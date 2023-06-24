Группа Турчака подготовила инициативу по поддержке контрактников

И некоторые другие меры поддержки

24 июня 2023, 11:05, ИА Амител

Рабочая группа по вопросам СВО / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Обращений по вопросам выплат и предоставления льгот семьям участников спецоперации стало меньше, сообщили в рабочей группе по вопросам СВО, созданной по поручению президента. Но вопросы пока остаются: материально-техническое обеспечение военнослужащих, которые требуют особого внимания и оперативных решений, отметил в докладе глава рабочей группы, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Подробности сообщает сайт ER.ru.

Дополнительные меры поддержки

"По итогам их (проблем, – прим. ред.) анализа рабочая группа предлагает учитывать боевой опыт и квалификацию, полученные в добровольческих формированиях, при переходе добровольцев на контракт. Предоставлять единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей не только мобилизованным и военнослужащим, заключившим контракт на год и более, но и тем, кто заключал краткосрочные контракты и затем продлевал их", – отметил Турчак.

Также в докладе президенту члены группы предложили изменить процедуры начисления, оплаты и перерасчета платы за ЖКУ для участников СВО, которые длительное время находятся на фронте. И расширить перечень категорий, которые могут получить статус ветерана боевых действий.

"Предоставить его сотрудникам региональных подразделений МЧС в новых регионах, участвующих в разминировании территорий и эвакуации людей из зон обстрелов; строителям, которые восстанавливают инфраструктуру, занимаются фортификацией вблизи зоны СВО и на прилегающих территориях; ракетчикам и морякам, участвующим в выполнении боевых задач за пределами зоны спецоперации", – отметил глава рабочей группы.

В числе других предложений – инициативы по увеличению производства технических средств реабилитации, расширение списка выгодоприобретателей застрахованного участника СВО в случае его гибели, вопросы вступления в наследство в случае, если извещение о гибели приходит с большим опозданием.

"Отдельное внимание в докладе уделили вопросам производства БПЛА. Предложили комплекс решений, которые должны ускорить развитие этого сектора, включая льготы и субсидии по аналогии с теми, что уже предоставлены в сфере ИТ и электроники, особые условия госзакупок и ряд других мер", – заключил Андрей Турчак.

Какие меры уже работают?

Ранее президент подписал законы рабочей группы об упрощении процедур признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести, а также закон о статусе ветерана боевых действий для ополченцев Донбасса. Также подписан закон об отмене госпошлины за восстановление паспорта и водительских прав участникам СВО и закон о праве на бесплатную юридическую помощь.

Совет Федерации одобрил инициативы группы о распространении на детей добровольцев и детей погибших участников спецоперации льготы на внеочередное зачисление в детсады, школы и лагеря, о включении службы в армии в перечень индивидуальных достижений абитуриентов и расширении ветеранам СВО льгот при поступлении в вузы.

Госдума приняла закон о праве на полное списание кредитов погибшего или получившего тяжелую инвалидность участника СВО с его родителей-созаемщиков и совершеннолетних детей.

А еще рабочая группа внесла законопроект, который дает семьям экс-сотрудников ОВД, погибших в ходе спецоперации, возможность воспользоваться положенной им единовременной социальной выплатой на приобретение или строительство жилья.

Также внесены поправки о выплате соцпомощи участникам спецоперации реальными деньгами. Сейчас сделать это можно только по заявлению, поэтому часть выплаты приходит деньгами, а часть – в виде набора социальных услуг.

Законопроект рабочей группы по вопросам СВО о матпомощи работникам – участникам спецоперации также находится на рассмотрении нижней палаты парламента. Поправка дает право оказывать материальную помощь работникам, у которых приостановлен трудовой договор в связи с участием в специальной военной операции.

Напомним, в состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.