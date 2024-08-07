Аналитики выяснили, сколько барнаульцев надеются выйти на пенсию и жить на сбережения
Стоит отметить, что чем старше барнаульцы, тем меньше они верят, что смогут скопить на старость
07 августа 2024, 13:54, ИА Амител
Жители Барнаула назвали источники дохода, которые станут для них основными при достижении пенсионного возраста, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
"19% граждан рассчитывают на личные сбережения", – говорится в исследовании.
26 и 25% горожан ответили, что источником их дохода станут государственная пенсия или зарплата соответственно.
Только 4% надеются на средства, вложенные в НПФ, а на детей – лишь 1%.
Стоит отметить, что чем старше барнаульцы, тем меньше они верят, что смогут скопить на старость.
"Только 14% из тех, кому 45 лет и более, предполагают, что основным доходом на пенсии могут стать личные сбережения, среди граждан в возрасте до 34 лет таких вдвое больше", – отметили социологи.
Опрос проведен среди представителей экономически активного населения Алтайского края с 4 по 5 августа 2024 года.
14:01:47 07-08-2024
а страну поднимать-то кто будет?
15:35:44 07-08-2024
Ноль!
20:08:13 07-08-2024
Очень смешно, сбережения в нашей стране, пока донес до дома зарплату она обесценилась, пусть копят может хватит на кг мяса.
22:08:46 07-08-2024
Жить или выживать? Это совершенно разные определения.