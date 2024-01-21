Аналитики рассказали, когда в России могут снизиться цены на жилье
К удешевлению квадратных метров может привести пониженный спрос
21 января 2024, 22:30, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В январе после повышения ставок по ипотеке средняя цена на жилье на вторичном рынке увеличилась на один процент. Об этом сообщает "Коммерсант".
Наибольший месячный рост отмечен в Краснодаре (+2%) и Нижнем Новгороде (+3,2%). При этом спрос на жилье на вторичном рынке снизился на 35%. По мнению аналитиков, это связано с подорожанием ипотечной ставки и увеличением ключевой ставки ЦБ.
Специалисты считают, что пониженный спрос на квартиры может привести к тому, что весной цены станут меньше. Сейчас же собственники не готовы уступать потенциальным покупателям и делать скидки.
09:30:07 22-01-2024
может привести, а может и не привести (скорее всего)
12:10:38 22-01-2024
в России никогда цены не снижаются
12:31:15 22-01-2024
О каком снижении цен Вы говорите. в Барнауле все новостройки продаются на стадии котлована и в режиме закрытых продаж ( допускают к ним только приближенных). В открытую продажу поступает только откровенный неликвид.
12:50:22 22-01-2024
Уважаемая редакция - эту тему вы уже заездили.Если часто журналить одну и ту же тему ,она становиться не актуальной, вы же не хттите смотреть од н и тот же фильм каждый день.Ни чего личного.
13:26:02 22-01-2024
Да как переселится основная часть населения в последний приют, так и подешевеют.