Анна Седокова полностью оплатит похороны бывшего мужа Яниса Тиммы

Представитель артистки сообщил, что дополнительных сборов средств для этого не требуется, "а иные заявления, которые делают третьи лица и СМИ, являются недостоверными"

19 декабря 2024, 15:33, ИА Амител

Янис Тимма / Фото: кадр из видео на YouTube-канале Евролиги

Певица Анна Седокова взяла на себя все расходы, связанные с организацией похорон бывшего мужа Яниса Тиммы. Об этом сообщает ТАСС.

Также Седокова оплатит транспортировку его тела в Латвию.

"Анна Седокова взяла на себя все финансовые расходы, связанные с транспортировкой на родину и дальнейшей организацией похорон Яниса Тиммы. В настоящий момент необходимая часть услуг, оказываемая специализированными организациями, привлеченными для проведения похорон, уже оплачена", – пояснил агентству представитель артистки.

Он также сообщил, что сбор средств для организации и проведения похорон не нужен, "а иные заявления, которые делают третьи лица и СМИ, являются недостоверными".

Напомним, 17 декабря латвийского баскетболиста Яниса Тимму нашли мертвым в Москве. Бывший муж Анны Седоковой покончил с собой. Рядом с его телом обнаружили телефон, на котором стояла заставка с надписью "Позвоните Анне" и номером ее телефона.