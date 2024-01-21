Аналитики рассказали, когда в России могут снизиться цены на жилье

К удешевлению квадратных метров может привести пониженный спрос

21 января 2024, 22:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В январе после повышения ставок по ипотеке средняя цена на жилье на вторичном рынке увеличилась на один процент. Об этом сообщает "Коммерсант".

Наибольший месячный рост отмечен в Краснодаре (+2%) и Нижнем Новгороде (+3,2%). При этом спрос на жилье на вторичном рынке снизился на 35%. По мнению аналитиков, это связано с подорожанием ипотечной ставки и увеличением ключевой ставки ЦБ.

Специалисты считают, что пониженный спрос на квартиры может привести к тому, что весной цены станут меньше. Сейчас же собственники не готовы уступать потенциальным покупателям и делать скидки.