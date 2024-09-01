Аналитики зафиксировали спад потребления россиян

Показатель снизился до минимума за год

01 сентября 2024, 17:37, ИА Амител

Тележки в супермаркете / Фото: pxhere.com/ru/photo/642433

По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Минэкономразвития, в июне 2024 года темпы роста потребления в России замедлились до 5,5%.

РБК пишет, что максимальный прирост показателя с начала этого года был зафиксирован в феврале и составил 9,9%. В августе прошлого года темпы потребления росли самыми высокими темпами – на 12,8%. Однако в начале 2024-го они начали снижаться.

В поквартальном выражении также наблюдается снижение показателя. Если в третьем квартале 2023-го (июль-сентябрь) рост потребления составлял 12,5%, то во втором квартале 2024-го (апрель-июнь) он снизился до 6,6%.