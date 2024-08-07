Анестезиолог заявил, что самомассаж поможет справиться с болью

Специалист отмечает, что можно обойтись и без таблеток

07 августа 2024, 15:04, ИА Амител

Массаж / Фото: pxhere.com/ru/photo/595158

Боль – это сигнал тела, что что-то не так. Вместо таблеток врач Вадим Соловьев советует применять подручные средства.

Например, массаж и самомассаж помогут улучшить кровообращение и расслабить напряженные мышцы. Компрессы также могут снять боль. Ледяной компресс уменьшит воспаление и отек, а теплый – эффективен при мышечных спазмах.

Важно пить достаточно воды, избегать чрезмерного потребления кофеина и алкоголя, чтобы предотвратить обезвоживание, которое часто вызывает головную боль.

Иногда лучший способ справиться с болью – дать организму время на восстановление. Хороший сон может уменьшить восприятие боли и улучшить общее самочувствие, передает слова специалиста "Лента".