Анна Семенович "отложила яйца"
Новостью об этом она поделилась со своими подписчицами
18 августа 2023, 07:55, ИА Амител
Фото из соцсетей Анны Семенович
Российская певица Анна Семенович в социальных сетях рассказала о том, что она заморозила свои яйцеклетки. Пост она сделала сразу через несколько минут после процедуры.
По словам Семенович, все прошло быстро и комфортно, а рассказы о том, что процедура вредна и болезненна - мифы. Подписчикам она готова была рассказать все и ответить на все вопросы.
Ранее Анна Семенович уже проходила подобную процедуру и отвечала на критику, связанную с тем, что в зрелом возрасте она еще не обзавелась ребенком.
08:15:19 18-08-2023
жирятина такая((((
08:37:30 18-08-2023
горожанка (08:15:19 18-08-2023) жирятина такая((((... Она много тратит на еду, а ест всё меньше. Полезная еда для неё слишком дорогая, вот и перебивается с картошки на макарошки, да с барнаульским крахмальным маянезиком...
08:45:41 18-08-2023
На фото Нона Мардюкова?
08:52:15 18-08-2023
Гость (08:45:41 18-08-2023) На фото Нона Мардюкова?... Да ну прям! Бомжиха с Барнаульского вокзала... Только отфотошопенная
09:00:32 18-08-2023
Молодец! Запасы продовольствия нужно иметь всегда,особенно- сало и яйца!И будет песня...Да,ещё ведь можно и молокоферму открыть:за ней не заржавеет!
09:15:25 18-08-2023
на фото - яйцо?
10:03:29 18-08-2023
Она много тратит на еду, а ест всё меньше.------ )))
11:07:54 18-08-2023
Гость (10:03:29 18-08-2023) Она много тратит на еду, а ест всё меньше.------ )))... Это смешной юмор?
11:29:43 18-08-2023
Гость (11:07:54 18-08-2023) Это смешной юмор?... ] Это отсылка ко вчерашнему забросу навоза на вентилятор: https://www.amic.ru/news/molodye-semi-v-rossii-stali-menshe-est-no-bolshe-tratit-na-produkty-528347
11:43:30 18-08-2023
Какой гадкий заголовок! И фото.
11:48:56 18-08-2023
Гость (11:43:30 18-08-2023) Какой гадкий заголовок! И фото.... Радио Радонеж слушай. И смотри 1 канал.
13:12:54 18-08-2023
Гость (11:48:56 18-08-2023) Радио Радонеж слушай. И смотри 1 канал. ... Не советуй людям и тебе не скажут куда тебе идти со своими советами.
16:11:00 18-08-2023
Это смешной юмор?----- да, становится смешно, когда вокруг посмотришь на худые изможденные работой и голодом лица)) вот те, кто много пьет алкоголь, они точно мало едят)
16:13:27 18-08-2023
И фото.----- ну так какая физиономия - такое и фото.