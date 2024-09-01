Аналитики зафиксировали спад потребления россиян
Показатель снизился до минимума за год
01 сентября 2024, 17:37, ИА Амител
Тележки в супермаркете / Фото: pxhere.com/ru/photo/642433
По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Минэкономразвития, в июне 2024 года темпы роста потребления в России замедлились до 5,5%.
РБК пишет, что максимальный прирост показателя с начала этого года был зафиксирован в феврале и составил 9,9%. В августе прошлого года темпы потребления росли самыми высокими темпами – на 12,8%. Однако в начале 2024-го они начали снижаться.
В поквартальном выражении также наблюдается снижение показателя. Если в третьем квартале 2023-го (июль-сентябрь) рост потребления составлял 12,5%, то во втором квартале 2024-го (апрель-июнь) он снизился до 6,6%.
18:21:52 01-09-2024
Что это значит? Если меньше потребления, значит, уровень жизни хуже?
09:14:23 02-09-2024
Гость (18:21:52 01-09-2024) Что это значит? Если меньше потребления, значит, уровень жиз... красивое название "паритет покупательной способности" слышали? вот его больше не будут использовать
18:45:19 01-09-2024
Дорого Всё. Ценообразование прошло в рост.
Жизнь скромнее приходится.
19:52:02 01-09-2024
Удивительно. Зарплаты растут не по дням, а по часам, а они, нехорошие люди, не тратят их.
21:52:56 01-09-2024
отпускные кончились! теперь весь сентябрь лапу сосать...
22:33:08 01-09-2024
Очень похоже что зарплата за ценами не успевает вот и экономят
23:52:56 01-09-2024
Картошка в огородах и на дачах пошла. Огурчики, помидорчики, морковка. Многие с огородов кормятся, в магазинах не покупают. Вот и снизилось потребление.
07:06:25 02-09-2024
Гость (23:52:56 01-09-2024) Картошка в огородах и на дачах пошла. Огурчики, помидорчики,... я вчера 13 кг помидор соседям продал. вот и считай, что магазины этих денег не увидели. потому и спад))
12:21:50 02-09-2024
Гость (07:06:25 02-09-2024) я вчера 13 кг помидор соседям продал. вот и считай, что мага... и правильно вам минусуют - налох-то заплатили?
вообще ожидаемо - мы по статистике зажрались мясом, наели сала - осенью нужно чуток похудеть. говядина с помидорками хорошо идет
08:33:58 02-09-2024
Из заголовка стало понятно , что россиян стали потреблять меньше. Не ясно , кто именно их потребляет и каким образом. И хорошо или плохо, что нас теперь потебляют меньше
13:03:42 02-09-2024
Недоступно дорогие кредиты и ипотеки – наконец, Набиуллина добилась снижения покупательной способности населения (то есть ухудшения качества жизни ). Что, по её мнению, должно подействовать на уменьшение инфляции. Но этого не наблюдается. Сотрудники ЦБ дают интервью, в которых утверждают, что надо ещё повысить ставку, ещё ухудшить жизнь населению, тогда инфляция будет соответствовать банковским ожидания. Простая мысль, что повышение ставки – нерабочий механизм, ими отметается.