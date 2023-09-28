НОВОСТИНедвижимость

Аналитики прогнозируют резкий рост ставок по ипотеке

Предположительно, это произойдет после поднятия ключевой ставки

28 сентября 2023, 16:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Ставки по ипотеке в России могут вырасти до 18%. Об этом сообщает телеграм-канал "Движ про недвиж".

По словам авторов канала, Центробанк будет нивелировать инфляцию увеличением ключевой ставки, что приведет к росту процентов по ипотечным кредитам.

Некоторые агентства прогнозируют поднятие ставки до 15%, а вместе с тем увеличение процента по ипотеке на вторичное жилье – до 17-18%.

Ранее эксперт, руководитель барнаульского агентства недвижимости "Гнездо" Ольга Гросс рассказала о том, стоит ли сейчас покупать недвижимость.

ипотека

Комментарии 3

Avatar Picture
Алексей

16:14:56 28-09-2023

Давно пора потреб кредиты на законодательном уровне запретить! Это вакуумная бомба замедленного действия

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:15:45 28-09-2023

И правильно, а то хватают ртом и опой. Уже однушка 4 миллиона стоит.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:59:02 28-09-2023

Процентная ставка вырастет - это прекрасно! Но вместе с тем вырастет ажиотажный спрос на квартиры и цена на жильё взлетит до небес

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров