Андрей Турчак решил не продлевать свое членство в генсовете "Единой России"

Глава Республики Алтай заявил, что не собирается разрываться между двумя деятельностями

14 декабря 2024, 17:30, ИА Амител

Андрей Турчак / Фото: пресс-служба "Единой России"

Глава Республики Алтай Андрей Турчак попросил руководство "Единой России" освободить его от обязанностей секретаря генсовета.

В разговоре с "Коммерсантом" политик сказал, что президент "ясно и четко" определил направление его деятельности. Так что сейчас он намерен все свои силы бросить на Республику Алтай.

"Считаю необходимым сконцентрироваться на поручении президента и оправдать доверие жителей республики, отдавших за меня свои голоса на выборах. Я в течение семи лет возглавлял генсовет партии. Сегодня надо дать возможность работать новой команде", – заявил Турчак.

По его словам, между образом Республики Алтай как региона с великолепной природой и реальным уровнем жизни его жителей существует "огромная пропасть". "В XXI веке люди так жить не должны. И моя главная задача сейчас – исправить эту ситуацию", – отметил он и добавил, что считает неправильным разрываться между двумя деятельностями, так как "не привык работать спустя рукава".

Андрей Турчак занимал пост секретаря генсовета ЕР с 2017 года. В июне 2024-го по предложению президента возглавил Горный Алтай и покинул партийную должность. Его преемником стал Владимир Якушев.