Стоит отметить, что чем старше барнаульцы, тем меньше они верят, что смогут скопить на старость

07 августа 2024, 13:54, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Жители Барнаула назвали источники дохода, которые станут для них основными при достижении пенсионного возраста, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"19% граждан рассчитывают на личные сбережения", – говорится в исследовании.

26 и 25% горожан ответили, что источником их дохода станут государственная пенсия или зарплата соответственно.

Только 4% надеются на средства, вложенные в НПФ, а на детей – лишь 1%.

Стоит отметить, что чем старше барнаульцы, тем меньше они верят, что смогут скопить на старость.

"Только 14% из тех, кому 45 лет и более, предполагают, что основным доходом на пенсии могут стать личные сбережения, среди граждан в возрасте до 34 лет таких вдвое больше", – отметили социологи.

Опрос проведен среди представителей экономически активного населения Алтайского края с 4 по 5 августа 2024 года.