Анастасию Заворотнюк похоронили в Москве
Народная артистка погребена на Троекуровском кладбище
01 июня 2024, 21:45, ИА Амител
Фото: Михаил Климентьев / ТАСС
Анастасию Заворотнюк похоронили на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве, пишет РИА Новости.
"Процессия проходила под живую музыку в исполнении струнных инструментов", – отмечает издание.
Перед похоронами проходила церемония прощания с заслуженной артисткой – в последний путь ее проводили Лолита, Эдгар Запашный, Геннадий Хазанов, Дмитрий Песков с супругой Татьяной Навкой и многие другие известные личности. Гроб во время панихиды был открыт.
Заворотнюк скончалась 29 мая на 54-м году жизни. Около пяти лет она боролась с агрессивной форма опухоли головного мозга – глиобластомой.
22:39:58 01-06-2024
А также закрыли ЦУМ.
08:22:36 02-06-2024
Гость (22:39:58 01-06-2024) А также закрыли ЦУМ. ... И пёс с ним.
09:17:10 02-06-2024
Гость (22:39:58 01-06-2024) А также закрыли ЦУМ. ... А ЦУМ что-ли закрыли? И молчат. Ни где ни пишут.
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Царствия небесного новоприставленной. 🙏