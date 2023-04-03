Анатолий Воронков ушёл с поста первого заместителя главы Барнаула

С 3 апреля в этой должности работает замглавы по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фёдоров

03 апреля 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Первый заместитель главы Барнаула Анатолий Воронков оставил свою должность. Об этом 3 апреля на совещании заявил мэр краевой столицы Вячеслав Франк, сообщает пресс-центр городской администрации.

Глава города отметил, что Воронков много лет отдал муниципальной службе, а за вклад в развитие Барнаула он не раз был отмечен наградами городского, краевого и федерального уровней. Воронков поблагодарил главу города и коллег за многолетнюю совместную работу и пожелал всем удачи.

С 3 апреля должность первого замглавы займёт Андрей Фёдоров. Ранее он работал заместителем главы по градостроительству и земельным отношениям.

Напомним, что Воронков уходит на заслуженный отдых в связи с пенсионным возрастом. Он начал работу в органах местного самоуправления с должности заместителя главы администрации Железнодорожного района Барнаула. В 2000 году возглавил комитет по физической культуре и спорту, а с 2005 по 2011 год замещал должность главы администрации Железнодорожного района. Позднее, с мая 2020 года, находился на посту первого замглавы города.