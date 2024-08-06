Нарколог заявил, что алкоголь не помогает справиться с ОРВИ
Вред, нанесенный организму, будет значительнее
06 августа 2024, 11:02, ИА Амител
Главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин развеял миф о том, что ОРВИ можно вылечить алкоголем. Его слова передает РИА Новости.
Он пояснил, что это заблуждение. ОРВИ – это острая респираторная вирусная инфекция, и употребление алкоголя не поможет избавиться от нее. Более того, вред, который алкоголь нанесет организму, будет гораздо значительнее, чем лечение другими методами.
Масякин также отметил, что в XVIII веке болезни лечили кровопусканием, но это не значит, что нужно возвращаться к таким методам. Сейчас есть эффективные препараты, которые помогут человеку выздороветь быстрее и лучше.
В заключение специалист подчеркнул, что алкоголь при болезнях категорически противопоказан.
11:25:19 06-08-2024
А как же перцовка? или это 6 стадия алкоголизма по ВОЗ )))
12:47:08 06-08-2024
пробовал. помогает. морально поддерживает. что немаловажно.
14:52:26 06-08-2024
Еще как помогает! Но пить надо в меру. И горло не обжигать. Вискарик с колой на ночь самое то. Кто не верит - жрите таблетки дальше.
19:13:04 06-08-2024
Гость (14:52:26 06-08-2024) Еще как помогает! Но пить надо в меру. И горло не обжигать. ... Это вы так свой алкоголизм оправдываете 🤷♂️
11:54:36 07-08-2024
Гость (14:52:26 06-08-2024) Еще как помогает! Но пить надо в меру. И горло не обжигать. ... провангую ваше будущее на вискарике с колой: жировой гепатоз печени, диабет и атеросклероз. это для начала.
если не остановитесь, а вы же не лох жрать таблетки, да?, потому вы не остановитесь и будете наслаждаться последствиями диабета, цирозом и другими увлекательными вещами, но уже недолго.
15:11:43 06-08-2024
Типа арбидол помогает
19:41:40 06-08-2024
Может лучше спросить отоларинголога, нарколог и не должен понимать в ОРВИ