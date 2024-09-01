Сверхурочную работу в России будут оплачивать по-новому
Сотрудник может выбрать между получением денежной компенсации и дополнительным временем на отдых
01 сентября 2024, 09:02, ИА Амител
С 1 сентября в России будут оплачивать сверхурочную работу с учетом полной зарплаты, включая стимулирующие и компенсационные выплаты. За первые два часа сверхурочной работы оплата составит не менее полуторакратного размера от обычной ставки, а за последующие часы – не менее двукратного, пишет РИА Новости.
Федеральный закон о внесении изменений в статью 152 Трудового кодекса РФ уточняет правила оплаты сверхурочной работы. Согласно документу, размеры оплаты могут быть определены коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом или трудовым договором.
Работник может выбрать, как получить компенсацию за сверхурочную работу: либо в виде повышенной оплаты, либо в виде дополнительного времени отдыха. Однако в любом случае количество дополнительного времени отдыха должно быть не меньше, чем количество отработанных сверхурочных часов. Исключения могут быть предусмотрены только Трудовым кодексом.
10:43:18 01-09-2024
А исключением может быть добровольный выход на работу в свой выходной. Работодатель составляет список перерабатывающих сверхурочно, и там работник ставит подпись: выхожу по желанию. Заставляют подписывать или прощаться с организацией. Было уже такое. Трудовой кодекс не работает. У нас вообще ни один кодек не работает, включая Конституцию, кроме Уголовного кодекса, похоже.
10:52:33 01-09-2024
Гость (10:43:18 01-09-2024) А исключением может быть добровольный выход на работу в свой... кроме Уголовного..-да и тот выборочно
12:25:06 01-09-2024
Гость (10:43:18 01-09-2024) Работодатель составляет список перерабатывающих сверхурочно, и там работник ставит подпись]
Подпись ? Какая подпись ?
Никогда такого не было !
Нынче скидывают в чат график калымов ... И всё.
Правда раньше за невыход на калым ещё и штрафовали...
15:41:54 01-09-2024
Так-то рабство никто не отменял. Запретили только торговлю людьми...