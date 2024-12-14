НОВОСТИПолитика

Андрей Турчак решил не продлевать свое членство в генсовете "Единой России"

Глава Республики Алтай заявил, что не собирается разрываться между двумя деятельностями

14 декабря 2024, 17:30, ИА Амител

Андрей Турчак / Фото: пресс-служба "Единой России"
Андрей Турчак / Фото: пресс-служба "Единой России"

Глава Республики Алтай Андрей Турчак попросил руководство "Единой России" освободить его от обязанностей секретаря генсовета.

В разговоре с "Коммерсантом" политик сказал, что президент "ясно и четко" определил направление его деятельности. Так что сейчас он намерен все свои силы бросить на Республику Алтай.  

"Считаю необходимым сконцентрироваться на поручении президента и оправдать доверие жителей республики, отдавших за меня свои голоса на выборах. Я в течение семи лет возглавлял генсовет партии. Сегодня надо дать возможность работать новой команде", – заявил Турчак.

По его словам, между образом Республики Алтай как региона с великолепной природой и реальным уровнем жизни его жителей существует "огромная пропасть". "В XXI веке люди так жить не должны. И моя главная задача сейчас – исправить эту ситуацию", – отметил он и добавил, что считает неправильным разрываться между двумя деятельностями, так как "не привык работать спустя рукава".

Андрей Турчак занимал пост секретаря генсовета ЕР с 2017 года. В июне 2024-го по предложению президента возглавил Горный Алтай и покинул партийную должность. Его преемником стал Владимир Якушев.

Политика Республика Алтай Андрей Турчак

Комментарии 7

Avatar Picture
dok_CФ

18:43:40 14-12-2024

"В XXI веке люди так жить не должны" - сильно сказано.. но живут и не только в этом регионе.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:18:52 14-12-2024

Конечно, там сейчас такие деньжищи потекут рекой.)

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

20:36:49 14-12-2024

Здраво. Для обьединенного субьекта был бы хорошим губером.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Андрей

21:39:30 14-12-2024

Musik (20:36:49 14-12-2024) Здраво. Для обьединенного субьекта был бы хорошим губером. ... Это с чего Вы так решили? В Алт крае второй срок пошел - и что?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:57:49 14-12-2024

Musik (20:36:49 14-12-2024) Здраво. Для обьединенного субьекта был бы хорошим губером. ... муська, брось ты уже свои влажные фантазии об объединении. Зачем тур.региону с потоком бабла мы, нищеброды, с котельной на Яровом? Кота тебе надо

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

22:01:48 14-12-2024

Ну, так-то логично. Одно дело - в генсовете, другое - какой-то там губернатор в каком-то там вшивом регионе... Две большие разницы.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:45:31 15-12-2024

Лучше быть головой у мухи, чем хвостом у слона.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров