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Врачи, учителя и другие. Барнаульцы назвали самых недооцененных специалистов

Есть работа, за которую, как показали итоги опроса, неоправданно мало платят

05 августа 2024, 14:20, ИА Амител

Врач с фонендоскопом / Фото: unsplash.com
Врач с фонендоскопом / Фото: unsplash.com

Жители Барнаула назвали профессии, представители которых постоянно сталкиваются с несоответствием объемов работы и размером зарплаты, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"Чаще всего в качестве самых недооцененных специалистов жители Барнаула называли учителей и воспитателей (17% опрошенных), врачей и медсестер (13%)", – говорится в исследовании.

10% опрошенных заявили, что неоправданно мало платят квалифицированным рабочим. Также недооцененным барнаульцы считают труд инженеров.

7% респондентов считают слишком низкими зарплаты дворников и уборщиков, 5% – продавцов, 5% – всех бюджетников, по 2% назвали низкой зарплату бухгалтеров и юристов.

Опрос проводился среди представителей экономически активного населения Барнаула с 28 июля по 1 августа 2024 года.

Люди за работой / Фото: pxhere.com

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Барнаул Работа опросы Учителя Медики

Комментарии 5

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Гость

15:14:04 05-08-2024

Очень скоро эту "недооцененность" почувствуют и дети. Посмотрите на средний возраст учителей, особенно в селах. Посмотрите на острую нехватку учителей. Проходят переподготовку и работают на 2-3 ставки. Молодежь не спешит после университета в школы.

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Гость

18:38:59 05-08-2024

самые недооценённые - это комментаторы амика

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Учитель

21:02:37 05-08-2024

Работать учителю на 2 ставки, чтобы выжить, стало нормой, по мнению чиновников.

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Musik

21:51:59 05-08-2024

Не в НИИ же идти им.

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Гость

06:46:11 06-08-2024

Musik (21:51:59 05-08-2024) Не в НИИ же идти им. ...
Иди в школу!!! Лагеря эе есть пришкольные. Пусть тебя чем-то полезным займут!

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