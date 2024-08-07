Анестезиолог заявил, что самомассаж поможет справиться с болью
Специалист отмечает, что можно обойтись и без таблеток
07 августа 2024, 15:04, ИА Амител
Боль – это сигнал тела, что что-то не так. Вместо таблеток врач Вадим Соловьев советует применять подручные средства.
Например, массаж и самомассаж помогут улучшить кровообращение и расслабить напряженные мышцы. Компрессы также могут снять боль. Ледяной компресс уменьшит воспаление и отек, а теплый – эффективен при мышечных спазмах.
Важно пить достаточно воды, избегать чрезмерного потребления кофеина и алкоголя, чтобы предотвратить обезвоживание, которое часто вызывает головную боль.
Иногда лучший способ справиться с болью – дать организму время на восстановление. Хороший сон может уменьшить восприятие боли и улучшить общее самочувствие, передает слова специалиста "Лента".
15:27:55 07-08-2024
Откуда вы это берете?
15:35:20 07-08-2024
Гость (15:27:55 07-08-2024) Откуда вы это берете?... это вы еще про анестезиологию хозяйственным мылом не просвещены...
15:33:29 07-08-2024
стойте на голове по 5 минут каждый день и через месяц у вас вообще не будет болеть голова -дешево и сердито
15:42:59 07-08-2024
Гость (15:33:29 07-08-2024) стойте на голове по 5 минут каждый день и через месяц у вас ...
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Он же каждое утро по 7 минут стоял на голове. Пока не прочитывал молитву, не вставал. И мозг привык к мощнейшему давлению, нервные окончания привыкли к боли и не среагировали на возникающую опухоль. А она все росла, росла.
10:02:48 08-08-2024
привозят к тебе поца по скорой: боль в животе неясной этиологии, высокой интенсивности.
а ты ему - "самомассаж Вам, уважаемый, поможет справиться с болью. Как придете в сознание и пульс появится - прямо сразу и приступайте"
10:12:49 08-08-2024
а он точно анестезиолог? а перед операцией вместо наркоза тоже массаж, причем самомассаж, да?