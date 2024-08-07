НОВОСТИОбщество

Аналитики выяснили, сколько барнаульцев надеются выйти на пенсию и жить на сбережения

Стоит отметить, что чем старше барнаульцы, тем меньше они верят, что смогут скопить на старость

07 августа 2024, 13:54, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

Жители Барнаула назвали источники дохода, которые станут для них основными при достижении пенсионного возраста, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"19% граждан рассчитывают на личные сбережения", – говорится в исследовании.

26 и 25% горожан ответили, что источником их дохода станут государственная пенсия или зарплата соответственно.

Только 4% надеются на средства, вложенные в НПФ, а на детей – лишь 1%.

Стоит отметить, что чем старше барнаульцы, тем меньше они верят, что смогут скопить на старость.

"Только 14% из тех, кому 45 лет и более, предполагают, что основным доходом на пенсии могут стать личные сбережения, среди граждан в возрасте до 34 лет таких вдвое больше", – отметили социологи.

Опрос проведен среди представителей экономически активного населения Алтайского края с 4 по 5 августа 2024 года.

Врач с фонендоскопом / Фото: unsplash.com

Врачи, учителя и другие. Барнаульцы назвали самых недооцененных специалистов

Есть работа, за которую, как показали итоги опроса, неоправданно мало платят
НОВОСТИОбщество
Барнаул опросы пенсии

Комментарии 4

Avatar Picture
Мусик

14:01:47 07-08-2024

а страну поднимать-то кто будет?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:35:44 07-08-2024

Ноль!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:08:13 07-08-2024

Очень смешно, сбережения в нашей стране, пока донес до дома зарплату она обесценилась, пусть копят может хватит на кг мяса.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сибиряк.

22:08:46 07-08-2024

Жить или выживать? Это совершенно разные определения.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров