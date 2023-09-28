Покупать нельзя ждать. Какая цена на жилье в Барнауле и стоит ли его приобретать

Эксперт рассказала о ценах и тенденциях рынка

28 сентября 2023, 08:30, Александра Черданцева

Эксперт, руководитель агентства недвижимости "Гнездо" Ольга Гросс / Фото: amic.ru

Повышение ключевой ставки Центробанка, а следом и банковских ставок, добавило рынку недвижимости немало переживаний. Сейчас все опасаются, что с ростом ставок по ипотеке и без того дорогое жилье станет еще менее доступным. Так что же делать: ждать или брать? А если брать, то сколько это будет стоить? На эти и другие вопросы в интервью amic.ru ответила эксперт, руководитель барнаульского агентства недвижимости "Гнездо" Ольга Гросс.

– Что сейчас происходит на рынке недвижимости? Какие настроения на фоне повышения ставок?

– В целом все хорошо. Рынок находится в активной фазе, и как раз из-за повышения ключевой ставки Центробанка и следом банковских ставок. Казалось бы, вроде должно все замереть и упасть. Но пока уровень покупок-продаж набрал определенную скорость и движется по инерции.

Сейчас проводятся сделки, которые были заранее запланированы. Кроме того, на покупку вышли те, кто откладывал вопрос с недвижимостью на попозже. То есть их ситуация с повышением ставки простимулировала.

– Стараются взять сейчас, пока не стало еще сложнее?

– Да, сейчас многие пытаются как можно скорее решить свои семейные или инвестиционные вопросы.

Примерно с середины августа наблюдается даже ажиотаж на рынке недвижимости, хоть на вторичном, хоть в новостройках. Люди берут более-менее ликвидные объекты. Квартиры среднего ценового диапазона буквально только выставляются и их сразу же забирают на сделки.

Кроме того, пока сохраняется ипотечная господдержка, покупатель опасается, что ее могут отменить. Кое-кто успевает взять сельскую ипотеку.

– Как сейчас себя ведет покупатель? Во время предыдущего ажиотажа, когда цены только начали расти, квартиры разлетались как горячие пирожки. Иные, как говорят риелторы, даже особо не выбирали.

– Сейчас все иначе. Бездумно, бывало, когда были низкие ипотечные ставки и жилье значительно дешевле. Иногда люди брали, что есть, лишь бы успеть взять. Теперь же условия совсем другие: квартиры раза в два дороже, первоначальный взнос выше.

Люди осознанно подходят к выбору, чтобы сохранить свои деньги, как можно более выгодно использовать материнский капитал или какой-то сертификат. На фоне инфляции происходит обесценивание денег. А куда вложить, чтобы не потерять? Конечно в недвижимость.

Эксперт, руководитель агентства недвижимости "Гнездо" Ольга Гросс / Фото: amic.ru

– То есть инвесторы – те, кто вкладывает в жилье не для жизни там, а для сохранения и приумножения, – все-таки еще есть? Неужели это все еще выгодно?

– Конечно, таких покупателей много. Несмотря на то, какие высокие стали цены. Это до сих пор выгодно. Но меняется стратегия. Если раньше на недвижимости можно было заработать миллионы, то сейчас в приоритете – сохранить свои средства. Да, если получится еще и что-то выгадать, это замечательно. Но теперь это, скорее, бонус, чем основная цель.

– Но ведь недвижимость все равно будет только расти в цене?

– Вот именно. Если ты грамотно вложил, то с учетом инфляции тебе квартира в любом случае будет выгодна. Недвижимость все равно подорожает, а та же сумма в деньгах – только обесценится.

– У людей мобилизационного возраста сейчас нет проблем с оформлением ипотеки?

– Нет, мне в работе такие случаи не встречались. Все спокойно берут кредиты. Но тут есть другой момент: на рынок с деньгами вышли вернувшиеся с СВО.

– Насколько их много? Эти выплаты не простимулировали рост цен?

– Пожалуй, это около 10% покупателей. Но это не та история, меняющая рынок. Рост цен на фоне спроса происходит в массовом сегменте. Например, когда можно взять ипотеку с господдержкой, которой пользуется широкой круг граждан.

– А на частные дома спрос сохраняется?

– Сохраняется. И опять же в том числе за счет господдержки. Раньше она была только на квартиры, когда расширили до домов, стало много желающих перебраться на землю. Мы в этом направлении сейчас активно работаем.

– Если говорить о квартирах, на что сейчас больше всего спрос?

– На малогабаритное жилье, потому что оно в дефиците. Цены на студии и однокомнатные высокие, но они до сих пор очень востребованны. Просто большой группе покупателей только на это и хватает денег. Опять же всегда есть молодые покупатели, для которых это первое жилье, всегда есть миграция из районов, всегда есть те, кто разъезжается и вынужден менять одну большую квартиру хотя бы на две маленькие.

Кстати, и частные дома сейчас самые популярные – небольшие, на 80-120 "квадратов". Они и стоят как квартиры той же площади. Плюс есть свой кусочек земли, можно поставить гараж, баню, беседку.

Эксперт, руководитель агентства недвижимости "Гнездо" Ольга Гросс / Фото: amic.ru

– А большие квартиры?

– Они есть, но как всегда и было, продаются не быстро.

Быстро уходит все, что менее 80 квадратных метров.

– Новостроек хватает?

– Их мало, выбор ограничен: условно, есть на Южном вариант, на Горе, в Индустриальном районе, либо локация не самая близкая, либо дорого. А потому многие рассматривают варианты в других городах. Там выбор огромный, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Новосибирске.

В Барнауле, кстати, сейчас снова хороший спрос на вторичный рынок: хрущевки, типовые панельные дома. Да и в цене они существенно дешевле, чем новое жилье. Вернее сказать, цены на новостройки существенно выше.

– И теперь к самому интересному: сколько сейчас стоит жилье?

– В новостройке средняя цена за "квадрат" – 120 тысяч рублей, это в квартирах площадью 40-50 кв.м. При меньшей площади цена уже около 130-150 тысяч.

На вторичном рынке цена от 80 до 100 тысяч.

– Сколько надо иметь денег, чтобы сейчас купить квартиру в ипотеку?

– На вторичное жилье нужен первоначальный капитал от 10% от стоимости квартиры, на новое при господдержке – 20%. Этот показатель как раз недавно повысили, еще условно вчера хватало и 15%.

Напомню, что на эти цели можно использовать материнский капитал, сертификат молодой семьи или другие.

20% сейчас – это от 700 тысяч рублей. На "вторичке" надо иметь хотя бы 400-500 тысяч. То есть такой порог на вход.

– Квартиры стали дороже, ипотека дороже, соответственно, и ежемесячные выплаты больше.

– Конечно, поэтому некоторые покупатели стараются собрать побольше первоначальный платеж и купить новостройку, чтобы ежемесячный был меньше за счет более низкого процента.

У кого денег поменьше, берут на вторичном, но с более высоким платежом потом.

Поэтому я рекомендую обращаться к специалистам в сфере недвижимости. Они ведь нужны не только чтобы оформить все документы и занять все очереди. Но чтобы экспертно оценить квартиру с точки зрения ее ликвидности. Элементарно, в каком районе она находится. А легко ли ее будет потом сдать или продать, насколько она будет расти в цене с годами. Надо учитывать много факторов: кто и зачем покупает.

– А если у меня есть только эти условные 500 или 700 тысяч, стоит покупать квартиру, чтобы потом ее сдавать?

– Да, это одна из основных стратегий при покупке. И мы часто советуем своим клиентам взять квартиру в ипотеку в строящемся доме, платить процент, пока она строится, а потом сдавать и эти деньги вкладывать в ипотеку.

– Стоит ли сейчас переплачивать за ипотеку или выгоднее платить ровно столько, сколько положено в месяц?

– Зависит от конечной цели: хотите вы там жить или купили, чтобы потом продать. Если процент небольшой, то выгоднее платить по графику. И квартира в цене только растет, и инфляция уже "съедает" разницу с дорогим процентом. Мы вообще рекомендуем лишние деньги собирать на первоначальный взнос и покупать еще одну квартиру в ипотеку. И дальше, как я уже говорила: сдавать и платить по графику.

– Советуете сейчас покупать квартиру?

– Да, да и да. Самое главное – сохранить деньги. И недвижимость – беспроигрышный вариант.