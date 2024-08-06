Нарколог заявил, что алкоголь не помогает справиться с ОРВИ

Вред, нанесенный организму, будет значительнее

06 августа 2024, 11:02, ИА Амител

Градусник и таблетки / Фото: pxhere.com/ru/photo/1073113

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин развеял миф о том, что ОРВИ можно вылечить алкоголем. Его слова передает РИА Новости.

Он пояснил, что это заблуждение. ОРВИ – это острая респираторная вирусная инфекция, и употребление алкоголя не поможет избавиться от нее. Более того, вред, который алкоголь нанесет организму, будет гораздо значительнее, чем лечение другими методами.

Масякин также отметил, что в XVIII веке болезни лечили кровопусканием, но это не значит, что нужно возвращаться к таким методам. Сейчас есть эффективные препараты, которые помогут человеку выздороветь быстрее и лучше.

В заключение специалист подчеркнул, что алкоголь при болезнях категорически противопоказан.