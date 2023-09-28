Аналитики прогнозируют резкий рост ставок по ипотеке
Предположительно, это произойдет после поднятия ключевой ставки
28 сентября 2023, 16:10, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Ставки по ипотеке в России могут вырасти до 18%. Об этом сообщает телеграм-канал "Движ про недвиж".
По словам авторов канала, Центробанк будет нивелировать инфляцию увеличением ключевой ставки, что приведет к росту процентов по ипотечным кредитам.
Некоторые агентства прогнозируют поднятие ставки до 15%, а вместе с тем увеличение процента по ипотеке на вторичное жилье – до 17-18%.
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