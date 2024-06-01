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Анастасию Заворотнюк похоронили в Москве

Народная артистка погребена на Троекуровском кладбище

01 июня 2024, 21:45, ИА Амител

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС
Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Анастасию Заворотнюк похоронили на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве, пишет РИА Новости.

"Процессия проходила под живую музыку в исполнении струнных инструментов", – отмечает издание.

Перед похоронами проходила церемония прощания с заслуженной артисткой – в последний путь ее проводили Лолита, Эдгар Запашный, Геннадий Хазанов, Дмитрий Песков с супругой Татьяной Навкой и многие другие известные личности. Гроб во время панихиды был открыт.

Заворотнюк скончалась 29 мая на 54-м году жизни. Около пяти лет она боролась с агрессивной форма опухоли головного мозга – глиобластомой.

утраты

Комментарии 4

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Гость

22:39:58 01-06-2024

А также закрыли ЦУМ.

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Гость

08:22:36 02-06-2024

Гость (22:39:58 01-06-2024) А также закрыли ЦУМ. ... И пёс с ним.

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Гость

09:17:10 02-06-2024

Гость (22:39:58 01-06-2024) А также закрыли ЦУМ. ... А ЦУМ что-ли закрыли? И молчат. Ни где ни пишут.

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Гость

00:16:24 03-06-2024

Царствия небесного новоприставленной. 🙏

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