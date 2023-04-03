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Стало известно, когда Томенко отчитается перед краевыми депутатами за 2022 год

По сравнению с предыдущими годами, доклад "перенесут" на один месяц

03 апреля 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: akzs.ru
Фото: akzs.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступит с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год на майской сессии АКЗС. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента со ссылкой на представителя губернатора и правительства в Заксобрании Наталью Кувшинову.

Отчёт губернатора проходит традиционно во втором квартале. В предыдущие годы Виктор Томенко представлял его на апрельской сессии АКЗС. Для действующего губернатора это будет уже пятый по счёту доклад перед краевыми депутатами. Обычно глава региона рассказывает о ключевых социально-экономических показателях за календарный период, а также обозначает планы на ближайшее будущее.

  

В прошлом году 44 депутата АКЗС поддержали отчёт Виктора Томенко о работе правительства, ещё 22 парламентария (все от КПРФ) от оценки воздержались. Против не проголосовал никто.

Напомним, 10 сентября 2023 года в Алтайском крае запланированы выборы губернатора. По предварительным оценкам, кампания может обойтись региональному бюджету в 350 млн рублей.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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НОВОСТИПолитика

Комментарии 1

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Гость

23:51:26 03-04-2023

Отчитываться обязаны перед народом а не партийными антинародными депутатами из своего пула.

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