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Аналитики зафиксировали спад потребления россиян

Показатель снизился до минимума за год

01 сентября 2024, 17:37, ИА Амител

Тележки в супермаркете / Фото: pxhere.com/ru/photo/642433
Тележки в супермаркете / Фото: pxhere.com/ru/photo/642433

По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Минэкономразвития, в июне 2024 года темпы роста потребления в России замедлились до 5,5%.

РБК пишет, что максимальный прирост показателя с начала этого года был зафиксирован в феврале и составил 9,9%. В августе прошлого года темпы потребления росли самыми высокими темпами – на 12,8%. Однако в начале 2024-го они начали снижаться.

В поквартальном выражении также наблюдается снижение показателя. Если в третьем квартале 2023-го (июль-сентябрь) рост потребления составлял 12,5%, то во втором квартале 2024-го (апрель-июнь) он снизился до 6,6%.

Экономика цены

Комментарии 11

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Гость

18:21:52 01-09-2024

Что это значит? Если меньше потребления, значит, уровень жизни хуже?

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Гость

09:14:23 02-09-2024

Гость (18:21:52 01-09-2024) Что это значит? Если меньше потребления, значит, уровень жиз... красивое название "паритет покупательной способности" слышали? вот его больше не будут использовать

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гость

18:45:19 01-09-2024

Дорого Всё. Ценообразование прошло в рост.
Жизнь скромнее приходится.

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Гость

19:52:02 01-09-2024

Удивительно. Зарплаты растут не по дням, а по часам, а они, нехорошие люди, не тратят их.

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Гость

21:52:56 01-09-2024

отпускные кончились! теперь весь сентябрь лапу сосать...

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Гость

22:33:08 01-09-2024

Очень похоже что зарплата за ценами не успевает вот и экономят

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Гость

23:52:56 01-09-2024

Картошка в огородах и на дачах пошла. Огурчики, помидорчики, морковка. Многие с огородов кормятся, в магазинах не покупают. Вот и снизилось потребление.

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Гость

07:06:25 02-09-2024

Гость (23:52:56 01-09-2024) Картошка в огородах и на дачах пошла. Огурчики, помидорчики,... я вчера 13 кг помидор соседям продал. вот и считай, что магазины этих денег не увидели. потому и спад))

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Мусик

12:21:50 02-09-2024

Гость (07:06:25 02-09-2024) я вчера 13 кг помидор соседям продал. вот и считай, что мага... и правильно вам минусуют - налох-то заплатили?
вообще ожидаемо - мы по статистике зажрались мясом, наели сала - осенью нужно чуток похудеть. говядина с помидорками хорошо идет

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Гость

08:33:58 02-09-2024

Из заголовка стало понятно , что россиян стали потреблять меньше. Не ясно , кто именно их потребляет и каким образом. И хорошо или плохо, что нас теперь потебляют меньше

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Гость

13:03:42 02-09-2024

Недоступно дорогие кредиты и ипотеки – наконец, Набиуллина добилась снижения покупательной способности населения (то есть ухудшения качества жизни ). Что, по её мнению, должно подействовать на уменьшение инфляции. Но этого не наблюдается. Сотрудники ЦБ дают интервью, в которых утверждают, что надо ещё повысить ставку, ещё ухудшить жизнь населению, тогда инфляция будет соответствовать банковским ожидания. Простая мысль, что повышение ставки – нерабочий механизм, ими отметается.

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