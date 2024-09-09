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Андрей Турчак победил на выборах главы Республики Алтай

Он опередил соперников с большим отрывом

09 сентября 2024, 08:50, ИА Амител

Андрей Турчак / Фото: altai-republic.ru
Андрей Турчак / Фото: altai-republic.ru

Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак победил на выборах главы региона с 74,09% голосов, сообщил ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.

Второе место занял Александр Кириллов от ЛДПР с 10,02% голосов.

Третьим стал Олег Добрынин от партии "Родина" – 6,31%.

На выборах в Государственное собрание – Эл Курултай результаты следующие: 

  • "Единая Россия" – 53,84% голосов;
  • ЛДПР – 18,17%;
  • КПРФ – 13,63%;
  • "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" – 5,7%;
  • "Новые люди" – 3,57%;
  • "Родина" – 1,65%.
Изображения: cikrf.ru
выборы Республика Алтай Андрей Турчак
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Комментарии 3

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гость

09:01:39 09-09-2024

а были сомнения в результате

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Гость

11:19:45 09-09-2024

гость (09:01:39 09-09-2024) а были сомнения в результате... Да, некоторые сомневались, примут ли свободолюбивые алтайцы пришлого человека и его амбициозные планы. Оказывается, именно такой Губернатор им нужен!)))

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гость

11:59:06 09-09-2024

Гость (11:19:45 09-09-2024) Да, некоторые сомневались, примут ли свободолюбивые алтайцы ... при таком административном ресурсе мнение алтайцев партии власти совсем не интересно

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