Тонкие мешочки, дороги и стройки. О чем говорил на прямой линии Андрей Турчак

Глава Республики Алтай пообещал ответить на все вопросы жителей, причем "это будут не отписки, а реальные решения и разъяснения"

04 декабря 2024, 11:00, ИА Амител

Андрей Турчак / Фото: пресс-служба "Единой России"

Глава Республики Алтай Андрей Турчак провел первую прямую линию с выбравшими его в сентябре жителями региона. Почти за неделю поступило свыше двух тысяч вопросов, около трети из них – из Горно-Алтайска, единственного пока города республики.

Плохие дороги, проблемы с транспортом, детскими садами и ФАПами, медициной, нехваткой земли. Льготы и аварийное жилье, поиск пропавших без вести участников СВО и поддержка их семей – эти и многие другие вопросы, вплоть до тонких мешочков под тесто в магазинах, волнуют жителей Горного Алтая.

Как их будут решать и что пообещал людям Турчак? Разбирался amic.ru.

Все дороги ведут...

Все дороги ведут на Алтай. Такую фразу можно слышать все чаще за счет туристов, вместо тревожных регионов юга России и сильно подорожавших, а то и вовсе закрытых заграниц, отправляющихся в отпуск в Горный. Кроме соответствия цены и качества туруслуг у гостей региона возникает вполне закономерный вопрос – разбитые дороги. Конечно, тревожит он и местных жителей.

Это совершенно убийственный Телецкий тракт, который федералы после получения в собственность только начали приводить в порядок, и остро нуждающийся в расширении Чуйский тракт, все прошедшее лето простоявший в жутчайших пробках.

Если по федеральным трассам финансирование уже определено, то вопросы вызывает Чемальский тракт. Это региональная дорога, ведущая в самый популярный у туристов район Горного Алтая. Ремонт там начался, но не на всем протяжении.

"За лето и осень я проехал по большому количеству нашей дорожной сети – и федеральной, и республиканской, по муниципальным и межмуниципальным дорогам. Как в той истории про дураков и дороги: с дураками еще можно как-то побороться, а вот чтобы с дорогами нашими побороться, необходим большой объем денежных средств", – сказал в эфире глава региона.

Он подчеркнул, что республика без федеральной поддержки с этим не справится. Это касается не только дорог, но и аварийных мостов.

"Чемальский тракт – капиталоемкий проект. Дорога попала в шестилетний план… Финансового подтверждения по ней пока нет. Мы ведем диалог с Министерством транспорта РФ, Росавтодором. Дорога наша, но лимитов хватило пока только на то, чтобы привести в порядок 5 км из 24. Ставим задачу до 2030 года проблему решить", – пояснил он.

Сейчас дорогу через содержание поддерживают в нормативном состоянии, а еще перераспределяют ресурсы, чтобы наиболее проблемные участки привести в порядок. Из-за сложного рельефа тут необходима выемка горной породы во время ремонта дороги, это стоит намного больше, чем просто ремонт. Цена вопроса – 5 млрд рублей.

Говоря о Телецком тракте протяженностью 140 км, Турчак рассказал, что никогда не забудет свои первые впечатления от поездки по нему. Он поблагодарил предыдущее руководство региона за передачу дороги на федеральный уровень. Сейчас, пояснил Турчак, существует запрет на эту процедуру. "Хорошо, что мы успели заскочить в последний вагон", – сказал он. Здесь работы велись в этом году, продолжатся и в следующем.

"Мое мнение: зима пройдет, и там на некоторых участках ничего "живого" не останется. Если сейчас хоть какая-то "гребенка" есть, то дальше со снегом, льдом и это сойдет. Получили подтверждение – со следующего года участками начнем капитальный ремонт дороги. Некоторые участки в таком состоянии, что, по сути, это новое дорожное строительство", – рассказал губернатор.

Он добавил, что сам ездит по республике и убедится, начались ли работы и как они проводятся.

Газ – добро или зло?

Волнуют жителей и местные дороги. В Горно-Алтайске, например, в этом году начали газифицировать 13 микрорайонов. При этом, подчеркнул Турчак, газовщики обязаны приводить в порядок дороги, после того как их техника оттуда уходит.

"К сожалению, в этом году так (привести в порядок. – Прим. ред.) получилось не по всем адресам. Все, что успели до наступления зимы, отработали. Как только погода позволит в следующем году, там, где они не доработали, не навели за собой порядок, выходят на эти адреса, возвращают рабочих, технику и приводят все в нормативное состояние", – обещал Турчак.

Он извинился перед жителями за неудобства, которые им принес этот процесс, и уточнил, что газификация продолжается в Горно-Алтайске и Майминском районе, начинается газификация Чемала.

"Реально работы идут. Вопрос газификации для республики острый, но фантазеров в этой студии нет. Идем на Чемал. Дойдем, будем договариваться с "Газпромом", куда мы движемся дальше", – уточнил он.

Да будет свет?

Люди жалуются на ненадежность электроснабжения, частые отключения и даже выход техники из строя, на проблемы с присоединением к электросетям. Например, Наталья Кудрявцева из Мульты Усть-Коксинского района рассказывает, что заплатила за техприсоединение больше года назад, потом был суд из-за неисполнения, который они выиграли, но энергетики до сих пор ничего не решили. Генераторы замерзают и горят. Это – капля в море.

"Такие жалобы звучат от жителей всех районов. На каждой встрече, в каждом районе, поселении этот вопрос в топ-3. Проблема тоже "с бородой". Понятно, что у нас единый котел с Алтайским краем, отсюда высокая ставка тарифа. Но самое главное – это износ сетей и многолетнее непопадание республики в программу повышения надежности электроснабжения", – рассказал Турчак.

Республика по итогам переговоров с федеральным центром попала в число пилотных регионов, где эту программу реализуют. На три года субъект получит почти 4 млрд рулей, чтобы решить основные проблемы отрасли, добавил глава региона.

"Чтобы все привести в порядок, нужно 11,4 млрд. Но самые проблемные участки мы начнем со следующего года закрывать. В горизонте трех лет с наиболее аварийными участками республика справится", – пояснил Турчак.

На все обязательства по техприсоединению нужно 7,5 млрд рублей. Это так называемые отложенные, до сих пор не исполненные договоры. Средств на них нет ни в местных электросетях, ни в бюджете региона, да и не на бюджетном они балансе.

"С Минэнерго мы видим единственное решение – добиваться единой поддержки по республике на федеральном уровне и за счет тех средств, которые федерация нам предоставит, решать эту проблему", – добавил глава.

Директор регионального филиала электросетей Роман Мулин, которому позвонили в эфире, обещал Турчаку выполнить просьбу Натальи Ивановны из Мульты и остальных жителей региона и решить вопрос.

"Все поступившие обращения (по отрасли. – Прим. ред.) нужно брать с учетом той поступившей поддержки энергоснабжения, которую мы уже получили на трехлетку", – акцентировал Турчак. На это Мулин сообщил, уже выделены участки, где в первую очередь пройдет ремонт.

Что с автобусами?

Проблема с автобусами в Республике Алтай, где недавно подняли тариф на перевозки при сохраняющихся сбоях в работе, пока не исчерпана.

"Я не сторонник рубить с плеча, мы предупреждение частным перевозчикам, которые работают на линии в Горно-Алтайске и Майминском районе, летом послали, чтобы они соблюдали цикличность автобусов. Параллельно мы провели аудит по каждому маршруту. 30-м числом подрядчик закончил работу, думаю, нужно две-три недели для обработки результатов", – добавил Турчак.

Дальнейших решений, добавил он, может быть три. Первое – работающая сейчас ассоциация остается на экономически обоснованных условиях с точки зрения безопасности, качества и соблюдения графиков.

Еще один вариант – те маршруты, по которым не удастся договориться, будут выставлены на конкурс для перевозчиков из других регионов. Третий вариант, к которому склоняется сам Турчак, – это возрождение государственного перевозчика.

"До конца января мы один из этих трех вариантов выберем, после новогодних праздников сядем за стол с нашей ассоциацией, обсудим результаты аудита, откроем карты, попробуем договориться. Не получится, пойдем по двум остальным вариантам", – сказал он.

Независимо от этого решения на следующий год планируется получить десять новых единиц транспорта для обновления автобусного парка.

Рекордные ремонты?

Много вопросов жителей традиционно касалось ремонта и строительства школ, детских садов, домов культуры и больниц, спортобъектов. Естественно, все и сразу сделать не получится. Кому же повезет в первую очередь? В Горно-Алтайске завершается строительство здания школы № 7, порученное еще президентом Путиным несколько лет назад во время его пресс-конференции.

Это первый объект, где побывал Турчак, прибыв на Алтай, после чего в стройке наметились серьезные сдвиги. Уже после Нового года школа примет первых учеников, заверил глава. Кстати, Сбербанк выделил 100 млн рублей на оборудование для нее, добавил Турчак.

Еще одно важное объявление – в следующем году начнется реконструкция аварийной школы № 12. Вопрос не решался несколько лет, и дети до сих пор учатся в приспособленных помещениях. ПСД уже готова, работы стартуют в наступающем году, заверил глава.

Многие объекты образования по всей республике, сказал Турчак, требуют срочного ремонта.

"Представление о нашей республике с точки зрения ее природного богатства, туристического потенциала, документальных фильмов, туристических проектов (нам действительно есть чем гордиться, что показать) и тем, как живут люди, даже не в самых отдаленных районах, – это пропасть. Люди в XXI веке так жить не должны. В одном из районов я был в сельской школе 1923 года постройки, в которой ни разу не было капитального ремонта. Это недопустимо", – пояснил он.

В федеральную программу капремонта, подчеркнул руководитель субъекта, пытаются подать максимальное количество объектов, исходя из понимания проблемного поля. В ближайшие три года регион получит средства на ремонт 36 школ и 16 детских садов.

Не забыты и дома культуры. К сожалению, сейчас отдельной программы по их ремонту нет, но Турчаку удалось договориться о финансировании ремонта СДК в Онгудае, Турочаке, Усть-Муте и Паспауле. Еще по семи переговоры продолжаются. Завершается ремонт и в ДК Акташа.

Волнует жителей и спортивная инфраструктура. В городе просили построить футбольный манеж, а еще беспокоились о судьбе теннисистов, которых якобы "выселили" из строящегося спортивного комплекса, его открытие панируется в этом году. Турчак заверил: теннисистов никто не обидит, и зал для тренировок в комплексе им предусмотрят, а вот с манежем придется повременить – пока много других, более насущных вопросов.

Льготники не забыты?

Большим блоком вопросов стали переселение из аварийного жилья, выделение квартир сиротам, выплата и начисление пособий. Все эти темы контролируются, заверил Турчак.

Например, большое количество обращений касалось расселения аварийного дома в Горно-Алтайске по ул. Улагашева, который не попал в действующую программу. Здесь Турчак поручил профильным руководителям встретиться с собственниками и предложить им возможные варианты решения вопроса.

Еще одна проблема – жилье для детей-сирот, у многих из которых решение суда до сих пор не исполнено. Турчак напомнил, один дом для сирот в республике уже сдан, сейчас завершаются работы на втором. К сожалению, будут сдвинуты сроки, но работа не стоит на месте, объект контролируют, добавил он.

"Исходя из той динамики, которая есть, мы понимаем, что до конца марта этот дом будет сдан, с нарушением сроков, понятно уже. И мы в начале апреля ключи вручим", – рассказал Турчак.

Спецоперация – красной нитью

Очень много вопросов касалось участников спецоперации. Поступают обращения по розыску пропавших на СВО ребят. Не только на прямую линию, но и в поездках Турчака по районам к нему постоянно подходят с этими вопросами матери, жены – передают документы и просят помочь.

"К сожалению, в прямом эфире я не смогу много по этой теме сказать, потому что это закрытая тема. По всем обращениям, которые поступили на прямую линию, в ходе моих поездок в районы, формируется реестр и потом отрабатывается с Министерством обороны, командованием воинских частей и подразделений, где ребята служили, с группами розыска, эвакуации, с группами, которые на федеральном уровне работают по обмену", – уточнил глава субъекта.

Это не терпит публичности и требует тишины, подчеркнул он. "По каждому бойцу, пропавшему без вести, мы отрабатываем как по своему родному", – добавил Турчак.

Спрашивают жители и о выдаче земли участникам спецоперации. Здесь проблема, отметил глава, связана не с нежеланием помочь, а с нехваткой участков.

Он добавил, что вопрос сдвинулся. В каждом районе каждый месяц участки выделяются. Вопрос еще в том, чтобы это происходило не в чистом поле, а чтобы земля выделялась с инженерной инфраструктурой, хотя бы с электричеством.

"У нас, к сожалению, дефицит свободной земли, которую можно было бы использовать под строительство МКД, выделять под ИЖС, потому что вся земля в свое время была расчекрыжена, я уже об этом говорил", – рассказал глава.

Кроме того, отвечая на вопрос жительницы, Турчак сообщил, что в Горно-Алтайске в районе парка Победы хотят построить мемориал, посвященный памяти участников СВО. Планируется запустить общественное обсуждение на эту тему.

"Мы обязательно должны увековечивать память о наших ребятах и каждое имя не должно быть забыто", – сказал он.

Здоровье нации

На прямую линию поступали жалобы, связанные с дефицитом кадров, нехваткой льготных лекарств.

"Изначально в бюджете-2024 было заложено недостаточно средств на льготное лекарственное обеспечение – 160 млн, мы поправками добавили 120, вышли на 280 млн, плюс федеральных 115 млн… На следующий год мы заложили средства в полном объеме", – уточнил Турчак.

Турчак вызвал на обратную связь своего зама Дмитрия Хубезова, который сообщил, что вопрос сдвинулся с мертвой точки, и пообещал скорый прогресс. А еще добавил, что ближайший выпуск медколледжа пойдет работать в республиканскую больницу и перинатальный центр, что позволит смягчить вопрос с кадровым голодом в медицине.

Этот голод помогут снизить и доплаты медикам, которые запланировал Турчак. Он рассказал, что жилье молодым медикам в регионе сейчас пока что не покупают, на это нет ни денег, ни самого жилья. Но планируют увеличить компенсацию за его аренду.

"Мы исходим из того, что в межсезонье однокомнатная квартира в Горно-Алтайске может стоить 40-45 тыс. рублей, в пик сезона аренда доходит до 65 тыс. На долгосрочную аренду выделяемых из бюджета средств должно хватить. То есть мы увеличиваем сумму компенсации до 40 тыс. рублей", – пояснил он. Это для заключающих контракт впервые, а для вернувшихся в регион после работы в другом субъекте – 20 тыс. рублей.

Также он напомнил о намерении уравнять доплаты городским и сельским медикам. Из-за введения которых последним ранее в медицинском сообществе зрело негодование.

"С 1 января 2025 года мы вводим доплаты для городских медиков: 20 тыс. рублей – для врачей и 10 тыс. рублей – для среднего медицинского персонала. С 1 ноября 2025 года мы догоняем эту сумму доплаты до 30 тыс. для врачей и 15 тыс. – для среднего медперсонала. И с 1 января 2026 года для определенных категорий работников стационаров доходим до искомой президентской выплаты", – рассказал Андрей Турчак.

Он подчеркнул, это вводится для всех медицинских учреждений областного подчинения, которые работают на территории Горно-Алтайска, включая психиатрическую, туберкулезную больницу, бюро судмедэкспертизы, ресбольницу, перинатальный центр, кожвендиспансер.

Работники скорой помощи и Центра медицины катастроф уже получают доплаты, с 1 января их размер доведут до того же, как у городских медиков, о чем говорилось выше.

Наведите порядок!

В эфире прозвучал и довольно курьезный вопрос, касающийся ценников в магазинах "Аникс" и "Пятерочка", которые часто не соответствуют фактическим, а еще мешочки под тесто в одном из магазинов слишком тонкие и постоянно рвутся.

"Если правительство республики будет заниматься такими вопросами, у нас не останется времени, чтобы заниматься энергоснабжением, мусором и так далее. Я обращаюсь ко всем главам муниципальных образований. Коллеги, наведите порядок! Есть муниципальный контроль. Каждый из вас является членом "Единой России", где есть проект "Народный контроль", есть школы грамотного потребителя. Соберитесь и наведите порядок", – призвал Турчак.

Люди не должны страдать от таких моментов, подчеркнул он, хватает других проблем. Всем главам он поручил взять эти вопросы на контроль.

Что еще?

Также на своей прямой линии Турчак объявил о запрете на рубку кедрача в Турочакском районе до итогов повторной таксации, она должна пройти до 19 декабря. До лесозаготовителей информацию довели. Глава призвал жителей сообщать в профильные органы, если они станут свидетелями нарушений.

Еще один вопрос – высокая стоимость дров для жителей. Министр природных ресурсов региона Айлан Сумачаков рассказал, что готовятся предложения по изменению федеральных нормативных актов в части использования ветровальной древесины. В перспективе это позволит снизить себестоимость дров для жителей.

Коснулся Турчак и проваленной мусорной реформы, в следующем году в этой сфере благодаря новому государственному оператору планируются большие изменения. А еще Турчак вновь напомнил главам МО о необходимости чаще встречаться с людьми, слушать их просьбы и решать то, что в их полномочиях на местном уровне.

На все поступившие на прямую линию вопросы жители получат ответы от профильных органов. Это будут не отписки, а реальные решения и разъяснения, подчеркнул он и в завершение поздравил всех с наступающим Новым, 2025 годом, добавив, что до его наступления всем предстоит еще много работы.