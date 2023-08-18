"Ангарского маньяка" обвинили в еще трех убийствах

Следователи доказали причастность Попкова к убийству 25-летней, 27-летней и 31-летней женщин в 1997-2003 годах

18 августа 2023, 16:03, ИА Амител

Фото: unsplash.com

"Ангарского маньяка" Михаила Попкова обвинили в еще трех убийствах женщин. Как сообщает ТАСС, прокуратура утвердила обвинительное заключению по делу о преступлениях, совершенных в период с 1997 по 2003 год.

Как рассказали в СУ СК по Иркутской области, следователи доказали причастность маньяка к убийству 27-летней девушки в 1997 году в поселке Жилкино. В 1998 году он убил 25-летнюю девушку на берегу реки Ангара, а в 2003 году его жертвой стала 31-летняя женщина. В двух случаях он задушил потерпевших, в еще одном — зарезал. Причастность к совершению убийств подтверждается как показаниями самого Попкова, так и осмотрами мест происшествия, судебными экспертизами и иными доказательствами.

Напомним, что Михаил Попков получил два пожизненных срока за более чем 80 убийств. В январе 2023 года он написал новые явки с повинной. Медицинские эксперты пришли к выводу, что у Попкова гомицидомания – непреодолимая тяга к совершению убийств.