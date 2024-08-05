Врачи, учителя и другие. Барнаульцы назвали самых недооцененных специалистов

Есть работа, за которую, как показали итоги опроса, неоправданно мало платят

05 августа 2024, 14:20, ИА Амител

Врач с фонендоскопом / Фото: unsplash.com

Жители Барнаула назвали профессии, представители которых постоянно сталкиваются с несоответствием объемов работы и размером зарплаты, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"Чаще всего в качестве самых недооцененных специалистов жители Барнаула называли учителей и воспитателей (17% опрошенных), врачей и медсестер (13%)", – говорится в исследовании.

10% опрошенных заявили, что неоправданно мало платят квалифицированным рабочим. Также недооцененным барнаульцы считают труд инженеров.

7% респондентов считают слишком низкими зарплаты дворников и уборщиков, 5% – продавцов, 5% – всех бюджетников, по 2% назвали низкой зарплату бухгалтеров и юристов.

Опрос проводился среди представителей экономически активного населения Барнаула с 28 июля по 1 августа 2024 года.