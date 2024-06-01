В Москве проходит церемония прощания с Анастасией Заворотнюк. Фото

Звезду "Моей прекрасной няни" похоронят 1 июня

01 июня 2024, 17:20, ИА Амител

Фото: Михаил Климентьев, Александра Баландина / ТАСС

В Москве в эти минуты проходит церемония прощания с Анастасией Заворотнюк. Звезда "Моей прекрасной няни" скончалась 29 мая вследствие продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Как сообщают СМИ, прощание с артисткой проходит в Покровском монастыре. Проводить ее в последний путь пришли тысячи человек, в том числе знаменитости и люди из большой политики – например, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пришел в храм с супругой Татьяной Навкой, которая выступала в ледовом шоу с мужем Заворотнюк Петром Чернышевым.

Тело актрисы при этом находится в открытом белом гробу – вопреки слухам, что из-за серьезных изменений во внешности гроб будет закрытым. Тем не менее семья Заворотнюк фотографировать его запретила, пишет "КП".

Похороны артистки пройдут 1 июня на Троекуровском кладбище с 16:00 по 17:00 по московскому времени. Ей выбрали место на аллее знаменитостей.