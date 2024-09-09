Владимир Путин встретится с избранными губернаторами
С 6 по 8 сентября глав субъектов избирали в 21 регионе
09 сентября 2024, 08:31, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин после выборов в регионах традиционно проведет встречу с избранными губернаторами, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Традиционно она проходит, будет и на этот раз", – цитирует его РИА Новости.
О ее дате, как отметил представитель Кремля, объявят позже.
С 6 по 8 сентября в России прошли выборы различного уровня. В 21 регионе выбирали губернаторов, в том числе в Республике Алтай.
Согласно данным ЦИК после обработки 100% протоколов, врио главы Республики Алтай Андрей Турчак набрал 74,09% голосов.
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