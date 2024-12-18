Доведение до самоубийства — это умышленные действия, такие как угрозы или шантаж

18 декабря 2024, 07:00, ИА Амител

Анна Седокова / Фото: vk.com/annsedokova

После гибели баскетболиста Яниса Тиммы в Сети появились обвинения в адрес его бывшей жены, певицы Анны Седоковой, подавшей на развод незадолго до трагедии. Адвокат Андрей Николаев пояснил "Секрету фирмы", что такие обвинения не имеют юридической силы.

Что такое доведение до самоубийства

Доведение до самоубийства – тяжкое преступление, включающее целенаправленные действия: угрозы, унижения или шантаж. Андрей Николаев указал, что случайные или неумышленные действия не могут рассматриваться как преступление.

"Для доведения до самоубийства необходим умысел и конкретные действия, направленные на такой результат", – рассказал адвокат.

Развод как причина суицида

По словам Николаева, развод или разрыв отношений не может быть квалифицирован как доведение до самоубийства, если отсутствует прямой умысел.

"Даже если один из партнеров угрожает самоубийством в случае развода, это не считается преступлением," – отметил адвокат.

Также не могут посчитать доведением до самоубийства законное увольнение с работы человека, который совершил потом суицид.

Что случилось с Янисом Тиммой

Суд развел Тимму и Седокову 9 декабря. Они прожили вместе четыре года. Сам баскетболист в последние месяцы писал депрессивные посты.

Минувшей ночью тело баскетболиста обнаружили в московской гостинице. На телефоне, который лежал рядом, была заставка с просьбой позвонить Седоковой и сообщить о случившемся. Исполнительница прокомментировала ситуацию и заявила, что главное сейчас – уберечь сына от информации о произошедшем.

Пользователи соцсетей стали требовать проверить Седокову по статье о доведении до самоубийства. Некоторые комментаторы припоминают Седоковой, что именно она увела Тимму из семьи – ради нее в 2019 году он бросил беременную супругу.

Сама артистка заявляла, что отношения со спортсменом были сложными и они много раз расставались, объявляли о разводе, а после сходились.