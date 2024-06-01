Анастасию Заворотнюк похоронили в Москве

Народная артистка погребена на Троекуровском кладбище

01 июня 2024, 21:45, ИА Амител

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Анастасию Заворотнюк похоронили на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве, пишет РИА Новости.

"Процессия проходила под живую музыку в исполнении струнных инструментов", – отмечает издание.

Перед похоронами проходила церемония прощания с заслуженной артисткой – в последний путь ее проводили Лолита, Эдгар Запашный, Геннадий Хазанов, Дмитрий Песков с супругой Татьяной Навкой и многие другие известные личности. Гроб во время панихиды был открыт.

Заворотнюк скончалась 29 мая на 54-м году жизни. Около пяти лет она боролась с агрессивной форма опухоли головного мозга – глиобластомой.