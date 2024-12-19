Анна Седокова полностью оплатит похороны бывшего мужа Яниса Тиммы
Представитель артистки сообщил, что дополнительных сборов средств для этого не требуется, "а иные заявления, которые делают третьи лица и СМИ, являются недостоверными"
19 декабря 2024, 15:33, ИА Амител
Певица Анна Седокова взяла на себя все расходы, связанные с организацией похорон бывшего мужа Яниса Тиммы. Об этом сообщает ТАСС.
Также Седокова оплатит транспортировку его тела в Латвию.
"Анна Седокова взяла на себя все финансовые расходы, связанные с транспортировкой на родину и дальнейшей организацией похорон Яниса Тиммы. В настоящий момент необходимая часть услуг, оказываемая специализированными организациями, привлеченными для проведения похорон, уже оплачена", – пояснил агентству представитель артистки.
Он также сообщил, что сбор средств для организации и проведения похорон не нужен, "а иные заявления, которые делают третьи лица и СМИ, являются недостоверными".
Напомним, 17 декабря латвийского баскетболиста Яниса Тимму нашли мертвым в Москве. Бывший муж Анны Седоковой покончил с собой. Рядом с его телом обнаружили телефон, на котором стояла заставка с надписью "Позвоните Анне" и номером ее телефона.
15:37:57 19-12-2024
он так бедствовал?
15:51:08 19-12-2024
понять не могу что за цирк с конями.
он в УНИКСе бесплатно мячом стучал или седаковой зарплатную карту отдал, а она ему на обеды только выдавала?
15:54:43 19-12-2024
Гость (15:51:08 19-12-2024) он в УНИКСе бесплатно мячом стучал Карточный долг - дело чести. (с)
17:44:23 20-12-2024
Ничего она не оплатит, это все фейки от нее, в инсте выкладывала пост его бывшая жена и отец, что деньги собрали в Латвии и седокова никакого отношения к этому не имеет