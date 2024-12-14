Андрей Турчак решил не продлевать свое членство в генсовете "Единой России"
Глава Республики Алтай заявил, что не собирается разрываться между двумя деятельностями
14 декабря 2024, 17:30, ИА Амител
Глава Республики Алтай Андрей Турчак попросил руководство "Единой России" освободить его от обязанностей секретаря генсовета.
В разговоре с "Коммерсантом" политик сказал, что президент "ясно и четко" определил направление его деятельности. Так что сейчас он намерен все свои силы бросить на Республику Алтай.
"Считаю необходимым сконцентрироваться на поручении президента и оправдать доверие жителей республики, отдавших за меня свои голоса на выборах. Я в течение семи лет возглавлял генсовет партии. Сегодня надо дать возможность работать новой команде", – заявил Турчак.
По его словам, между образом Республики Алтай как региона с великолепной природой и реальным уровнем жизни его жителей существует "огромная пропасть". "В XXI веке люди так жить не должны. И моя главная задача сейчас – исправить эту ситуацию", – отметил он и добавил, что считает неправильным разрываться между двумя деятельностями, так как "не привык работать спустя рукава".
Андрей Турчак занимал пост секретаря генсовета ЕР с 2017 года. В июне 2024-го по предложению президента возглавил Горный Алтай и покинул партийную должность. Его преемником стал Владимир Якушев.
18:43:40 14-12-2024
"В XXI веке люди так жить не должны" - сильно сказано.. но живут и не только в этом регионе.
19:18:52 14-12-2024
Конечно, там сейчас такие деньжищи потекут рекой.)
20:36:49 14-12-2024
Здраво. Для обьединенного субьекта был бы хорошим губером.
21:39:30 14-12-2024
Musik (20:36:49 14-12-2024) Здраво. Для обьединенного субьекта был бы хорошим губером. ... Это с чего Вы так решили? В Алт крае второй срок пошел - и что?
22:57:49 14-12-2024
Musik (20:36:49 14-12-2024) Здраво. Для обьединенного субьекта был бы хорошим губером. ... муська, брось ты уже свои влажные фантазии об объединении. Зачем тур.региону с потоком бабла мы, нищеброды, с котельной на Яровом? Кота тебе надо
22:01:48 14-12-2024
Ну, так-то логично. Одно дело - в генсовете, другое - какой-то там губернатор в каком-то там вшивом регионе... Две большие разницы.
05:45:31 15-12-2024
Лучше быть головой у мухи, чем хвостом у слона.