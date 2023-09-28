Покупать нельзя ждать. Какая цена на жилье в Барнауле и стоит ли его приобретать
Эксперт рассказала о ценах и тенденциях рынка
28 сентября 2023, 08:30, Александра Черданцева
Повышение ключевой ставки Центробанка, а следом и банковских ставок, добавило рынку недвижимости немало переживаний. Сейчас все опасаются, что с ростом ставок по ипотеке и без того дорогое жилье станет еще менее доступным. Так что же делать: ждать или брать? А если брать, то сколько это будет стоить? На эти и другие вопросы в интервью amic.ru ответила эксперт, руководитель барнаульского агентства недвижимости "Гнездо" Ольга Гросс.
– Что сейчас происходит на рынке недвижимости? Какие настроения на фоне повышения ставок?
– В целом все хорошо. Рынок находится в активной фазе, и как раз из-за повышения ключевой ставки Центробанка и следом банковских ставок. Казалось бы, вроде должно все замереть и упасть. Но пока уровень покупок-продаж набрал определенную скорость и движется по инерции.
Сейчас проводятся сделки, которые были заранее запланированы. Кроме того, на покупку вышли те, кто откладывал вопрос с недвижимостью на попозже. То есть их ситуация с повышением ставки простимулировала.
– Стараются взять сейчас, пока не стало еще сложнее?
– Да, сейчас многие пытаются как можно скорее решить свои семейные или инвестиционные вопросы.
Примерно с середины августа наблюдается даже ажиотаж на рынке недвижимости, хоть на вторичном, хоть в новостройках. Люди берут более-менее ликвидные объекты. Квартиры среднего ценового диапазона буквально только выставляются и их сразу же забирают на сделки.
Кроме того, пока сохраняется ипотечная господдержка, покупатель опасается, что ее могут отменить. Кое-кто успевает взять сельскую ипотеку.
– Как сейчас себя ведет покупатель? Во время предыдущего ажиотажа, когда цены только начали расти, квартиры разлетались как горячие пирожки. Иные, как говорят риелторы, даже особо не выбирали.
– Сейчас все иначе. Бездумно, бывало, когда были низкие ипотечные ставки и жилье значительно дешевле. Иногда люди брали, что есть, лишь бы успеть взять. Теперь же условия совсем другие: квартиры раза в два дороже, первоначальный взнос выше.
Люди осознанно подходят к выбору, чтобы сохранить свои деньги, как можно более выгодно использовать материнский капитал или какой-то сертификат. На фоне инфляции происходит обесценивание денег. А куда вложить, чтобы не потерять? Конечно в недвижимость.
– То есть инвесторы – те, кто вкладывает в жилье не для жизни там, а для сохранения и приумножения, – все-таки еще есть? Неужели это все еще выгодно?
– Конечно, таких покупателей много. Несмотря на то, какие высокие стали цены. Это до сих пор выгодно. Но меняется стратегия. Если раньше на недвижимости можно было заработать миллионы, то сейчас в приоритете – сохранить свои средства. Да, если получится еще и что-то выгадать, это замечательно. Но теперь это, скорее, бонус, чем основная цель.
– Но ведь недвижимость все равно будет только расти в цене?
– Вот именно. Если ты грамотно вложил, то с учетом инфляции тебе квартира в любом случае будет выгодна. Недвижимость все равно подорожает, а та же сумма в деньгах – только обесценится.
– У людей мобилизационного возраста сейчас нет проблем с оформлением ипотеки?
– Нет, мне в работе такие случаи не встречались. Все спокойно берут кредиты. Но тут есть другой момент: на рынок с деньгами вышли вернувшиеся с СВО.
– Насколько их много? Эти выплаты не простимулировали рост цен?
– Пожалуй, это около 10% покупателей. Но это не та история, меняющая рынок. Рост цен на фоне спроса происходит в массовом сегменте. Например, когда можно взять ипотеку с господдержкой, которой пользуется широкой круг граждан.
– А на частные дома спрос сохраняется?
– Сохраняется. И опять же в том числе за счет господдержки. Раньше она была только на квартиры, когда расширили до домов, стало много желающих перебраться на землю. Мы в этом направлении сейчас активно работаем.
– Если говорить о квартирах, на что сейчас больше всего спрос?
– На малогабаритное жилье, потому что оно в дефиците. Цены на студии и однокомнатные высокие, но они до сих пор очень востребованны. Просто большой группе покупателей только на это и хватает денег. Опять же всегда есть молодые покупатели, для которых это первое жилье, всегда есть миграция из районов, всегда есть те, кто разъезжается и вынужден менять одну большую квартиру хотя бы на две маленькие.
Кстати, и частные дома сейчас самые популярные – небольшие, на 80-120 "квадратов". Они и стоят как квартиры той же площади. Плюс есть свой кусочек земли, можно поставить гараж, баню, беседку.
– А большие квартиры?
– Они есть, но как всегда и было, продаются не быстро.
Быстро уходит все, что менее 80 квадратных метров.
– Новостроек хватает?
– Их мало, выбор ограничен: условно, есть на Южном вариант, на Горе, в Индустриальном районе, либо локация не самая близкая, либо дорого. А потому многие рассматривают варианты в других городах. Там выбор огромный, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Новосибирске.
В Барнауле, кстати, сейчас снова хороший спрос на вторичный рынок: хрущевки, типовые панельные дома. Да и в цене они существенно дешевле, чем новое жилье. Вернее сказать, цены на новостройки существенно выше.
– И теперь к самому интересному: сколько сейчас стоит жилье?
– В новостройке средняя цена за "квадрат" – 120 тысяч рублей, это в квартирах площадью 40-50 кв.м. При меньшей площади цена уже около 130-150 тысяч.
На вторичном рынке цена от 80 до 100 тысяч.
– Сколько надо иметь денег, чтобы сейчас купить квартиру в ипотеку?
– На вторичное жилье нужен первоначальный капитал от 10% от стоимости квартиры, на новое при господдержке – 20%. Этот показатель как раз недавно повысили, еще условно вчера хватало и 15%.
Напомню, что на эти цели можно использовать материнский капитал, сертификат молодой семьи или другие.
20% сейчас – это от 700 тысяч рублей. На "вторичке" надо иметь хотя бы 400-500 тысяч. То есть такой порог на вход.
– Квартиры стали дороже, ипотека дороже, соответственно, и ежемесячные выплаты больше.
– Конечно, поэтому некоторые покупатели стараются собрать побольше первоначальный платеж и купить новостройку, чтобы ежемесячный был меньше за счет более низкого процента.
У кого денег поменьше, берут на вторичном, но с более высоким платежом потом.
Поэтому я рекомендую обращаться к специалистам в сфере недвижимости. Они ведь нужны не только чтобы оформить все документы и занять все очереди. Но чтобы экспертно оценить квартиру с точки зрения ее ликвидности. Элементарно, в каком районе она находится. А легко ли ее будет потом сдать или продать, насколько она будет расти в цене с годами. Надо учитывать много факторов: кто и зачем покупает.
– А если у меня есть только эти условные 500 или 700 тысяч, стоит покупать квартиру, чтобы потом ее сдавать?
– Да, это одна из основных стратегий при покупке. И мы часто советуем своим клиентам взять квартиру в ипотеку в строящемся доме, платить процент, пока она строится, а потом сдавать и эти деньги вкладывать в ипотеку.
– Стоит ли сейчас переплачивать за ипотеку или выгоднее платить ровно столько, сколько положено в месяц?
– Зависит от конечной цели: хотите вы там жить или купили, чтобы потом продать. Если процент небольшой, то выгоднее платить по графику. И квартира в цене только растет, и инфляция уже "съедает" разницу с дорогим процентом. Мы вообще рекомендуем лишние деньги собирать на первоначальный взнос и покупать еще одну квартиру в ипотеку. И дальше, как я уже говорила: сдавать и платить по графику.
– Советуете сейчас покупать квартиру?
– Да, да и да. Самое главное – сохранить деньги. И недвижимость – беспроигрышный вариант.
08:32:28 28-09-2023
Вчера с сделки.. покупать однозначно! цены растут по 100 -500 т.р. в неделю плюсом, Продавцы с ума сошли.
08:56:11 28-09-2023
Совсем не стои́т приобретать!!! Цены разгоняют покупатели! Но риэлторы для этого специально запускают всякие утки... Наверное даже первый комментарий для этого и написали... Рынок недвижимости переполнен на 60-70%
09:08:57 28-09-2023
Гость (08:56:11 28-09-2023) Совсем не стои́т приобретать!!! Цены разгоняют покупатели! Н... Ванга из вас никудышная. я покупатель.
10:17:59 28-09-2023
Гость (09:08:57 28-09-2023) Ванга из вас никудышная. я покупатель.... чем докажешь?!
09:08:33 28-09-2023
Цены разгоняют покупатели! - Да сфигали, все лето не могли купить! два раза сделку срывали ПРОДАВЦЫ из за того, что типа видите как цены везде растут ? будете на миллион больше покупать? уроды
10:19:26 28-09-2023
Гость (09:08:33 28-09-2023) Цены разгоняют покупатели! - Да сфигали, все лето не могли ... вы пишите о последствиях, но не пишите о причине! причина повышения в чём?!
09:19:22 28-09-2023
квартиры раза в два дороже, первоначальный взнос выше --- денег у народа завались, санкции помогли
09:19:31 28-09-2023
однозначно не стоит сейчас ничего покупать. Цена к зиме упадет однозначно. И будем надеяться, что снизится % ставка по ипотеке. Сейчас - это грабёж.
09:33:42 28-09-2023
горожанка (09:19:31 28-09-2023) И будем надеяться, что снизится % ставка по ипотеке Снизится????? вы как не в россии живете. что и где тут снижается? Вчера на 4 заправках не могла найти 92 бензин- все массово меняют цены. топливо не продают. Это я про снижение к слову((((
09:42:19 28-09-2023
Гость (09:33:42 28-09-2023) Вчера на 4 заправках не могла найти 92 бензин- все массово меняют цены. топливо не продают. Ты просто в глаза долбишься. Сегодня спокойно на Роснефти залил. Цена такая же как неделю назад.
09:43:33 28-09-2023
горожанка (09:19:31 28-09-2023) однозначно не стоит сейчас ничего покупать. Цена к зиме упад... Первую ипотеку брали под 14,6%, в 2011 году...ну тогда,конечно, все было дешевле...
09:20:26 28-09-2023
Продавцы с ума сошли -- поэтому надо покупать однозначно! Логично ...
09:32:01 28-09-2023
Гость (09:20:26 28-09-2023) поэтому надо покупать однозначно! Л... НЕТ потому что запланировали купить именно этим летом, и если не сделать сейчас то через год уже и комнату не купить.
10:41:01 28-09-2023
Гость (09:32:01 28-09-2023) НЕТ потому что запланировали купить именно этим летом, и ес... вы риэлтор! и защищаете таких как вы, т.е. даже здесь устраиваете ажиотаж из ничего!!! раздуваете из мухи слона!!! примерно как было в америке! у нас вы делаете свой "бизнес" а по факту ведёте всю страну к ипотечному кризису! медленнее чем в америке, с учётом их ошибок приведших к резкому влетанию в кризис, но ведёте!!! и ещё играете на руку строительным компаниям, которым ни как не хочется снижать свой темп доходности... все ваши комментарии (под одним и тем же значком) прям воняют агитацией!!!
09:22:02 28-09-2023
Инвесторы сейчас за дорого покупают? рассказывайте эту сказку для других))
09:23:27 28-09-2023
Новых доступных квартир вообще нет. Есть кладовки-студии и недожилье, это когда евротрешка, но реально это плохая двушка - окна на одну сторону дома, с проветриванием будут проблемы.
10:30:52 28-09-2023
Знакомая в 2020 году хотела квартиру купить но ждала когда цена упадет с 2,5 млн, а теперь у нее просто идея покупки квартиры вышла из головы) так что ждите когда станет дешевле
10:54:29 28-09-2023
Есть множество обзоров в интернете о том, что абсолютное большинство новостроя в стране не продано и уже никогда продано не будет. Проще говоря, дома стоят полупустые, а цены на ЖКХ взвинчивают, чтобы окупить их содержание. Проще говоря, на рынке жилья уже имеет место быть классический кризис перепроизводства, описанный ещё Марксом в его "Капитале". К тому же к моменту выплаты ипотеки "новострой" уже будет глубокой и разрушающейся вторичкой. А это всё означает только одно - продать квартиру, чтобы окупить ипотеку и всё растущие коммунальные платежи уже не получится никогда. Если в двух словах - недвижимость становится токсичным пассивом!
11:17:37 28-09-2023
Гость (10:54:29 28-09-2023) Есть множество обзоров в интернете о том, что абсолютное бол... прочитав твой опус, у меня возникло всего два вопроса. 1-й - ты по жизни дурачок или только в интернете? 2-й - твои родственники знают о твоем заболевании?
11:36:18 28-09-2023
Гость (11:17:37 28-09-2023) прочитав твой опус, у меня возникло всего два вопроса. 1-й -... Значит правду пишет, раз у тебя психоз начался))))
11:57:48 28-09-2023
Гость (11:36:18 28-09-2023) Значит правду пишет, раз у тебя психоз начался))))... как оказалось ты по жизни дурачок, а в интернете это только подтверждаешь... ты спалился (посмотри на кругляшок слева от твоего коммента) на ровном месте по своей природной тупости. хотя и написал о себе в третьем лице. больше вопросов не имею. с идиотами общаться только время терять.
16:47:46 28-09-2023
Гость (11:57:48 28-09-2023) как оказалось ты по жизни дурачок, а в интернете это только ... они через vpn работают. Их тут много, из ближнего зарубежья) На каждую новость о власти, выборах, о ценах и зарплат вылазят
11:17:55 28-09-2023
Гость (10:54:29 28-09-2023) Есть множество обзоров в интернете о том, что абсолютное бол... Недвижимость, а именно квартиры, в нормальной экономике должны выполнять только одну функцию - это место для проживания людей. А в перекошенных, развивающихся и прочих недоэкономиках - да, это и средство сбережения и объект инвестирования и фетишь, на которую молятся. И да, если по книжке - инвестиции в недвижимость приносят хороший доход только на финальной стадии большой кривой роста. Дальше будет разворот и длинная история со знаком минус или ноль.
11:02:50 28-09-2023
дешевле не будет это факт! но и играть по правилам риэлторов и застройщиков - стрёмно... а они этим пользуются и даже не краснеют!?.. а вообще всё идёт по жёсткому плану - согнать всю стану в 7-11 агломераций! контролировать каждого, диктовать условия как кому жить, а кому даже вовсе не жить, через цифровой рубль! а землю сдать китайцам и африканцам! и застройщики и их прихвостни риэлторы, сами того не подозревая, реализуют этот чужой план!!!...
11:10:00 28-09-2023
"Мы вообще рекомендуем лишние деньги собирать на первоначальный взнос и покупать еще одну квартиру в ипотеку. И дальше, как я уже говорила: сдавать и платить по графику." Да это же рецепт вечного двигателя, который приносит деньги. Как же гениальна эта женщина
16:07:13 28-09-2023
Гость (11:10:00 28-09-2023) "Мы вообще рекомендуем лишние деньги собирать на первоначаль... Пусть лохи так и поступают (берут кредиты и на последние деньги покупают недвигу), это утилизируются лишние деньги в экономике. Своеобразный МММ.
11:20:03 28-09-2023
Да тут комментаторы амика третий год предрекают падение цены, даже начало СВО не привело к падению цены, она только слегка притормозила с ростом, нет никаких признаков на ее падение, можно ждать десятилетия, но история цены доказывает, даже если она в моменте падает, то все равно потом начинает расти, а вот рубль обесценивается с завидной стабильностью.
12:10:15 28-09-2023
Гость (11:20:03 28-09-2023) Да тут комментаторы амика третий год предрекают падение цены... Вы тонко потроллили сторонников падения цены на недвижимость. Ваша правда в том, что цены за три года у двоились. Но какова причина? Это эмиссия денег, вызванная скрыть последствия пандемии, а потом и СВО. Говорить о том, что эти два явления - это нормальный ход экономики по меньшей мере странно, это девиации. Говорить о том, что сторонники роста цены все знали заранее - тоже нет. Ну повезло им в этот раз - угадали с ростом цены. Молодцы. Верьте, что повезет и в следующий раз
12:11:44 28-09-2023
Гость (11:20:03 28-09-2023) Да тут комментаторы амика третий год предрекают падение цены... Все привязано к зеленой богомерзкой бумажке - бензин, недвига и далее по списку
12:07:52 28-09-2023
Лучше бы с покупателями так работали , как с продавцами. Ставят конские цены тем самым разгоняя цены и не говорите мне господа ,что цену устанавливает продавец.
12:16:11 28-09-2023
Лишние деньги лучше вкладывать золото. Оно будет сильно расти в долларах, не говоря уже о рублях. Оно прекрасно выполняет функцию сохранения денег. Заскриньте, проверим через 5 и 10 лет.
12:33:18 28-09-2023
Гость (12:16:11 28-09-2023) Лишние деньги лучше вкладывать золото. Оно будет сильно раст... А покупая золото, вы сможете проверить, что покупаете именно золото, а не подделку? Реально же пока никто не придумал ничего лучше наличной валюты - долларов и евро.
13:29:02 28-09-2023
Гость (12:33:18 28-09-2023) А покупая золото, вы сможете проверить, что покупаете именно... Легко проверяется. Вариантов покупки - множество от тонких б/у колечек и цепочек в ломбардах до слитков в банке со всеми документами. Не исключен вариант, что по мере роста инфляции в мире толстые кошельки начнут паковать накопления в надежнейший инструмент - золото, и цена в долларах улетит многократно вверх. Оно и так растет. В 2000 году было $250 за унцию, в 2010 году $1200, сейчас $2000. Повторюсь, это инструмент не для спекуляций, а для спасения накоплений на долгие годы.
14:28:05 28-09-2023
Гость (12:16:11 28-09-2023) Лишние деньги лучше вкладывать золото. Оно будет сильно раст... А где держать золото, в Сбербанке? Очень надёжный банк, ведь уже через него денежки у народа изъяли.
17:03:19 28-09-2023
Гость (14:28:05 28-09-2023) А где держать золото, в Сбербанке? Очень надёжный банк, ведь... Физическое золото, в металле, в саду под яблонькой прикопайте. Ну или другой тайничок сделайте.
12:23:55 28-09-2023
Здесь продавать надо... А покупать там где тепло
12:37:29 28-09-2023
... (12:23:55 28-09-2023) Здесь продавать надо... А покупать там где тепло... Это точно. В дотационном Барнауле с мерзким сибирским климатом и удалённостью от цивилизации в 4 часа полёта нет никакого будущего и никаких перспектив без блата и допуска к разворовыанию дотаций из Москвы. Оставаться здесь на старость - это надо быть вообще без ума!
13:21:38 28-09-2023
... (12:23:55 28-09-2023) Здесь продавать надо... А покупать там где тепло... Да, лет через 10-20 Барнаул станет как нынешний Рубцовск, тихо вымирающий город, с арендой квартир чисто "за коммуналку". Если только мужи города не привлекут тьму ресурсов и тут не построят какой-нибудь производственный кластер.
12:41:09 28-09-2023
Пусть ждут, пока станет дешевле. А пока не женятся, детей не рожают, да и не живут, по сути.
14:42:52 28-09-2023
То что риэлторы абсолютно не работают с покупателями это правда . Главная цель побыстрее продать , а то что нравится или нет , это уже неважно. Торговаться тоже не умеют. И каждый из них говорит "вот у нас другой подход, мы не втюхиваем". Раньше Дворядкин везде комментарии давал , теперь гнездо .
17:22:17 28-09-2023
Кто покупает все это ? 30 лет нет рождаемости . Все кто мог и хотел и даже не хотел уже давно всего себе и детям накупили!!!!