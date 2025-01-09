Ужаться и ждать. Эксперты о том, что будет с новостройками в Барнауле в 2025 году
Год ожидается непростым и для девелоперов, и для покупателей
09 января 2025, 09:00, ИА Амител
Ушедший 2024 год игрокам и участникам сферы недвижимости запомнится навсегда. Рынок лихорадило от роста ипотечных ставок, трясло после отмены стимулирующих госпрограмм, "скрючивало" от изменяющихся цен. И все же – продажи квартир не остановились, а застройщики по-прежнему выходят на рынок с новыми проектами. Что, по мнению экспертов, принесет 2025 год – в материале amic.ru.
"Вымирающие" покупатели
Движение рывками и постоянные качели – именно так характеризуют 2024 год барнаульские риелторы. Связывают они это во многом с отменой льготной ипотеки 2020, трансформацией семейной ипотеки, а также периодически заканчивающимся (но возобновляемым) лимитом по ней. По словам президента Союза риелторов Барнаула и Алтая Марины Ракиной, такая нестабильность провоцировала некоторые скачки цен на новостройки и тревожила покупателей.
"Мы шли не планомерно, а постоянно куда-то опаздывали, торопились, "заскакивали" с клиентами в последнюю электричку. Были даже такие ситуации: человек продал свою квартиру при одобренной ипотеке, но лимиты по программе закончились, и он неделю находился в подвешенном состоянии", – отметила она.
2025 год, скорее всего, также будет непростым, предполагают эксперты рынка. С 1 января в России вступил в силу новый стандарт ипотечного кредитования, которому обязаны следовать все банки. Ожидается, что кредитные организации ужесточат требования к заемщикам, их доходам и кредитной истории. Также будет сложно оформить ипотеку без первоначального взноса. Но какие последствия будут от реформы – пока до конца непонятно.
Во-вторых, специалисты ожидают изменения ставок по работающим ипотечным госпрограммам. Некоторые федеральные аналитики предполагают, что корректировки коснутся ставки (по семейной ипотеке она может вырасти с 6 до 10-12%), размера первоначального взноса и требований к заемщикам. Все это потенциально приведет к снижению числа покупателей на рынке, считает Марина Ракина.
"Первичный рынок будет сжиматься по количеству клиентов, которые не готовы покупать квартиры так активно, как делали это последние годы", – отмечает эксперт.
Заделы на будущее
Застройщики реагируют на происходящие изменения и уже стали выводить на рынок меньше новых проектов. Их количество будет только сокращаться. Однако риелторы считают, что снижение строительных объемов барнаульцы вряд ли заметят: у девелоперов в запасе еще есть непроданные квартиры. По данным "Дом.рф" на ноябрь 2024 года (информация за декабрь пока не опубликована), этот показатель достигает 45%, или 353 тыс. квадратных метров.
"Новых проектов будет немного. И это логичная, закономерная и правильная модель – притормозить стройки и осваивать небольшое количество квадратных метров, пока ставки по ипотеке высоки. Но за это время (пока ставки не снизятся. – Прим. ред.) мы получим отложенный спрос. Застройщики это понимают и уже формируют банк земли, готовят разрешительную документацию. Когда в России закончатся экономические качели, компании начнут планомерно выходить на рынок с новыми ЖК, и через какой-то промежуток времени мы увидим больший объем новых проектов", – говорит Марина Ракина.
Из-за баланса спроса и предложения снижение цен вряд ли произойдет, предполагают эксперты. Сейчас, по их оценкам, средняя стоимость квадратного метра в новостройках составляет 140 тыс. рублей. Впрочем, риелторы считают, что застройщики начнут активно внедрять разные акции и выгодные предложения для покупателей.
"До нас тенденции доходят с опозданием. В городах-миллионниках строители вынуждены распродавать земельные банки, делать большие скидки, чтобы не остановить стройки. В Барнауле пока этого не происходит. Возможно, у компаний есть денежный запас, и они могут какое-то время существовать. А может быть, дело в том, что у федеральных застройщиков в работе одновременно находятся 20-30 строек, у наших компаний – два-три дома. Однако к февралю и барнаульские фирмы могут ощутить нехватку денег на рынке. Строителей ждет непростой год, а возможно – даже два-три года", – предполагает руководитель агентства недвижимости "Ключ-Риэлт" Константин Никитеев.
Так же считает и Марина Ракина. Она напоминает: девелоперы слишком зависимы от банков, которые финансируют стройки и обязывают придерживаться определенного графика повышения цен.
"Застройщики сегодня закладывают в экономическую модель возможные качели инфляционные, поэтому цены, скорее всего, будут на том же уровне, никто не будет делать резких скачков, как в 2021-2022 годах. Возможно, на какие-то категории квартир или какие-то ЖК мы увидим акции. Но в основном будет планомерное удорожание согласно проектному финансированию. Повального снижения цен 100% ждать не стоит", – резюмирует эксперт.
09:28:22 09-01-2025
Смотрю авито, дом построен из газоблоков, обшит панельками, 20 квартир продаются. Цена от 7 мл. На фиг!
09:38:26 09-01-2025
Гость (09:28:22 09-01-2025) Смотрю авито, дом построен из газоблоков, обшит панельками, ... Особенно "радует" иллюминация. Новостройки с подсветкой, как новогодние елки. С содроганием представляю, сколько платят собственники ежемесячно за электричество, ведь им явно выставляют счет за свет по общедомовому счетчику. Коммуналка в новострое будет особенно кусаться, с летним повышением тарифов ой-ой-ой!
17:29:49 09-01-2025
Гость (09:38:26 09-01-2025) Особенно "радует" иллюминация. Новостройки с подсветкой, как... С содроганием смотрю как люди в новостроке живут без плотных штор. Из-за этой долбанной иллюминации без них спать невозможно.
09:34:07 09-01-2025
Раньше смотрел снаружи на новостройки и радовался. Красивые, большие, новые. Потом поработал год курьером, увидел всю жизнь дома изнутри. Это капец, восприятие поменялось совершенно. Из своей хрущевки только под страхом смерти уеду.
12:47:01 09-01-2025
Гость (09:34:07 09-01-2025) Раньше смотрел снаружи на новостройки и радовался. Красивые,...
Расскажите, что там, в новостройках, такое увидели?
17:11:20 09-01-2025
Гость (12:47:01 09-01-2025) Расскажите, что там, в новостройках, такое увидели?... Ну гадости начинаются на входе - это система бесконечных дверей, ворот и тюремных заборов. Далее лифт. Чтобы попасть домой, надо потерять время. Иногда достаточно много, т.к. в часы пик там очереди. Сам лифт - это не советская резкая капсула, моментально захлопывающая двери и улетающая ракетой вверх. Это нудный тормозной механизм, еще и что-то говорящий, кое-где даже бесконечно играет нозящая музыка. Просто так выйти за хлебом или на прогулку - это уже вовсе не просто, это уже целая поездка.
Свободно проехать и запарковаться на автомобиле, особенно зимой - это вообще что-то из фантастики.
В помещениях практически все из дешманского пластика. Вентиляция плохая, порой просто отсутствует. Населенность этажей приличная, квартир на них - как в общаге, народ перемещается постоянно. Шум, движняк, звукоизоляция такая, что кажется наоборот усиливает шумы. В квартирах кухня находится прямо в жилой комнате - канализация, соответственно там же.
12:53:42 09-01-2025
Гость (09:34:07 09-01-2025) Раньше смотрел снаружи на новостройки и радовался. Красивые,... что же там красивого-то? ужасные безликие коробки. я бы тоже из кирпичной хрущевки не уехала в новострой
10:48:34 13-01-2025
Элен без ребят (12:53:42 09-01-2025) что же там красивого-то? ужасные безликие коробки. я бы тоже... ваше желание сбылось! не уедите из нее. Не благодарите.
10:06:06 09-01-2025
"Повального снижения цен 100% ждать не стоит", – резюмирует эксперт.
Это мы еще посмотрим
12:45:50 09-01-2025
Гость (10:06:06 09-01-2025) "Повального снижения цен 100% ждать не стоит", – резюмирует ... Примите тот печальный факт, что квартиры уже никогда не станут доступными! Цены на них уже не снизятся ни на копейку, это просто невозможно!
13:20:58 09-01-2025
Гость (12:45:50 09-01-2025) Примите тот печальный факт, что квартиры уже никогда не стан... В 2009 году ох как хорошо скорректировались цены.
11:20:37 09-01-2025
рано или поздно должны закончиться деньги у не особо умных людей, готовых залезть в любые кредиты, затем чтобы взять евродвушку в человейнике за 7-8 млн или камри 2015 года за трешку.
ну должна эта потребительская вакханалия закончится.
надеюсь, что в 25м
12:42:11 09-01-2025
Что бы ни произошло, цена на новостройки будет стремительно только расти! Ведь ажиотажный спрос на квартиры не исчез никуда. Свободных квартир в продаже просто нет!!!
13:01:15 09-01-2025
Гость (12:42:11 09-01-2025) Что бы ни произошло, цена на новостройки будет стремительно ... Обнищавший риэлтор?)))
21:52:59 09-01-2025
Гость (13:01:15 09-01-2025) Обнищавший риэлтор?)))... Не угадали! Я тот кто поражается тому как даже сейчас берут мАССОВо ипотеку и платят немыслимые деньги за квартиры! С чего бы на них снизилась цена?!
14:21:26 09-01-2025
Цены просто космос люди сами виноваты вы не покупайте и смотрите какая цена будет сразу упадёт
16:13:38 09-01-2025
ну сейчас огроменный район строить будут возле аэропорта
22:45:52 09-01-2025
Да не к пишите.... На потоке по крт 40 домов за лет 5построят+аэропорт. Ребята.... Настроено уже предостаточно. Ну не москвабад мы. У нас убыль населения шпарит высокая. И она будет все больше и больше. Вымирает город. Не нужно здесь столько жилья. Пора школы обновлять, детсады и школы. У всех здания 60-70 годов постройки. Нужно город комфортным делать, озеленять. Это поле не паханное. ДК обновлять и оживлять их. Технопарк выносить и молодежь обучать. Нужно создавать условия, чтобы умные у нас хотели оставаться, а не сваливали
10:46:30 13-01-2025
В статье написано "игроки недвижимости" - это кто ? выйграет не выйграет ? достроят не достроят ?