Адвокат рассказал, почему Седокову нельзя обвинить в доведении до самоубийства
Доведение до самоубийства — это умышленные действия, такие как угрозы или шантаж
18 декабря 2024, 07:00, ИА Амител
После гибели баскетболиста Яниса Тиммы в Сети появились обвинения в адрес его бывшей жены, певицы Анны Седоковой, подавшей на развод незадолго до трагедии. Адвокат Андрей Николаев пояснил "Секрету фирмы", что такие обвинения не имеют юридической силы.
Что такое доведение до самоубийства
Доведение до самоубийства – тяжкое преступление, включающее целенаправленные действия: угрозы, унижения или шантаж. Андрей Николаев указал, что случайные или неумышленные действия не могут рассматриваться как преступление.
"Для доведения до самоубийства необходим умысел и конкретные действия, направленные на такой результат", – рассказал адвокат.
Развод как причина суицида
По словам Николаева, развод или разрыв отношений не может быть квалифицирован как доведение до самоубийства, если отсутствует прямой умысел.
"Даже если один из партнеров угрожает самоубийством в случае развода, это не считается преступлением," – отметил адвокат.
Также не могут посчитать доведением до самоубийства законное увольнение с работы человека, который совершил потом суицид.
Что случилось с Янисом Тиммой
Суд развел Тимму и Седокову 9 декабря. Они прожили вместе четыре года. Сам баскетболист в последние месяцы писал депрессивные посты.
Минувшей ночью тело баскетболиста обнаружили в московской гостинице. На телефоне, который лежал рядом, была заставка с просьбой позвонить Седоковой и сообщить о случившемся. Исполнительница прокомментировала ситуацию и заявила, что главное сейчас – уберечь сына от информации о произошедшем.
Пользователи соцсетей стали требовать проверить Седокову по статье о доведении до самоубийства. Некоторые комментаторы припоминают Седоковой, что именно она увела Тимму из семьи – ради нее в 2019 году он бросил беременную супругу.
Сама артистка заявляла, что отношения со спортсменом были сложными и они много раз расставались, объявляли о разводе, а после сходились.
07:28:30 18-12-2024
Достали уже с самоубийствами своими.
Кто эти персонажи? Переобутые латышь с хохлушкой .
08:34:22 18-12-2024
Прыгает из койки в койку - вот итог
09:15:35 18-12-2024
по закону да она чиста. Тем не менее этот Тимма не первый у нее муж кто так умер
есть ритуал присухи кладбищенский. Это когда человек в телка превращается и идет за бабой не понимая ничего. Но обратно не расколдовать. При потере связи с бабой вожделения чел умирает - от чего угодно
Ведьма и ее так просто не поймаешь за руку. Обычно ведьмы доводят население так что целые поселения с вилами бунтовать начинают и жечь и ее и ее дом - это классика
10:05:54 18-12-2024
холмс (09:15:35 18-12-2024) по закону да она чиста. Тем не менее этот Тимма не первый у ... есть такая фигня.
единственный здравый коммент на эту тему. блдрю.
11:10:54 18-12-2024
холмс (09:15:35 18-12-2024) по закону да она чиста. Тем не менее этот Тимма не первый у ... Не превратить человека в телка, если он изначально не телок.
14:03:09 18-12-2024
Она жила в аду, а из жизни ушёл муж!
Это как говорится - всю жизнь болела бабушка, а умер дедушка! Довела мужчину 100%
15:52:33 19-12-2024
надо запретить ушлым циничным возрастным теткам брать в мужья неокрепших молодых мальчиков
и подобных иходов не будет!