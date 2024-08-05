Врачи, учителя и другие. Барнаульцы назвали самых недооцененных специалистов
Есть работа, за которую, как показали итоги опроса, неоправданно мало платят
05 августа 2024, 14:20, ИА Амител
Жители Барнаула назвали профессии, представители которых постоянно сталкиваются с несоответствием объемов работы и размером зарплаты, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
"Чаще всего в качестве самых недооцененных специалистов жители Барнаула называли учителей и воспитателей (17% опрошенных), врачей и медсестер (13%)", – говорится в исследовании.
10% опрошенных заявили, что неоправданно мало платят квалифицированным рабочим. Также недооцененным барнаульцы считают труд инженеров.
7% респондентов считают слишком низкими зарплаты дворников и уборщиков, 5% – продавцов, 5% – всех бюджетников, по 2% назвали низкой зарплату бухгалтеров и юристов.
Опрос проводился среди представителей экономически активного населения Барнаула с 28 июля по 1 августа 2024 года.
15:14:04 05-08-2024
Очень скоро эту "недооцененность" почувствуют и дети. Посмотрите на средний возраст учителей, особенно в селах. Посмотрите на острую нехватку учителей. Проходят переподготовку и работают на 2-3 ставки. Молодежь не спешит после университета в школы.
18:38:59 05-08-2024
самые недооценённые - это комментаторы амика
21:02:37 05-08-2024
Работать учителю на 2 ставки, чтобы выжить, стало нормой, по мнению чиновников.
21:51:59 05-08-2024
Не в НИИ же идти им.
06:46:11 06-08-2024
Musik (21:51:59 05-08-2024) Не в НИИ же идти им. ...
Иди в школу!!! Лагеря эе есть пришкольные. Пусть тебя чем-то полезным займут!