Андрей Турчак рассказал о главных результатах деятельности рабочей группы по СВО

Группа обработала уже более 28 тыс. обращений

15 августа 2023, 13:05, ИА Амител

Поддержка участников СВО в Алтайском крае / Фото: пресс-служба "Единой России"

Президенту России представили итоги деятельности рабочей группы по СВО за полгода. Об этом сообщил руководитель группы, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, передает сайт партии ER.ru.

Десятки инициатив

"Отработали около 28 тысяч обращений от участников спецоперации и членов их семей. Решили много частных проблем – от возвращения домой ошибочно мобилизованных до обеспечения снаряжением, выплатами, отправки в отпуск", – отметил он.

На основе обращений рабочая группа подготовила десятки инициатив. Многие из них уже стали федеральными законами.

"Среди них – признание ополченцев Донбасса ветеранами боевых действий, право участников СВО на бесплатную юрпомощь, включение их самих и их детей в специальную квоту при поступлении в вузы и ряд других мер поддержки", – напомнил глава группы по СВО.

Сейчас в работе еще несколько инициатив, в том числе обеспечение учета боевого опыта и квалификации, полученных участниками СВО в составе добровольческих формирований, при переходе на контракт. А еще установление "бесшовного механизма" перевода военнослужащих на лечение из военных в гражданские больницы и обратно, увеличение пропускной способности военно-врачебных комиссий.

"Исключение из состава доходов, учитываемых при назначении детских пособий, выплат контрактникам и добровольцам, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО, а также единовременных поощрений за награды", – отметил Андрей Турчак.

Некоторые законопроекты рассмотрят в осеннюю сессию Госдумы. Это инициатива, освобождающая погибших или тяжелораненых поручителей – участников СВО от обязательств по кредитам. Также на рассмотрении находится законопроект о приравнивании к социальным предпринимателям работодателей, трудоустраивающих участников спецоперации.

Помимо этого, есть предложение о механизме обязательного государственного страхования добровольцев спецоперации и об инициативе на право сохранения выплат на жилье семей бывших сотрудников правоохранительных органов, погибших на СВО.

Недавно были одобрены инициативы рабочей группы по СВО о выплате матпомощи мобилизованным работодателями в период приостановления трудового договора и защите прав мобилизованных членов потребительских сельхозкооперативов. Они защищают трудовые и финансовые права участников спецоперации. Подписан закон о выплате соцпомощи участникам спецоперации реальными деньгами.

Также продолжается работа по внедрению Единого стандарта региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей.

"Он включает бесплатное соцобслуживание для родителей и супругов бойцов; зачисление детей военнослужащих в кружки, секции, на продленку; сохранение льгот и статуса многодетной семьи при гибели в СВО одного из детей и другие меры", – заключил Андрей Турчак.

Помощь на уровне региона

В Алтайском крае действует целый ряд мер поддержки участников СВО и членов их семей.

"Они получают бесплатную юридическую помощь благодаря внесению изменений в краевой закон о бесплатной юридической помощи по инициативе "Единой России". В конце прошлого года был создан Координационный центр по организации медицинской помощи участникам спецоперации", – рассказал координатор рабочей группы по вопросам СВО в Алтайском крае, член Президиума РПС "Единой России", заместитель председателя Алтайского краевого Законодательного Собрания – председатель комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько.

Также в числе мер есть такие:

детей бойцов зачисляют в детские сады вне очереди, а родителей освобождают от платы за присмотр и уход;

бесплатное горячее питание школьникам и учащимся в краевых организациях профессионального образования;

бесплатное и приоритетное оказание социальных услуг пожилым людям и инвалидам;

родственникам участников СВО помогают оформить выплаты, оказывают социально-бытовую и психологическую помощь, содействуют в поиске работы и профессиональном обучении.

Участники спецоперации, их жены, дети и родители всегда могут рассчитывать на адресную и комплексную поддержку в нашем регионе, подчеркнул Голобородько.