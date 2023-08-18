Анна Семенович "отложила яйца"

Новостью об этом она поделилась со своими подписчицами

18 августа 2023, 07:55, ИА Амител

Фото из соцсетей Анны Семенович

Российская певица Анна Семенович в социальных сетях рассказала о том, что она заморозила свои яйцеклетки. Пост она сделала сразу через несколько минут после процедуры.

По словам Семенович, все прошло быстро и комфортно, а рассказы о том, что процедура вредна и болезненна - мифы. Подписчикам она готова была рассказать все и ответить на все вопросы.

Ранее Анна Семенович уже проходила подобную процедуру и отвечала на критику, связанную с тем, что в зрелом возрасте она еще не обзавелась ребенком.