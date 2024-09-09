Андрей Турчак победил на выборах главы Республики Алтай

Он опередил соперников с большим отрывом

09 сентября 2024, 08:50, ИА Амител

Андрей Турчак / Фото: altai-republic.ru

Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак победил на выборах главы региона с 74,09% голосов, сообщил ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.

Второе место занял Александр Кириллов от ЛДПР с 10,02% голосов.

Третьим стал Олег Добрынин от партии "Родина" – 6,31%.

На выборах в Государственное собрание – Эл Курултай результаты следующие:

"Единая Россия" – 53,84% голосов;

ЛДПР – 18,17%;

КПРФ – 13,63%;

"Справедливая Россия – Патриоты – За правду" – 5,7%;

"Новые люди" – 3,57%;

"Родина" – 1,65%.

Изображения: cikrf.ru