НОВОСТИПолитика

Владимир Путин встретится с избранными губернаторами

С 6 по 8 сентября глав субъектов избирали в 21 регионе

09 сентября 2024, 08:31, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин после выборов в регионах традиционно проведет встречу с избранными губернаторами, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Традиционно она проходит, будет и на этот раз", – цитирует его РИА Новости.

О ее дате, как отметил представитель Кремля, объявят позже.

С 6 по 8 сентября в России прошли выборы различного уровня. В 21 регионе выбирали губернаторов, в том числе в Республике Алтай.

Согласно данным ЦИК после обработки 100% протоколов, врио главы Республики Алтай Андрей Турчак набрал 74,09% голосов.

Владимир Путин выборы
Читайте также в сюжете: Выборы в Алтайском крае и Республике Алтай - 2024

Комментарии 0

Лента новостей

Rutube пропал из Google Play
9 часов назад

Все новости

Новости партнеров