартир (в расчет взяты объекты до 32 "квадратов") выросла на 28,4% и составила 156,1 тыс. рублей. При этом средняя цена объекта достигла 4,3 млн рублей (+29,4%). Такие данные приводит портал "Мир квартир".
Больше всего за год подорожали малогабаритки Новокузнецка (+64%), Омска (+63,4%), Грозного (+62,8%), Астрахани (+50,8%) и Оренбурга (+48,9%). Меньше всего – в Мурманске (+0,5%), Архангельске (+1,3%), Ставрополе (+3,9%), Краснодаре (+5,2%) и Пензе (+7%). Падение цены произошло в Махачкале (-5,7%), Ярославле (-5,1%), Белгороде (-1%) и Симферополе (-0,3%).
Эксперты объясняют рост цен в первую очередь спросом: эти квартиры отличает сравнительно невысокая стоимость, поэтому их легче всего купить без ипотеки или с минимальным размером кредита.
Отметим, что, по информации барнаульских экспертов, средняя цена квадратного метра в новостройках достигла 140 тыс. рублей.
10:23:19 16-01-2025
И второичка подорожала((( Особенно однокомнатные(((
11:01:04 16-01-2025
Покупатель (10:23:19 16-01-2025) И вторичка подорожала((( Особенно однокомнатные(((... Год назад я начитался тут мнения "экспертов" и не купил за 3500 однушку в центре (в хрущевке на соц-молодежная), а сейчас таких цен уже нет.
12:15:21 16-01-2025
Гость (11:01:04 16-01-2025) Год назад я начитался тут мнения "экспертов" и не купил за 3... если подсчитать доход спекулянта то он такой
эта однушка стоит 300 тысяч построить ее итого доход = 3500 - 300 = 3200
это 3200/300 = 1066% прибыли
а по труду Макса "Капитал" за 300% прибыли нет такого преступления который бы не совершил бизнес
а тут 1066%. Поэтому мы и живем и будем жить в Барнауле как в **** у **** и конца этому никогда не будет а если придлут отрывать от кормушки тут такое будет хлесталово аж страшно подумать
13:54:10 16-01-2025
холмс (12:15:21 16-01-2025) если подсчитать доход спекулянта то он такойэта однушка ... Вы такие знатоки себестоимости, за 300 тыщ сейчас даже баню из палок не построите.
16:21:30 16-01-2025
Гость (11:01:04 16-01-2025) Год назад я начитался тут мнения "экспертов" и не купил за 3...
Прочитал сегодня все новости на Амителе и понял,что дешеветь больше ничего не будет, особенно квартиры.
Какой смысл сбрасывать цену, если продавец не знает, какая инфляция будет через месяц?
19:41:03 16-01-2025
Гость (11:01:04 16-01-2025) Год назад я начитался тут мнения "экспертов" и не купил за 3... советую еще подождать - буквально через год бесплатно отдавать будут. Инфа - сотка