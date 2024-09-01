Сверхурочную работу в России будут оплачивать по-новому

Сотрудник может выбрать между получением денежной компенсации и дополнительным временем на отдых

01 сентября 2024, 09:02, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553728

С 1 сентября в России будут оплачивать сверхурочную работу с учетом полной зарплаты, включая стимулирующие и компенсационные выплаты. За первые два часа сверхурочной работы оплата составит не менее полуторакратного размера от обычной ставки, а за последующие часы – не менее двукратного, пишет РИА Новости.

Федеральный закон о внесении изменений в статью 152 Трудового кодекса РФ уточняет правила оплаты сверхурочной работы. Согласно документу, размеры оплаты могут быть определены коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом или трудовым договором.

Работник может выбрать, как получить компенсацию за сверхурочную работу: либо в виде повышенной оплаты, либо в виде дополнительного времени отдыха. Однако в любом случае количество дополнительного времени отдыха должно быть не меньше, чем количество отработанных сверхурочных часов. Исключения могут быть предусмотрены только Трудовым кодексом.